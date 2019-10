NYE FORHANDLINGSRUNDER: Bergens byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) sier at Høyre har hatt samtaler med KrF, FNB, Frp og Pensjonistpartiet søndag. Det skjer etter at KrF brøt forhandlingene med Ap. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

KrF i Bergen i samtaler med Høyre etter forhandlingsbrudd

Dagen etter at de brøt forhandlingene med Ap, deltok Kristelig Folkeparti i Bergen søndag i samtaler med Høyre, FNB, Frp og Pensjonistpartiet.

NTB

– I dag har Høyre sammen med KrF, FNB, Frp og Pensjonistpartiet hatt gode samtaler om veien videre. Jeg har opplevd samtalene som åpne og ærlige, og alle partiene er enige om å snakke videre sammen. Det skriver byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) på Facebook, ifølge avisen Dagen.

Etter flere uker med forhandlinger brøt Kristelig Folkeparti byrådsforhandlingene med Ap, MDG, SV og Venstre lørdag. Årsaken var at den politiske avstanden mellom partiene viste seg å være for stor, ifølge forhandlingsleder Håkon Pettersen.

Den rødgrønne blokken mistet dermed støtten fra KrFs to bystyrerepresentanter. Høyres Harald Victor Hove sa lørdag at han ønsker å finne ut om det er grunnlag for et borgerlig bystyre i Bergen.

KrFs forhandlingsleder Håkon Pettersen avviser imidlertid at partiet har startet forhandlinger med Høyre, men bekrefter å ha takket ja til uformelle samtaler.

– Jeg vil ikke utelukke flere samtaler med dem, men vi er forberedt på å gå i opposisjon, sier han til avisa.

Partiene som nå sitter i uformelle samtaler har støtte fra 31 av 67 bystyrerepresentanter og kan ikke få flertall, men Høyre har også åpnet for å invitere Senterpartiet inn i forhandlingene.

Publisert: 20.10.19 kl. 13:44







