Ber studenter som har vært på fest gå i selvpålagt karantene

– Vi må gripe fatt i dette nå, for å raskt stoppe et utbrudd som brer om seg, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

De siste ukene har det pågått smittespredning blant studenter i Bergen, først på Høgskulen på Vestlandet campus Bergen, og senere på Norges Handelshøyskole (NHH).

Av de 66 nye tilfellene som er bekreftet siden fredag, er alle i alderen 19–27 år, opplyser byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse med kommunen mandag.

Minst 95 av alle kommunens tilfeller totalt sett knyttet til studentmiljøet.

– Vi vil derfor oppfordre alle studenter som har vært på fest eller andre lignende sosiale sammenkomster der smittevernrådene ikke har blitt ivaretatt om å gå i selvpålagt karantene fra den dagen de var på fest, sier han.

Karantenen skal så gjelde i ti dager.

– Vi må gripe fatt i dette nå, for å raskt stoppe et utbrudd som brer om seg. Det rammer studentene og utdanningsinstitusjonene våre. Men jeg har troen på at vi greier å stoppe dette nå, uten at ytterligere tiltak blir nødvendig, sier Valhammer.

Ser på studentsmitten som ett utbrudd

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF) sier at kommunen fortsatt ser på dette som ett utbrudd.

– Vi vet at studenter fra ulike studiesteder har deltatt på de samme festene, sier hun.

De nye smittede har mange nærkontakter og arbeidet med smittesporing har blitt særdeles omfattende, sier helsebyråden.

– Oppfordringen gjelder for studenter på alle studiestedene, men også personer som ikke har deltatt på slike arrangementer, sier hun.

Stanser fysisk undervisning ved NHH

Bare det siste døgnet er det 19 nye smittetilfeller ved NHH, ifølge skolen selv - og totalt 58 tilfeller ved skolen.

Nå stopper all fysisk undervisning til og med 11. september.

– Basert på en kraftig økning i smittetall de siste dagene velger vi å stenge fysisk undervisningen. Forelesningene våre har hatt gode smitteverntiltak, men vi ønsker å bidra ytterligere til at alle ansatte og studenter føler seg trygg, sier rektor Øystein Thøgersen ifølge K7 Bulletin – skolens studentavis.

Anbefaler ikke munnbind

Bergen kommune har en stigende smittetrend. Da FHI oppdaterte sine munnbindråd før helgen, ble imidlertid ikke Bergen inkludert. Årsaken er at «utbruddet ser ut til å være avgrenset», og ikke peker i retning av at det er en økende smitte generelt i befolkningen.

– Vi ser per i dag ikke grunnlag for å gjøre noe med FHIs anbefaling, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen. Munnbind er derfor ingen generell anbefaling.

