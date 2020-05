VALGKAMP: Høyres Ove Trellevik her fra valgkamp i Hordaland i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Høyre har liten tro på løsning i Moria-saken

Det er lite sannsynlig at det vil bli flertall på Stortinget for å hente barn fra Moria-leiren i Hellas, mener Høyres Ove Trellevik.

NTB

– Jeg har ikke tro på noen løsning i Stortinget. Da er det i tilfelle noen andre partier som må legge bort sine prinsipper, for eksempel Arbeiderpartiet, sier Trellevik, som er Høyres innvandringspolitiske talsperson, til NTB.

Trass i tungt press fra regjeringspartnerne KrF og Venstre har Høyre ifølge Trellevik ikke rikket seg en millimeter fra standpunktet om at dugnaden som nå er på gang i Europa, der opp mot 15 land har sagt ja til å ta imot mindreårige, enslige asylsøkere fra flyktningleirene i Hellas, ikke er noen god løsning.

Vil ha varig løsning

– Den store utfordringen her er at dette nok en gang er en engangsløsning, ikke en permanent ordning. Hva skjer om noen år? Da er leirene fulle igjen, sier Trellevik, som viser til at Norge har vært med på en engangsløsning tidligere i 2015/2016. Da fulgte bare to EU-land opp sine forpliktelser, ifølge Høyre-talsmannen.

– Vi har vist vei, men EU må få på plass et ordentlig system for dette. Vi skal være med på en felleseuropeisk løsning, men da må den først komme på plass. Da vil det ikke lenger være bruk for leirene i Hellas, slår han fast.

Tvert imot kan dugnaden for Moria-barna underminere arbeidet med å få en varig ordning for byrdefordeling på plass, mener han.

– Hvis man hele tiden løser problemer med engangsløsninger, hva skal man da med en varig løsning? Vi er nødt til å stille noen krav til EU. Når vi velger ikke å være med på en engangsløsning, vil jo EU merke seg at vi er på jakt etter en varig ordning.

Løst forslag

Da kommunalkomiteen behandlet saken tidligere denne uka, fikk ingen av forslagene om å hente barn fra Hellas flertall. Tirsdag skal innstillingen behandles i Stortinget. Trellevik avviser ikke muligheten for at det kommer et løst forslag i salen som det blir flertall for.

– Det har skjedd før, sier han.

105 kommuner og en lang rekke organisasjoner har stilt seg bak kravet om å hente barn fra Moria. Fra KrF har det kommet signaler om at partiet kan komme til å bryte med Høyre og regjeringen i Moria-saken. Fredag slo tidligere statsminister og KrF-nestor Kjell Magne Bondevik fast at Norge har et moralsk ansvar for å hente flyktninger fra de greske flyktningleirene.

– Alle mennesker er like verdifulle. De barna og de andre, som lider i Moria-leiren, er like verdifulle som deg og meg. Da kan vi ikke sitte rolig og se på denne lidelsen uten å gjøre noe, sier Bondevik til TV 2. (NTB)

Publisert: 22.05.20 kl. 11:40

