TESTES: Nord i Italia testes flere personer for coronavirus, og ifølge en av sjefene ved sykehuset San Raffaele Hospital i Milano viser resultatene at viruset er i ferd med å trekke seg tilbake. Her fra en test utenfor sykehuset San Carlo or ASST Santi Paolo e Carlo hospital i Milano. Foto: Duilio Piaggesi / IPA Milestone

Italienske leger hevder viruset er svekket

Coronaviruset har blitt svekket, hevder to italienske sykehus-sjefer. Samtidig maner myndighetene i landet til varsomhet, og sier de vil vente på vitenskapelige funn som kan bekrefte påstandene.

Nå nettopp

– I virkeligheten eksisterer ikke viruset klinisk i Italia, sier Alberto Zangrillo, som er sjef ved San Raffaele Hospital i Milano, som ligger i Lombardia, hvor viruset herjet som verst i Italia.

Den kontroversielle uttalelsen kom ifølge Reuters på TV-kanalen RAI.

Zangrillo trekker frem at tester som ble gjennomført de siste ti dagene viste at virusmengdene var ubetydelige sammenlignet med testene som ble gjort for mellom én og to måneder siden.

KRITISERER MYNDIGHETENE: Alberto Zangrillo mener myndighetene og andre eksperter overdriver farene coronaviruset utgjør nå. Han ønsker at landet skal åpnes mer opp. Her fra 2009, da Silvio Berlusconi, som var president, var innlagt på sykehuset til Zangrillo. Foto: STRINGER/ITALY / X90010

Zangrillo hevder også at flere eksperter er for alarmistiske når de trekker frem faren ved en ny bølge. Samtidig mener han politikere må ta den nye realiteten i betraktning når de bestemmer seg for smittevernstiltak.

– Vi må komme oss tilbake til å være et normalt land, sier legen.

Italienske myndigheter maner imidlertid til forsiktighet, og sier det er for tidlig å si seg ferdig med viruset.

– Vi venter på vitenskapelige bevis for teorien om at viruset har forsvunnet, sier Sandra Zampa, en sekretær i helsedepartementet i Italia, før hun legger til at de som sier de er sikre ikke burde forvirre italienere.

Myndighetene står fast ved at folk må overholde de grunnleggende tiltakene, som sosial distansering, håndvask, bruk av munnbind og å unngå store folkemengder.

les også Skal forske på coronaspredning i luften

I en rapport fra slutten av april advarte forskere mot at viruset kunne bli værende i rundt to år til. De sammenlignet utviklingen til viruset med tidligere virussykdommer, og hevdet vi kan få flere nye bølger, og sågar en større bølge til høsten enn den vi har sett denne våren.

Italia var lenge virusets episenter i verden, men har den siste tiden opplevd mindre smitte og langt færre daglige dødsfall enn tidligere.

Til sammen har Italienerne registrert i overkant av 33.000 dødsfall blant personer med coronasmitte. Kun USA og Storbritannia har registrert flere dødsfall.

Matteo Bassetti, som er sjef for infeksjonsklinikken ved San Martino-sykehuset i Genoa, støtter opp under uttalelsene om at coronaviruset er svekket, ifølge ANSA.

– Viruset har ikke den samme styrken i dag som det hadde for to måneder siden. Det er klart at covid-19-sykdommen er annerledes i dag, sier Bassetti.

Publisert: 01.06.20 kl. 08:02

