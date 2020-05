TESTET: Flere aper ble testet for coronavirus etter å ha fått en vaksine av forskerne, åtte av dem viste ikke tegn på viruset. Dette bildet er fra Hlawga Wildlife Park utenfor Yangon, og viser ikke aper fra testprosjektet. Foto: YE AUNG THU / AFP

Forskere: Prototyp på coronavaksine har fungert på aper

En covid-19-vaksine har beskyttet aper fra coronaviruset, ifølge forskere.

Nå nettopp

New York Times melder at forskere ved Beth Israel Deaconess Medical Centre onsdag har kommet med rapporter om at en prototyp på en vaksine har beskyttet aper fra å få coronaviruset.

Dette skjer samtidig som forskere over hele verden jobber intenst med å få på plass en vaksine mot viruset, som inntil videre har blitt bekreftet hos over 5 millioner mennesker. Totalt er også i overkant av 325.000 mennesker bekreftet omkommet etter å ha fått påvist viruset.

Dan Barouch, virolog ved Beth Israel Deaconess Medical Centre i Boston, har sammen med kolleger startet eksperimenter på aper for å se nærmere på hvordan viruset påvirker apene, og om vaksiner kan bekjempe viruset.

Forsøkene med vaksiner skjedde ved at apene fikk deler av DNA, som cellene i kroppen endret til virale proteiner, designet til å trene immunforsvaret til å gjenkjenne viruset.

New York Times skriver videre at coronavirus-vaksiner vil lure immunforsvaret til å lage antistoffer som fester seg til piggene og ødelegger viruset.

Noen av vaksinene som ble testet fungerte bare delvis, men den som fungerte best trente immunforsvaret til å gjenkjenne og angripe hele coronaviruset, og blant åtte aper kunne ikke forskerne finne tegn etter viruset.

– Jeg tror generelt dette vil bli sett på som gode nyheter i vaksinearbeidet. Dette øker optimismen for at en vaksine for covid-19 er mulig, sier Barouch.

Vanligvis tar vaksineutvikling flere år. Spesielt hvis man må bygge vaksinen fra bunnen av, noe man må med coronaviruset.

Men til tross for dette har forskere tidligere sagt at de har god tro på at en vaksine vil være på plass tidligere enn dette.

Så tidlig som i september i år har britiske forskere ved Oxford hevdet at de med 80 prosent sannsynlighet vil ha på plass en coronavaksine, skrev BBC midten av april.

Senest 18. mai ble det meldt fra de samme forskerne at dersom forsøkene lykkes, håper de å kunne distribuere vaksinen til 30 millioner briter i september. Det som skal til er at vaksinen består kliniske tester som starter i juni, og forstørres i oktober, skriver Sky News.

Andre forskere – som vaksineforsker ved Rikshospitalet, Gunnveig Grødeland – har vært mer moderate, og sier vi kan forvente en vaksine i starten av 2021.

Visedirektør ved Cepi, Frederik Kristensen, har derimot sagt at de håper produksjon av vaksinen vil være i gang før året er omme, dersom alt går etter planen.

– Da er vi i gang med stor produksjon. Selvfølgelig ikke nok til hele verden, men i alle fall til helsearbeidere eller de som er mest utsatt.

Publisert: 21.05.20 kl. 11:05

