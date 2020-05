SMAKSPRØVE: På kjøkkenet på Etterstad videregående skole deler Filmon Michael (31) erfaringer med det å kombinere norskopplæring med yrkesfagutdanning. Statsminister Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lytter engasjert. Foto: Helge Mikalsen

Slik vil regjeringen gjøre det enklere å fullføre utdanning

Regjeringen vil gi nærmere 850 millioner kroner til lærlingplasser og videregående utdanning under coronakrisen. – I en tid der veldig mange står uten jobb, må vi bruke tiden på at de kan stille sterkere i arbeidslivet etterpå, sier statsminister Erna Solberg.

Etter grundig håndvask kan Filmon Michael (31) ta imot statsministeren og to av hennes statsråder i kjøkkenet på Etterstad videregående skole. Foran ham ligger tre porsjonspaier med jordbærfyll nøye dandert. De er resultat av en prøve – til høsten kommer den ekte fagprøven før Filmon kan kalle seg faglært kokk.

Til gjengjeld har Erna Solberg med seg en velsmakende nyhet for videregående opplæring og yrkesfag: Regjeringen foreslår å gi nærmere 850 millioner kroner til tiltak i videregående opplæring rettet mot både voksne, ungdom og lærlingbedrifter.

– Det som bekymrer oss mest nå, er de som ikke fullfører videregående utdanning, og ikke får lærlingplass. Derfor kommer vi nå med en kraftig satsing.

Hun kaller det «Utdanningsløftet 2020». Forslaget legger de frem fredag, som en del av den tredje fasen med tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset. I forrige runde opprettet regjeringen 5000 nye studieplasser i høyskoleutdanningen og fagskoleutdanningen.

Slik vil regjeringen fordele pengepotten Regjeringen foreslår å gi nærmere 850 millioner kroner til følgende tiltak når de legger frem det de kaller fase 3 av tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset. Ambisjonen er å få folk tilbake i jobb, skape nye jobber og kvalifisere folk til jobbene. Slik vil de fordele pengepotten: 300 millioner kroner for at flere permitterte og arbeidsledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5000 personer muligheten til å fullføre utdanningen i høst.

350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter blant annet 175 millioner fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre stimuleringstiltak for hardt rammede lærefag. Det foreslås også 170 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter.

150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren kan fortsette i videregående opplæring. Det legger til rette for at anslagsvis 2500 personer som ikke fullfører denne våren, kan fullføre til høsten.

46 millioner kroner til «Fagbrev på jobb». Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende og som har praksis fra lærefaget, men har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Vis mer

STRAKS FERDIG: Lærlingene på Helsfyr voksenopplæring nærmer seg slutten på en fire år lang kokkeutdanning. Til høsten går de opp til fagprøven. Nå vil regjeringen få enda flere til å fullføre. Foto: Helge Mikalsen

Tilpasset opplæringsløp

Utdanningen Filmon tar er et samarbeid mellom NAV, voksenopplæringen på Helsfyr og den videregående skolen i Oslo. «Helsfyrmodellen» er et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta yrkesfagutdanning.

Et godt eksempel på at alle utdanningsveier ikke trenger å være bygget på den nøyaktig samme måten, mener statsministeren.

Filmon forteller hvordan det å stå i restauranten og være lærling kan by på språkutfordringer. Samtidig er nettopp arbeidserfaring fra første år effektivt for både læring og trivsel.

– Dialekter kan være vanskelig, erkjenner han overfor bergenseren, trønderen og sørlendingen.

– Men trøndersk er verst, ikke sant? Fleiper statsministeren.

De som ikke har gode nok norskkunnskaper til begynne på et ordinært videregående løp og er registrert som arbeidssøkere hos NAV, er de som fortrinnsvis får begynne på utdanningsløpet Filmon og medelevene tar. På den måten kommer de raskere ut i arbeidslivet enn om de først måtte lært seg godt nok norsk over lang tid, for så å ta fatt på utdanning eller arbeidsliv.

ANDRE METODER: Lærlingene på kokkelinjen har vært permitterte, men flere er tilbake i jobb. Ingen av dem har mistet lærlingplassen under coronakrisen. Foto: Helge Mikalsen

Erna Solberg: Bruk tiden på å stille sterkere i arbeidslivet etterpå

200.000 nordmenn er helt arbeidsledige. Inkluderer vi de som er delvis ledige, teller vi over 360.000 nordmenn som helt eller delvis står uten jobb. De økonomiske incentivene regjeringen nå vil gi skal gjøre det enklere for folk å fullføre utdanning – enten det er for å få studiekompetanse eller fagbrev.

– I en tid der veldig mange står uten jobb, må vi bruke tiden på at de kan stille sterkere i arbeidslivet etterpå, sier statsminister Erna Solberg.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er aller mest bekymret for dem som i utgangspunktet sto langt utenfor arbeidslivet før coronakrisen inntraff, enten det er språkutfordringer, nedsatt funksjonsevne eller nedsatt arbeidsevne som er årsaken til at de ikke er i arbeid.

– Derfor er det veldig viktig at vi nå setter inn tiltak for å hjelpe de som trenger kompetanse og utdanning. I tillegg kommer tiltak for å skape nye arbeidsplasser for å sikre at lærlingene har noe å gå til. Dropper du ut nå og ikke får lærlingplassen du skulle hatt, er risikoen for å falle utenfor mye større, sier Ropstad.

– Mange bedrifter står midt i en krise og er kanskje først og fremst opptatt av å redde seg selv. Hvordan skal dere sikre at disse også kan ha lærlinger?

– Vi kommer også med løsninger som gjør det billigere for dem å ta imot lærlinger. Alle generelle ordninger som er med på å sikre bedriftenes mulighet til å ha folk i jobb, er også vel så viktige for dem som sliter med å komme inn i arbeidslivet, sier han.

Foto: Helge Mikalsen

Vil øke lærlingtilskudd med 170 millioner

Regjeringen foreslår blant annet å øke lærlingtilskuddet til bedriftene med 170 millioner kroner. I tillegg foreslås det at fylkeskommunene får 175 millioner for å rekruttere lærebedrifter eller gjøre andre målrettede tiltak for hardt rammede lærefag.

– Selv om det er krise over hele landet, ser det ulikt ut rundt omkring. Akkurat nå er hotell- og restaurantbransjen hardest rammet. På lang sikt kan andre bransjer bli hardere rammet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I potten regjeringen nå foreslår dele ut for å minske ledigheten, ligger også 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført utdanning kan fullføre. Det kan være godt voksne som mangler et par eksamener, eller yngre som har droppet ut.

– En 40-åring som har jobbet hele livet og nå er arbeidsledig på grunn av coronakrisen – hvorfor skal han eller hun ønske å fullføre videregående utdanning?

– Mange står i den situasjonen. Vi vet at de som ikke har fullført videregående, også er de som har størst fare for å miste jobben, sier kunnskapsministeren.

– Da er det viktig å bruke denne tiden på å bygge opp kompetansen og stå sterkere i arbeidslivet enn før, sier hun.

Publisert: 28.05.20 kl. 18:35 Oppdatert: 28.05.20 kl. 18:51

