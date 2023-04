HELT VANLIGE MILLIONÆRER: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) har til smør på skiva. Det har også resten av Aps nye sentralstyre – utpekt av valgkomitéleder og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her på LO-kongressen i 2022.

Million-gjengen: Alle i Aps nye sentralstyre har millionlønn

Hva har alle medlemmene i Arbeiderpartiets nye sentralstyre til felles? De tjener nesten dobbelt så mye som vanlige folk – eller mer.

Forslaget til ny toppledelse i Arbeiderpartiet har møtt motstand fra egne rekker – fordi to av fire er mangemillionærer.

Nå kan VG vise at ikke bare toppledelsen – men samtlige 21 personer i forslaget til Arbeiderpartiets nye sentralstyre – har over én million kroner i årslønn eller årlig godtgjørelse.

Helt på toppen av lønnstoppen troner statsminister Jonas Gahr Støre, som får 1,8 millioner kroner for å styre landet. Han deler pallplassen med stortingspresident Masud Gharahkhani.

Støre opplyser til VG at mange av Aps politikere har fått godt betalte jobber i politikken.

– Mange av de som er innstilt har tatt på seg viktige tillitsverv, enten på Stortinget, i regjering eller i lokalpolitikken. Det er godt betalte jobber, men jeg vet at alle står på for et trygt og rettferdig samfunn med små forskjeller der de med høy lønn skal bidra mest til fellesskapet, skriver Støre i en SMS til VG.

Vanlige folks tur

En vanlig vanligMedianlønnen i Norge er på 572.000 kroner, mens gjennomsnittslønnen er 638.000 kroner. norsk lønn er på 572.000 kroner, ifølge SSB. Flertallet i valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre tjener dermed over dobbelt så mye.

I 2021 gikk Arbeiderpartiet til valg med slagordet «nå er det vanlige folks tur» – og et skatteløfte som viste hvor skillet mellom «vanlige» og «uvanlige» folk går for dem:

«Alle med inntekt under 750.000 kroner får mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over 750.000 skal betale mer i skatt».

Info Dette er innstillingen: Leder: Jonas Gahr Støre, Oslo

Partisekretær: Kjersti Stenseng, Innlandet

Nestleder: Tonje Brenna, Akershus (Ny)

Nestleder: Jan Christian Vestre, Oslo (Ny)

Cecilie Terese Myrseth, Troms

Marte Mjøs Persen, Vestland

Ingvild Kjerkol, Trøndelag

Terje Aasland, Vestfold og Telemark

Bjørnar Skjæran, Nordland

Ahmed Lindov, Agder (Ny)

Kari Nessa Nordtun, Rogaland (Ny)

Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket

Peggy Hessen Følsvik, LO

Mette Nord, Fagforbundet

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Masud Gharahkhani, Buskerud (Ny)

Kristina Hansen, Finnmark (Ny)

Sindre Martinsen-Evje, Østfold (Ny)

Raymond Johansen, Oslo I tillegg til de 21 medlemmene i sentralstyret som blir valgt på landsmøtet, har lederen av ungdomspartiet AUF en fast plass. Dagens AUF-leder Astrid Hoem oppgir en lønn som er langt nærmere normalen: 450.000 kroner. Vis mer

«Fattigst»: advokat

Ahmed Lindov fra Agder er den eneste som ikke får til livets opphold fra staten, et fylke, en kommune, partiet eller fagbevegelsen. Han er advokat og sitter i kommunestyret i Kvinesdal.

Han sier til VG han hadde en inntekt på 1.010.611 kroner i 2022, og at i underkant av 40.000 kroner var godtgjørelse fra kommunen.

– Jeg jobber 300 prosent. Jeg jobber som advokat, driver et regnskapsfirma og et småbruk med min far i Kvinesdal, sier han til VG.

ARBEIDSKAR: Ahmed Lindov sier til VG at han jobber tre ganger fulltid.

– Hva tenker du om at det ikke er plass i sentralstyret til et eneste menneske som ikke har millionlønn?

– Jeg forstår at det spørsmålet stilles. Men Ap fører en politikk som gjør at folk som jobber også skal kunne ha mulighet til å ta utdanning, og få en inntekt hvis man vil jobbe. Samtidig så er det et ekstra fokus på oss, og det er ingen som ser på lønnen til sentralstyrene i de andre partiene.

– Jo, vi har sett på Høyres sentralstyre også. Der er det syv personer som ikke hadde millioninntekt i fjor.

– Å ja.

Hva med Helga?

Helga Pedersen har blitt nevnt som mulig kandidat til partisekretærvervet, og VG har tidligere skrevet at det nå pågår stemmetelling som kan avgjøre om Pedersen utfordrer dagens partisekretær Kjersti Stenseng.

UTFORDRER: Helga Pedersen utelukker ikke å ta kampen om partisekretær-vervet. Hun er nærmere en vanlig norsk gjennomsnittslønn, enn resten av det foreslåtte sentralstyret.

Dersom hun stiller og vinner, vil hun være den eneste som blir valgt som ikke kommer fra en stilling med millionlønn. Som Tana-ordfører får hun 820.000 kroner i året.

Men dersom hun blir partisekretær vil hun riktignok få en lønnsforhøyelse og havne godt over millionen, i likhet med Stenseng som i dag har jobben.

– Bidrar mest

Det er LOs mektige leder, Peggy Hessen Følsvik, som har ledet valgkomiteen. Hun vil ikke stille til et intervju med VG, men kommenterer saken slik:

– En enstemmig valgkomité har foreslått folk fra mange ulike yrkes- og lønnsgrupper. Felles er at mange nå er valgt inn i politiske verv, skriver Følsvik i en sms, og gjentar et nesten likelydende budskap som Støre:

– Det er statsråder, stortingsrepresentanter, ordførere og tillitsvalgte i store forbund. Vi vet at dette er godt betalte jobber, noe som reflekteres i VGs oversikt. Når det er sagt er jeg ikke i tvil om at alle på lista, som meg, mener at de med høyest lønn skal bidra mest til fellesskap og velferd, fortsetter hun.

Det nye sentralstyret skal velges på Aps landsmøte 4. - 6. mai.

PSSST: Til sammenligning viser VGs gjennomgang av Høyres sentralstyre at det sitter syv personer som hadde under 600.000 kroner i inntekt oppført i Skattelistene for 2021 – noe som innebærer at de sannsynligvis hadde en årlig inntekt under én million kroner før skatt og fradrag.