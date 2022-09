1 / 2 forrige neste fullskjerm

Britisk avis: Døde med Charles og Anne ved sin side

Dronningens familiemedlemmer hastet til Balmoral i Skottland for å ta avskjed. Kun Anne og Charles skal ha vært til stede da hun døde. Prins Harry satt i bil da budskapet ble sendt ut.

Prins Charles, som nå er konge, og prinsesse Anne var allerede i Skottland og nådde dermed fram til dronningens dødsleie torsdag ettermiddag, skriver tabloidavisen Daily Mail.

Ifølge avisen var det de to som var til stede da dronningen døde.

Det gikk bare knapt fem timer fra den britiske kongefamilien meldte at dronningens leger var bekymret for helsen hennes til det faktiske dødsbudskapet ble kommunisert ut. Den nærmeste familien var allerede orientert om sykdommen da meldingen gikk ut fra kongehuset klokken 13.32 torsdag formiddag.

Når dronningen faktisk døde, er ikke kjent, men den offisielle beskjeden om hennes død ble sendt fra Buckingham Palace klokken 18.30 lokal tid, 19.30 norsk tid. Heller ikke årsaken til dødsfallet er kjent.

Dronningen ble 96 år gammel.

Prins Harry nådde ikke frem

Den britiske kringkasteren BBC rapporterte først at prins Harry hadde ankommet feriestedet Balmoral i Skottland for å ta avskjed bestemoren.

Det gikk de imidlertid senere tilbake på.

I stedet publiserte de et bilde av ham i en bil når han ankommer Balmoral. Da var dronningens fire barn Charles, Anne, Andrew og Edward, og Harrys bror prins William allerede på plass. Fordi det faktiske dødstidspunktet ikke er kjent, er det også uklart om de faktisk var på Balmoral da hun døde, eller om de ankom senere.

Ifølge britiske The Daily Mail skal klokken ha vært 19.52 da Harry ankom. Flyet hans landet 15 minutter etter at dødsbudskapet ble sendt ut offisielt.

Prins William ankom Balmoral før sin bror. Klokken er 17.21 når The Guardian melder at bilen har ankommet dronningens feriested i Skottland.

Et bilde viser ham kjørende i en grønn Range Rover med prins Andrew, prins Edward og hans kone Sophie, grevinnen av Wessex, i bilen.

Faktisk dødstidspunkt ikke kjent

Faktisk dødstidspunkt ikke kjent

Pressemeldingen om at legene var bekymret for dronningens helse kom tidligere på dagen, klokken 13.32 norsk tid. Da hadde legene anbefalt at hun forble under medisinsk observasjon.

Statsminister Liz Truss sa ifølge en talsperson at hun fikk budskapet to timer senere, klokken 15.30, skriver Reuters. Da gikk det tre timer før den offisielle bekreftelsen ble sendt ut.

Ukjent dødsårsak

Hvorfor dronningen døde, er ikke kjent. Avisen har imidlertid samlet meldinger fra nyhetsbyrået PA om avlysninger eller endringer i hennes planlagte program:

21. juli: Dronningen reiste til Balmoral for sin tradisjonelle sommerferie.

28. juli: Charles, som da var prins, representerte dronningen under åpningen av Commonwealth Games, der han også leste opp et budskap fra henne.

8. august: Den årlig, tradisjonelt arrangement som har pleid å markere dronningens feriestart på Balmoral ble erstattet med et privat arrangement.

3. september: Dronningen er ikke på Braemar Gathering, et arrangement som ferier skotsk kultur og idrett, og Charles deltar i den offisielle åpningen av en portal her som markerer dronningens 70 år på tronen.

6. september: Dronningen tar imot avtroppende Boris Johnson og påtroppende statsminister Liz Truss på Balmoral, og ikke i Buckingham Palace. Dette er første gang en av dronningens, store, offisielle oppgaver ble flyttet dit.

7. september: Dronningen utsetter møtet med Privy Council-rådgivere etter råd fra legene om å hvile.

Skulle deltatt på arrangement

Prins Harry og Meghan, som til vanlig bor i California, skulle etter planen delta på WellChild Awards i London torsdag, en britisk veldedighetsorganisasjon for alvorlig syke barn.

Isteden fløy han i all hast fra London i et privatfly, men ankom ifølge Sky News Australia Balmoral 19.52, drøyt en time og 20 minutter etter at dødsbudskapet ble sendt ut. Hans kone, Meghan var ikke med da.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hennes majestet dronning Elizabeth 2s bortgang, bestemoren til vår skytsengel Hertugen av Sussex, skrev organisasjonen på Twitter like over klokken 23, og la til at deres sosiale medier ikke ville oppdateres i sørgetiden. De delte flere bilder fra arrangementet tidligere på kvelden, men hertuginne Meghan var ikke på noen av dem.

Rettelse: VG skrev først at Anne ankom Balmoral i bil sammen med prins William, prins Edward og prins Andrew, men dette var en feil. Det er Sophie, grevinnen av Wessex som er gift med prins Edward, som ankom i denne bilen. Rettelsen ble lagt inn 9. september 2022 klokken 09.27.