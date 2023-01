BER OM GREP FOR UTLEVERTE BARN: Grunde Almeland (V) leder Stortingets familie- og kulturkomité.

Ber om ny lovparagraf: − Altfor ofte ser vi at barn utleveres

Torsdag la Venstre frem et forslag på Stortinget som skal beskytte barn mot å bli utlevert på nett. Partiet foreslår å sette ned et eget lovutvalg, og en ny lovparagraf i barneloven.

VG og Faktisk.no har tidligere avdekket hvordan Norges største barnevernsaktivist Rune Fardal (63), og miljøet rundt ham, har eksponert sårbare barn – i kampen mot barnevernet.

Nå fremmer Venstre-partikollegaene Abid Raja, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik et representantforslag på Stortinget som skal beskytte barns personvern.

– Det tas for lett på barns personvern. Altfor ofte ser vi eksempler på at barn utleveres, at deres rettigheter ikke respekteres. Det kan vi ikke akseptere, sier Almeland til VG.

Venstre foreslår blant annet nå å sette ned et eget lovutvalg som skal se på og komme med endringer i loven for å beskytte barn på nett. Barneminister Kjersti Toppe har allerede sagt at hun vurderer lovendringer.

– Det er på tide med nye grep for å styrke barns personvern generelt, og verne om de mest sårbare barna spesielt, sier Almeland.

Info Les utdrag fra forslaget Venstre stiller Stortinget ber regjeringen om å nedsette et lovutvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i regelverk for å beskytte barn og unge i digitale flater.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om en ny paragraf i barneloven, som tydeliggjør barnets selvstendige rett til vern om sitt privatliv, holdt opp mot foreldrenes samtykkekompetanse.

Stortinget ber regjeringen vurdere ulike fremgangsmåter for å styrke forståelsen av barns rett til personvern i familiære forhold, og herunder vurdere om obligatorisk veiledning av foreldre eller distribusjon av en veileder til foreldre i forbindelse med kontroller på helsestasjonene kan være en hensiktsmessig fremgangsmåte.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud mot at foreldre publiserer barns personopplysninger, inkludert bilder, for kommersielle formål på nett.

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan man kan styrke opplæringen på personvern som en grunnleggende menneskerettighet i skoleundervisningen.

Stortinget ber regjeringen utrede etablering av et forskningsmiljø for barn og digitale medier, og herunder vurdere å opprette et forskningssenter for barn og digitale medier. Vis mer

– Opprørt

Det er gjennom sin digitale TV-kanal at Fardal har spredd sensitive opplysninger om barn i barnevernet. Opplysningene handler om barns barnevernshistorikk, diagnoser og utagering. Flere ganger har Fardal delt informasjon om påstått vold og overgrep.

Fardal på sin side mener at hans fokus ikke er å eksponere barn, men å gi foreldrene en stemme.

Almeland sier til VG at Venstre nå vil sørge for en skikkelig diskusjon i Stortinget om barns personvern:

– Jeg, i likhet med Abid Raja, er opprørt over mye av det som kommer frem i VG-sakene. Dette er barn i en veldig sårbar situasjon som eksponeres på en måte de selv ikke forstår konsekvensene av.

Almeland oppsummerer de nye tiltakene Venstre har fremmet:

– Vi ber om å utvide barneloven med en ny paragraf om barnets rett til privatliv. I tillegg ber vi regjeringen vurdere obligatorisk veiledning av foreldre, for å nevne noe.

Foreldre publiserer videoer av gråtende barn

Gjennom aktivist Rune Fardal skjer eksponeringen av barn gjennom hans intervjuer med barnas foreldre – og noen ganger barnet selv.

I det barnevernkritiske miljøet på nett utleverer også foreldre sine egne barn på andre måter. Videoer av barn som blir revet fra foreldrene sine blir publisert, viser VG og Faktisk.nos kartlegging.

Raja og Almeland skriver i sitt forslag: «Når foreldrene deler bilder eller videosnutter av barna i sosiale medier, offentliggjør de dessuten personopplysninger om dem».

Barneminister Toppe har sagt til VG at det er mange prosesser på gang for å sørge for at barn ikke utleveres.

– Men vi må også se på hva vi kan gjøre på kortere sikt. Det er viktig at foreldre er bevisste sitt ansvar for å vareta barn sitt personvern.

Toppe opplyser om at hun har gitt et oppdrag til Bufdir om å utarbeide informasjon om barns personvern til nettsiden deres.

OMSTRIDT: Barnevernaktivist Rune Fardal.

Fardal: – Vil bryte med grunnlaget for ytringsfrihet

Fardal har sagt tidligere skrevet i en e-post til VG at «hva Abid Raja mener, kan jeg ikke kommentere». I et intervju med VG og Faktisk.no i høst, sa Fardal at mange barn har sterke meninger om sitt og familiens liv:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Barnevernet er veldig opptatt av at barnets stemme skal høres, men ikke når den kritiserer barnevernet, mener Fardal.

– Dersom foreldre skal nektes omtale sine saker i barnevernet offentlig, vil dette bryte klart med hele grunnlaget for ytringsfrihet.

Etter VG og Faktisk.nos artikler har Fardal slettet syv videoer der barn blir eksponert på sin kanal. Men i september sa Fardal at han ikke ville slette større deler av innholdet på sin kanal.

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort, har Fardal sagt.

Venstres forslag

Dette foreslår Venstre på Stortinget: