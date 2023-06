TØRKE: Sommeren 2022 ble Europa, blant annet Brenets-sjøen mellom Frankrike og Sveits, rammet av hetebølge.

Forskere slår klimaalarm – høyeste registrerte temperaturer noensinne

Før værfenomenet «El Niño» slår inn for fullt, har 2023 allerede gitt oss de høyeste registrerte temperaturene på planetene noensinne. Klimaeksperter roper varsku og sier temperaturene vil stige utover høsten.

Kortversjonen 2023 har allerede satt rekord for høyeste registrerte temperaturer i historien.

20.000 mennesker døde av hetebølger i Europa i fjor.

Temperaturene stiger og blir mer ekstreme, noe som vil påvirke vannforsyning og matproduksjon.

Eksperter spår at vi går mot det varmeste året registrert i historien. Vis mer

Forskere over hele verden tror knapt det de ser. Temperaturene i mai overgår alle forventninger. Særlig målingene over Atlanterhavet og temperaturene målt på land vekker forbløffelse.

Vitenskapsmannen Elliot Jacobson er blant flere forskere som har engasjert de siste dagene, etter at statistikken fra den siste måneden ble tydelig.

– Følger dere med ennå? spør han i en tweet, og legger ved en graf fra nettsiden Climatereanalyzer.org, som driftes av universitetet i Maine.

– Vi er inne i en tilstand vi aldri har sett før på kloden, sier Tore Furevik, professor innenfor hav- og klimaforskning og direktør for Nansensenteret.

Søndag forklarer han hvorfor forskere reagerer nå.

Det har aldri før blitt målt høyere temperaturer på kloden enn de siste ukene.

Det er to ting som bidrar:

– Den globale oppvarmingen blir sterkere for hvert år som går. Samtidig har vi hatt en rask overgang fra en kald «La Niña» «La Niña»Værfenomen som kjøler ned temperaturene globalt. til en varm «El Niño» «El Niño»Varmt værfenomen som øker temperaturene globalt. i Stillehavet, sier Furevik.

Det vil si at vi har gått fra et værfenomen som gjør verden litt kaldere, til et værfenomen som gjør verden litt varmere. Men den varmende effekten fra «El Niño» er egentlig ikke skikkelig i gang ennå.

Tore Furevik, professor i hav- og klimaforskning, og direktør for Nansensenteret.

Så hvor varmt kan det bli?

– Man har aldri før hatt en «El Niño» på toppen av slike høye temperaturer, sier Furevik.

I tillegg har temperaturen de siste ukene gått enda raskere opp enn det forskerne kan forklare med bare menneskeskapt oppvarming og «El Niño».

– Dette skyldes trolig tilfeldige variasjoner i vær og vind, sier Furevik.

Det er i så fall en tilfeldig og kortvarig effekt, og ikke en varig endring som global oppvarming. Det går likevel mot et nytt historisk varmt år.

– Det er alvorlig, og når «El Niño» slår inn for fult kommer vi til å se nye globale temperaturrekorder.

Klimaendringene har virkelig blitt tydelige det siste tiåret, med økt global oppvarming.

I VGs spesial kan du søke opp din kommune og se hvordan været har endret seg i takt med økende global oppvarming.

Info Dette er «El Niño» Værfenomenene «El Niño» og «La Niña» er såkalte koblede fenomener, der hav og atmosfære samspiller. De påvirker de globale værmønstrene og det globale klimaet. I Stillehavet er det under normalår kaldt vann i øst, og varmt vann i vest. Dette er fordi passatvindene som blåser fra øst mot vest frakter det varme overflatevannet vestover, og i øst erstattes dette ved at kaldt vann fra dypet kommer til overflaten. I «La Niña» år, er det sterke passatvinder som blåser det varme overflatevannet fra øst til vest. Det fører til at unormalt mye kaldt vann kommer til overflaten, og kjøler temperaturene globalt. I «El Niño» år, er det svake passatvinder, som fører til at det varme overflatevannet blir værende i øst. Fordi Stillehavet har et stort overflateareal, påvirker «El Niño» globale temperaturer. Typisk ser vi en stigning på 0.2 grader i år hvor vi har en sterk«El Niño». For å sette temperatursvingningene i kontekst, er Parisavtalen en enighet om å forhindre at globale temperaturer stiger 1.5 grader. Dermed gir en svingning på 0.2 grader stor effekt. «El Niño» leder også til store endringer i værsystemet. For eksempel blir Australia tørrere, og Nord-Afrika våtere under «El Niño». Vis mer

20.000 døde i fjor

Furevik sier de globale klimaendringene gir stor grunn til bekymring. Ifølge ham døde 20.000 mennesker på grunn av hetebølger i Europa i fjor.

– Temperaturen på kloden stiger raskt på grunn av klimagassutslipp. Det er store deler av verden som får mer tørke, og det er store mengder mennesker og natur som kommer til å slite.

– Det er helt tydelige områder som blir tørrere og varmere, og det er et tydelig signal på global oppvarming. Utslippene må ned, sier han.

Bjørn Samset er klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han skriver i en SMS til VG at vi nå står overfor hetebølger, tørke, ekstremregn og stormer.

Bjørn Samset, klimaforsker og fysiker.

– Vi har aldri opplevd en verden med så varmt overflatevann. Det er ikke snakk om noen brå overgang til et helt annet klima, men risikoen for veldig ødeleggende ekstremvær er høy nå. Den blir sannsynligvis høyere utover sommeren og høsten, sier han og følger opp:

– Det er skremmende at vi ikke vet hvorfor havet har gjort et hopp i varme. Det kan være mange naturlige variasjoner som trekker i samme retning, eller det kan være en ny konsekvens av global oppvarming.

– Varmeste året registrert i historien

Konsekvensene av global oppvarming er mange og alvorlige, ifølge Furevik.

– De verste konsekvensene henger sammen med ekstremtemperaturer og tørke. Hvis vi tenker litt frem i tid, vil det bli problemer med både vannforsyning og matproduksjon, sier han.

I tillegg trekker han frem stigende havnivå, mer ekstremnedbør, og mer voldsomme orkaner.

– Vi går mot det varmeste året registrert i historien: Gjennomsnittstemperaturen er allerede høyere enn vi noensinne har sett før, og «El Niño»-effekten blir enda sterkere utover høsten og vinteren, sier han.

Og vi ser den generelle tendensen, også her i Norge. Mens Sør-Europa får mindre nedbør og mer tørke, vil vi i Nord-Europa og Norge få mindre snø og mer regn.

– Våren og sommeren i Norge kommer til å bli tørrere. Vi vil antageligvis få mer tørke på Østlandet i årene som kommer, og det er global oppvarming som står for det, sier Furevik.