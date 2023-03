– SEIER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik leder denne uken lønnsforhandlingene med NHO på vegne av LO. Men hun tar seg tid til å gi en kommentar til en sak LO har kjempet for i ti år.

Au pair-ordningen legges ned: − Vestkantslaveriet avvikles

I 1969 ble den innført. Nå legges au pair-ordningen ned. Alle som er i landet som au pair skal få fullføre oppholdet. LO-topper jubler over at «vestkantslaveri» og «moderne slaveri» avvikles.

Det bekrefter Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Det er en ordning som ikke fungerer etter hensikten. Det er ikke lenger en kulturutvekslingsordning, som det en gang var. Ordningen brukes for å skaffe seg billig arbeidskraft i hjemmet, enten til barnepass eller husarbeid, sier Persen (Ap) til NTB.

– Vi vil ha skikkelige arbeidsforhold for alle, også når arbeidet skjer i hjemmet. Selv om mange au pairer har det fint hos familiene de bor hos, har ordningen også for noen blitt et smutthull for å få billig arbeidskraft. Den tiden der au pair-ordningen reelt sett var en kulturutvekslingsordning er forbi, utdyper Persen i en pressemelding.

Det er rundt 1100 au pairer i Norge i dag.

Info Au pair-ordningen Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling. Innført i 1971.

Au pairer får oppholdstillatelsen for maksimalt to år (visum).

Arbeidstiden skal normalt ikke overstige 5 timer per dag og maksimalt være 30 timer i uken.

Det er ikke lov å ha mer enn au pair om gangen.

I 2015 ble det gitt 1336 oppholdstillatelser for au pairer i Norge, nesten 90 prosent av dem fra Filippinene.

I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer; en karanteneordning kom på plass:

I regjeringens Hurdalsplattform står det at ordningen skal avvikles. Kilde: Au pair-senteret, Wikipedia, DN, UDI. Vis mer

Au pair-ordningen har i over 50 år gikk mulig for ungdommer mellom 17 og 30 år å dra på kulturutveksling i andre land, hvor de har bodd hos en vertsfamilie. De har lært om vår kultur og språk mot å gjøre lettere arbeidsoppgaver i hjemmet, som renhold og barnepass. De får dekket kost og losji og får minst 5900 kroner i lommepenger i måneden. De skal ikke jobbe mer enn 30 timer i uken.



STANSER OMSTRIDT ORDNING: Arbeis- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen tar i dag initiativ til å legge ned au pair-ordningen.

Daværende førstesekretær i LO, nåværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik, gikk for seks år siden kraftig ut og kalte det vestkantslaveri, blant annet med henvisning til at mange vertsfamilier bor på vestkanten i Oslo og at det opp gjennom har vært flere rettssaker som har dokumentert utnyttelse av au pairer.

– En stor seier

I dag jubler hun.

– Avvikling av au pair-ordningen er en stor seier for arbeidet for et anstendig arbeidsliv.

– Du har kalt det vestkantslaveriet; det skal nå fjernes?

– Ja, vestkantslaveriet skal nå avvikles: Dessverre har ordningen gitt oss mange eksempler på grov utnyttelse av kvinner. Det grelleste eksempelet er et ektepar som ble dømt til fem måneders fengsel og en betydelig bot som følge av utnyttelse av au pairer. Jeg er rett og slett lettet over at det nå er satt et punktum for denne ordningen, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun sier at folk som har behov for hjelp hjemme, må betale for det, på vanlig vis.

– Folk som ønsker hjelp i hjemmet, enten det er til husarbeid eller barnepass, må gjerne betale andre for å utføre arbeidet. Men da må det skje innenfor rammene i arbeidslivet de aller fleste i dette landet er enige om at skal være på pass: Anstendig betaling og anstendige arbeidsforhold.

ROS: LO-lederen gir i dag ros til regjeringen.

– Tiden er lengst forbi

Hun er tidvis hard i klypene mot egen regjering, men nå er hun positiv.

– Regjeringen fortjener ros for å vise handlekraft. Erna Solberg gikk den andre veien, hennes regjering fjernet støtten til au parisenteret. Årlig hadde dette senteret over tusen henvendelser fra kvinner med jobb som au pair som trengte hjelp. Selv om mange familier har vært gode arbeidsgivere for au pairer, viser både dette tallet og antallet som fikk karantene etter utnyttelse av ordningen, at ordningen ikke fungerer etter hensikten.

Hessen Følsvik viser til at ordningen har utspilt sin rolle. Den ble i sin tid etablert av Europarådet for å gi unge mulighet til kulturutvikling og språkopplæring gjennom arbeid i en familie i et annet land.

– Det ideelle grunnlaget for ordningen var god. Kulturutveksling for unge mennesker som kunne komme ut og lære seg språk og møte nye kulturer. Den tiden er for lengst forbi. Det vi står igjen med er tilgang på underbetalte hushjelper, sier hun og legger til:

– Det er positivt at regjeringen legger til rette for at alle som er i landet som au pair skal få fullføre oppholdet.

– Jævlig bra

Også leder Jørn Eggum i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet har kalt det moderne slaveri.

GLAD LO-TOPP: Jørn Eggum jubler. – Jævlig bra, sier han.

– Dette er jævlig bra jobbet av regjeringen og på høy tid at ordningen avvikles. Au pair-ordningen har vært et skalkeskjul for underbetalte hushjelper og det har i tillegg vært mye snusk og misbruk. Ordningen er en moderne form for slaveri som vi ikke kan være bekjent av i Norge. Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av at folk skal behandles skikkelig. Rikingene på Oslo vest får begynne å ansette hjelpen de ønsker i hjemmet til skikkelig lønn og arbeidsvilkår. Det har de råd til.

– Utrolig bra

Også i SV er det stor glede.

FORNØYD MED AVVIKLING: SVs nye leder sier ordningen har ført til «grov utnyttelse av jenter».

Dette har SV jobbet for lenge. Vi er utrolig glad for at regjeringen endelig kutter en reaksjonær og bakstreversk ordning som for det meste har lagt til rette for billig arbeidskraft til rike familier. Dette var på høy tid, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

– I mange år har au pair-ordningen ført til grov utnyttelse av unge jenter, og det er hevet over enhver tvil at dette ikke har fungert etter hensikten, som var kulturutveksling. Vi er glad for at regjeringen nå lytter til SV, sier hun.

– Det blir feil

Organisasjoner som har kjempet for å beholde ordningen, har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

Natalia Ravn-Christensen, leder av au pair-byrået «Energy Au Pair», gikk kraftig ut i Avisa Oslo i 2022, mot forslaget om å legge ned ordningen.

467 au pairer skrev i fjor et innlegg i Aftenposten.

«Felles for de fleste av oss er at au pair-ordningen er en av få muligheter til å oppleve livet i et europeisk land. Vi har ikke mulighet til å dra på backpacking eller jobbe frivillig mens vi opplever verden. For oss er au pair-ordningen en av få muligheter til kulturutveksling», skrev de og fortsatte:

«Mange ønsker å avvikle ordningen for å beskytte oss. Det blir feil. Ordningen har tydelige svakheter, men ikke ta fra oss denne muligheten. Det finnes andre, og bedre, måter å beskytte oss på. Dere kan sikre at vertsfamiliene får ordentlig kursing. Kanskje sammen med oss, slik at begge parter får samme informasjon».