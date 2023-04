MISTET HUNDEN: Iselin Monsen og hunden Oliver.

Iselins hund døde plutselig. Så merket venninnen samme symptomer på sin hund

Venninnene mistenker at hundene hadde fått i seg samme, farlige bakterie. – Det var brått og brutalt. På to og en halv dag gikk jeg fra å ha en glad og frisk hund til å ha en avlivet hund, sier Iselin Monsen.

Venninnen hennes, Jeanette Hauge, opplevde lignende symptomer på sin hund, som fikk påvist listeria.

Listeria finnes naturlig i miljøet og har sannsynligvis ikke en spesifikk smittekilde. Vis mer

Det er gått to uker siden Iselin Monsen mistet hunden Oliver. Den ble bare to og et halvt år gammel.

Lørdag formiddag var Oliver helt fin. Men på ettermiddagen merket Iselin endring i adferden.

– Plutselig begynte han å gå med halen ned, skjelve og virke utilpass. Så ga bakbeina etter.

Monsen reiste inn til dyrlegen som ikke fant ut hva som var feil. Hun ble sendt hjem med smertestillende, men mandagen ble Oliver verre.

– Han begynte å krasje i ting og responderte ikke når jeg snakket til ham. Og så segnet han om og fikk sitt første anfall. Da lå han bare og skrek.

Monsen sier dyrlegen mistenkte hjernehinnebetennelse - en bivirkning av bakterien listeria listeriaListeria er en bakterie som finnes naturlig i vann, jord og råvarer til mat, og som kan føre til svært alvorlig sykdom (dreiesyke, listeriose) hos både mennesker og dyr. (Kilde: snl.no). Det ble tatt tester som viste tegn til infeksjon, og CT ble bestilt til dagen etter, sier hun.

Men anfallene ble hyppigere, og mandag kveld sovnet Oliver inn. Bergens Tidende omtalte saken først.

OLIVER: Iselin Monsen råder andre hundeeiere til å oppsøke dyrlege og få tatt blodprøve dersom hunden endrer adferd. – Det var brått og brutalt. På to og en halv dag gikk jeg fra en glad og frisk hund til en avlivet hund, sier hun.

Fikk påvist listeria

Monsens venninne, Jeanette Hauge, hadde sett hvor dårlig Oliver var. Like etter Olivers død, merket hun de samme symptomene på sin egen hund.

– Begge virket mer tilbaketrukne, var krummet i ryggen, hadde skjelvinger og halen mellom beina.

Hauge hadde Olivers død friskt i minne, og reagerte derfor kjapt. Hun dro til dyrlegen med en gang. Der la hunden seg ned med muskelspasmer.

Blodprøve ble tatt og sendt til Tyskland, og det ble påvist listeria. Nå går hunden på antibiotikakur.

Monsen mistenker at hennes hund også var hadde listeria ettersom begge hundene hadde like symptomer. Hun og venninnen bor i Alvøen i Bergen og sier de kjenner til andre som har opplevd lignende sykdomsforløp på sin hund.

Dyreklinikken Anicura Bergen Sør har meldt fra til Mattilsynet om den ene positive listeria-prøven, skriver Bergens Tidende.

Finnes naturlig i miljøet

Erik Ulvik er Mattilsynets seksjonssjef for dyr og planter i avdeling Bergen og omland.

– Vi har ikke fått inn flere meldinger om listeriose i det siste. Listeria-bakterien finnes naturlig i miljøet (i vann, jord, vegetasjon og hos dyr), og det er derfor trolig ikke snakk om noen bestemt smittekilde, sier han.

Dette er ikke en sykdom som dyreeiere skal bekymre seg mye for, sier Ulvik:

– Vi oppfordrer dyreeiere til å bruke sunn fornuft som for eksempel å hindre at hunder spiser på dyrekadaver ute i naturen eller har tilgang på bedervet mat. Dette gjelder for sykdommer generelt.

HUNDEN BLE SYK: Jeanette Hauge og Boris.

Monsen forteller at planen var å obdusere Oliver for å få vite med sikkerhet om hunden døde av listeria. Men det var kostbart.

– Vi fikk høre at bakterien kan ligge i jordsmonn. Han kan ha drukket ferskvann eller snust på noe. Det er vanskelig å vite hvor det kommer fra.

Hun råder andre til å gå til dyrlegen med en gang om du merker at hunden endrer adferd.

FIKK LISTERIA: Hunden Boris er nå på bedringens vei.

