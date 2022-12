I TENKEBOKSEN: Kari Elisabeth Kaski triller og tenker.

Kaski bryter tausheten: Ber partiet unngå lederstrid

GRORUD SENTER (VG) Kari Elisabeth Kaski (SV) sier at hun ikke har tenkt å slåss for å bli partileder. – Men jeg håper valgkomiteen har nok ører ut mot partiorganisasjonen til å forstå hvor flertallet ligger.

– Mange folk kommer sikkert til å tolke dette som et lanseringsintervju, eller at jeg bare koketterer for å få flere støtteerklæringer, sier hun.

– Men jeg vil bare være ærlig, og åpent fortelle hva jeg tenker.

Kari Elisabeth Kaski har vært taus helt siden Audun Lysbakken annonserte sin avgang som partileder i SV. Ikke så rart, egentlig hun har vært i foreldrepermisjon med den nyfødte datteren Sonja på tre måneder.

I tillegg til Kirsti Bergstø er det nettopp henne mange i partiet peker på som ny partileder.

Nå tar hun for første gang bladet fra munnen og forteller i VG hva hun tenker om ledervalget. VG møter henne på hennes stamkafé på Grorud Senter.

Og for å ta det viktigste først:

– Har du lyst til å stille som partileder?

– Det varierer, svarer hun.

KASKIS VALG: Kaski vet rett og slett ikke ennå. Men for hver dag som går nærmer hun seg en beslutning.

Trengte en pause

Kaski forteller at det har vært et krevende år. I tillegg til mye jobb under graviditeten har hun mistet og begravet en av tvillingene under svangerskapet.

– I tillegg var det komplikasjoner under fødselen, og Sonja startet livet på nyfødtintensiven og nesten en måned med sykehusinnleggelse.

– Jeg har trengt permisjon og en pause.

Tidspunktet for nytt ledervalg kunne knapt vært verre for hennes del – uten at hun klandrer Lysbakken for å tre til side.

I permisjonen setter hun pris på et blikk på politikk utenfra. Når hun leser om politikk i nyhetsbilde kan hun bli engasjert og glede seg til å komme tilbake, og tenke at ledervervet kanskje er noe hun skal gå for.

Men så kaster hun et blikk på den nyfødte datteren Sonja og på treåringen sin.

– Så blir jeg usikker. Hva slags tid med dem er det jeg ofrer? Samtidig, når så mange folk tar kontakt og ber meg stille, så gjør det inntrykk. Jeg føler jo på et ansvar for dem. For partiet, legger hun til med fast stemme.

Dermed blir det mange, lange trilleturer med datteren, hvor hun forsøker å bli klokere på valget hun skal ta.

INVENTAR PÅ GRORUD SENTER: Kari Elisabeth Kaski forteller at hun for alle praktiske formål er for fast inventar på Grorud Senter å regne. Her snakker hun med en av groruddølene som gir henne tilbakemeldinger etter intervjuet.

Vil ikke ha kampvotering

Hun varsler at hun ikke er interessert i noen kampanje eller storstilt kamp om vervet, slik da partiet skulle velge mellom henne og Torgeir Knag Fylkesnes som nestleder i 2019.

Skal hun stille, må det være fordi hun opplever å ha et flertall i partiet som støtter henne.

– Det er enormt viktig. Jeg har ikke engang lyst å tenke på å gjøre det om jeg ikke opplever å ha nok støtte. Det handler om at jeg har ikke krefter til å gå inn i noen stor valgkamp i eget parti.

Kaski har også en klar oppfordring om å få avklart lederspørsmålet i god tid før landsmøtet.

RULLER NED GRORUD: «Kjører omvei for å kjøpe sigaretter» heter det i Hester V75s rap-hit fra 2016. Kaski ruller på sin side omveier hjem for å bestemme seg om hun vil bli SV-leder.

Hun ønsker ikke å gå i noen kamp på landsmøte.

– Det vil jeg ikke gjøre, det er uaktuelt. Jeg vil ikke inn i en kamp på landsmøte. Jeg synes ikke kampvotering er en god måte å velge ny partileder på.

– Så hvis Bergstø blir innstilt av valgkomiteen vil du ikke utfordre henne?

– Nei. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg kan ikke drive noe valgkamp uansett, sier hun, og kaster et blikk mot barnevognen, før hun legger til:

– Men jeg håper valgkomiteen har nok ører ut mot partiorganisasjonen til å forstå hvor flertallet ligger.

Uenigheter

Kaski underslår ikke at det er politiske forskjeller mellom henne og SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Media skriver om den opplevde forskjellen mellom oss, og at vi har vært uenige i saker. Jeg synes ofte det blir overdrevent.

Hun fortsetter:

– Ja, man kan trekke fram saker vi har vært uenig i som abort, våpen til Ukraina, synet på rusreform eller klimapolitikk. Men til syvende og sist skal en ny partileder stå på partiprogrammet.

– Det er ganske stor og sentrale tema du peker på uenighet i?

– Ja, det er det, men vi tar kamper og diskuterer og så vedtar partiet en politikk, og da skal partilederen uansett stå på partilinjen.

KJØPESENTER: Kaski insisterer på at hun tilbringer utellelig mange timer på Groud Senter, og at intervjusettingen slettes ikke er noe forsøk på å fremstå folkelig.

Kaski er født og oppvokst i Kirkenes, men har bodd en årrekke i Oslo. Hun ble aktiv i SV i voksen alder.

– Jeg er ikke oppvokst i SV eller SU. Det har noen fordeler og ulemper i dette partiet. Jeg skjønner ikke alltid alle kodene, og snakker ikke alltid det riktige språket. Jeg har ikke folk jeg vokste opp med som alliansepartnere, sier hun, før hun påpeker:

– Men jeg er nært på mange av de som er nylig innmeldte i partiet.

Retning for partiet

– Jeg tenker mye på retningen jeg mener SV skal gå fremover. Men så vet jeg ikke om jeg er personen som er rett for å ta oss dit. Men jeg vet hva jeg vil for SV sin del, jeg vet jo det, slår hun fast.

Hun sier at hun har jobbet tett med Lysbakken for å løfte en rød og grønn profil, organisasjonsbygging, rekruttering av nye, aktive medlemmer.

Kaski peker på Aps fall, og mener det åpner mulighet for et bredt venstresideparti til venstre for Ap.

– I SV må vi bli enda bredere, som et rødt og grønt folkeparti som er internasjonalt orientert.

– Vi ser hva konflikter i Ap har gjort med det partiet. Jeg vil unngå det, men heller bygge et bredt, raust parti med stor takhøyde, hvor vi har forståelse for ulike syn, men står på partiprogrammet.

– Hva er egentlig forskjellig for denne retningen og det partiet SV er i dag?

– Den store programerklæringen vil først komme hvis jeg faktisk bestemmer meg for å stille som partileder, og den beslutningen har jeg ikke tatt.

TRILLER PÅ SONJA: Kaskis nyfødte datter heter Sonja. Et navn mange forbinder med kongehuset: – Mannen min er monarkist, røper hun. Også han SV-politiker.

– Må ta selvkritikk

Hun vil at SV skal bli enda mer kompromissløs for å få ned forskjellen mellom fattige og rike.

– Jeg synes det er utålelig å se at fattigdommen øker mens vi har et rødgrønt flertall på Stortinget. Det skal ikke være mulig. Hva er da poenget med et rødgrønt flertall? Dyrtid er ingen unnskyldning, men en årsak. Da trenger vi politikk som motvirker det.

– Er dette selvkritikk for deres innsats på Stortinget?

– Hele venstresiden må ta selvkritikk for det, svarer hun kontakt.

Kaski peker også på miljø som den store saken de neste ti årene, og at SV må gå i front for å få ned klimagassutslippene.

– Når man ser på Sp og Ap i regjering blir det tydelig hva vår rolle bli. Når ingen av dem tenker på klima eller natur, så må vi gjøre det, sier hun.

– I tillegg mener jeg SV må ta større plass når det kommer til internasjonal politikk enn hva vi har gjort til nå. For det er lenge siden den internasjonale politikken har føltes så viktig som den gjør nå.