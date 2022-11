OPPDAGET UTBRUDD: 31 personer har fått påvist salmonellasmitte i november.

FHI har oppdaget nasjonalt salmonellautbrudd

31 personer har fått påvist smitte. De er bosatt i flere ulike fylker.

Saken oppdateres.

Folkehelseinstituttet (FHI) melder om utbruddet i en pressemelding mandag ettermiddag. Utbruddet er forårsaket av mage-tarmbakterien «Salmonella Agona», en sjelden variant av salmonella i Norge og resten av Europa.







Når denne typen tidligere er påvist i Norge, er det kun som enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte, skriver FHI i pressemeldingen.

Salmonellabakterier smitter i hovedsak gjennom mat, men smittekilden her er foreløpig ukjent for FHI.

De smittede personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1).

Leter etter smittekilden

FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde.

– Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i åtte fylker. Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, seniorrådgiver Heidi Lange ved FHI i pressemeldingen.

Flere har vært innlagt på sykehus

Alle de 31 smittede personene fikk påvist smitte i november, og er i alderen 1–84 år, skriver FHI. 13 av dem har vært innlagt på sykehus med salmonellose som kommer av infeksjon med salmonellabakterien.

FHI skriver at typiske symptomer for dette er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber.

Slik smitter salmonella

FHI skriver at smitte både kan skje gjennom mat, gjennom kontakt med dyr og mellom mennesker ved dårlig håndhygiene:

Ved smitte gjennom mat er smittekildene er oftest kjøttprodukter, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, upasteuriserte melkeprodukter og melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. I tillegg kan smitteoverføring skje gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Smitte kan også skje fra husdyr - også kjæledyr. I Norge har det også vært påvist smittetilfelle fra ville dyr som fugler og pinnsvin.

Salmonella skilles også ut i avføringen hos smittede, og kan smitte mellom folk gjennom dårlig håndhygiene.

Råd for å forebygge smitte

FHI har listet opp noen forebyggende tiltak man kan gjøre for å forebygge smitte av salmonella:

Gjennomsteking og gjennomkoking av mat. Salmonella tåler ikke denne oppvarmingen.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er et generelt viktig råd for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré.

Unngå at matvarer som ikke skal varmebehandles, som salat, blir forurenset av mat som skal varmebehandles (eksempelvis kylling).