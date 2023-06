Forsvaret om falsk melding om kapring på Norwegian-fly: − Kapteinen kunne vært under press

Forsvaret fikk beskjed om at kapteinen beklaget feilmelding. Likevel avbrøt de ikke utrykkingen av to F-16 jagerfly.

Kortversjonen To danske F-16 jagerfly rykket ut til et Norwegian-fly på vei fra Spania til Oslo etter en feilsendt kapringsmelding.

Forsvaret fikk bekreftet at kapringen var en feilmelding, men avbrøt ikke utrykkingen av to F-16 jagerfly.

Kommandørkaptein og kommunikasjonssjef Thomas Gjesdal forklarer at de behandler alle kapringsmeldinger som potensielle kapringer inntil det motsatte er bevist. Vis mer

Det bekrefter Thomas Gjesdal, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG.

– Enhver melding om kapret fly blir behandlet som det - inntil det motsatte er bevist, sier han.

Gjesdal forklarer at dette er vanlig prosedyre.

– Vi kan ikke vite sikkert om kapteinen handler under press – at han sier alt er OK fordi han for eksempel har en pistol mot bakhodet. Så vi avbryter ikke en slik hendelse, selv om vi får rapporter på at det var en feilmelding. For vår del avsluttet vi hendelsen klokken 16.36 da flymaskinen landet trygt på Gardermoen, sier Gjesdal til VG.

Klokken 15.46 fikk Forsvaret først melding om hendelsen.

En drøy halvtime senere, klokken 16.22, fikk de melding fra Øst-Politidistrikt om at det var en feilmelding, opplyser Gjesdal.

HER ESKORTERES FLYET: Disse to bildene viser Norwegian-flyet og de to danske F16-jagerflyene over Nesodden.

Det var torsdag at to danske F-16 jagerfly rykket ut til et Norwegian-fly på vei fra Spania til Oslo torsdag etter en feilsendt melding om kapring.

Feilen ble raskt avklart, og Norwegian-flyet landet trygt på Oslo Lufthavn. Utrykkingen førte til et stort smell over Jylland da jagerflyene brøt lydmuren.

Thomas Gjesdal i Forsvaret sier han forstå at det ble en spesiell opplevelse for passasjerene om bord på flyet.

Han forklarer hvordan Forsvaret reagerer når de får meldinger om mulig flykapring.

– Forsvaret vil da iverksette sine prosedyrer for å håndtere slike hendelser. Som en del av dette vil det bli sendt opp jagerfly. Disse skal forsøke å få oversikt over situasjonen gjennom å observere hvordan dette «oppfører» seg. Jagerflyene skal også kommunisere med det sivile flyet, enten gjennom radiosamband eller ved hjelp av visuelle tegn og signaler.

– Videre vil man instruere flyet til å følge føringer fra jagerflyene, for så å eskortere flyet til en flyplass det kan lande på. Når flyet er på bakken, overtar politiet ansvaret.

VG har også stilt Norwegian en rekke spørsmål om hendelsen.

Pressevakt Anna-Lena Nordling svarer dette:

– Hendelsesforløpet er ikke ferdig gjennomgått. Men med det vi vet nå ser det ut til at det ved en feiltagelse har gått en melding fra cockpit.

Hun sier at det raskt ble gitt beskjed fra flyet om at dette var en feil.

– Men på grunn av etablerte rutiner og prosedyrer for å håndtere situasjoner som kan ha med sikkerhet å gjøre, vil det naturligvis gå noe tid før alt er avklart og tiltak avbrytes. Informasjonen som ble gitt videre var basert på den informasjonen piloten satt med på det gitte tidspunkt. Nøyaktig hvilken årsakssammenheng som ligger bak, vil videre gjennomgang vise. Piloten gjorde seg for øvrig tilgjengelig for alle passasjerer ved avstigning, sier Nordling.