Radarsystemet nede ved Gardermoen og Sola

Det er stans i alle avganger på både Sola og Gardermoen. Innkomne fly omdirigeres.

– Radarsystemet som kontrollerer luftrommet til Oslo lufthavn Gardermoen og Stavanger lufthavn Sola fungerer ikke som det skal. Det er det såkalte NATCOM NATC-systemet som er nede, sier pressevakt Øystein Løwer i Avinor til VG.

Det innebærer stans i alle avganger og ankomster på både Sola og OSL.

– Innkomne fly omdirigeres. Vi vet ikke hvor lenge det vil pågå. Det foregår full feilsøking, og vi kommer til å legge ut informasjon forløpende på våre hjemmesider, sier han.<

Løwer legger til at flyselskapene er informert, og at de vil gi passasjerene sine informasjon.

Fly som er i lufta blir styrt via et reservesystem, opplyser lufthavnsjef Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn Sola til NRK.

Kommunikasjonsdirektør ved Luftfartstilsynet opplyser til VG at de er informert.

– Beredskapsvakten hos Avinor ga oss beskjed umiddelbart etter problemet oppsto. Nå håndterer de situasjonen, og Avinor vil nok melde når de har mer informasjon tilgjengelig.

Her fra Røyken Kontrollsentral styres luftrommet rundt Oslo. Arkivbilde fra 1999

VG har snakket med Espen Høgmo, som er strandet i flyet på Sola flyplass

– Vi fikk beskjed over høyttaleren på flyet at alle radarsystemene på flyplassene i Sør-Norge er nede. Det var ingen forklaring på hvorfor, men vi er på vei tilbake til gaten nå. Det ble antydet at det kunne ta veldig lang tid, sier han.

Også ved Flesland i Bergen er flytrafikken stanset.

– Vi sender ikke opp noen nye fly før vi har funnet ut av denne feilen. Alle ressursene våre er satt på saken, opplyser lufthavnsjef Helge Eidsnes til Bergensavisen og Bergens Tidende.

Saken oppdateres!