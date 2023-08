VENDER HJEM: Tor Dalen (65) hadde bare «sjarmøretappen» igjen av tre uker på Rondanestien, men måtte avbryte.

Flyktet ned fra fjellet: − Svært risikofylt

RINGEBU (VG) Etter nesten fullført langvandring har uværet «Hans» tvunget Tor Dalen (65) til å avbryte turen langs den 400 kilometer lange Rondanestien.

Det skulle være en pangstart på livet som pensjonist, den tre uker lange vandringen i den norske fjellheimen som Tor Dalen (65) begynte på den 21. juli.

Han så for seg å sitte på en stubbe og se ut over blikkstille vann med en kaffekopp.

Realiteten ble bløt og krevende. Når uværet «Hans» meldte seg på den allerede bløte Østlandssommeren, bikket turen over til det uforsvarlige, mener den spreke vandreren.

– Regnet som kommer nå kommer på toppen av allerede dyvåt mark. I tillegg er det meldt masse vind. Jeg mener deler av stien vil bli ufremkommelig nå, og svært risikofylt, sier Dalen til VG.

BLØT: Hver dag på tur har vært våt, men med Hans i vente tar ikke Tor Dalen (65) sjansen på å fortsette

Den Norske Turistforening ber fjellvandrere være på vakt. På ut.no vises det til at både Meteorologisk institutt og NVE har utstedt farevarsel for deler av Sør-Norge.

Følg med på værmeldingen og vurder forholdene nøye der du skal på tur, er oppfordringen.

–Ikke forsvarlig

I ett år hadde Tor Dalen planlagt turen langs Rondanestien, som strekker 437 kilometer fra Akerselvas munning til Hjerkinn stasjon på Dovre.

Dalen hadde knapt kommet av T-banen for startpunktet i Bjørvika før regnet startet. Og våtere skulle det bli.

– Det har nesten ikke vært folk i fjellet. Jeg har vel møtt fire-fem mennesker totalt på hele turen. Det er glatt og vått, sier Dalen (65).

Ved Jammerdalsbu måtte 65-åringen innse at han hadde tapt mot elementene. Han så værmeldingen for mandag, tirsdag og onsdag, og bestemte at nok var nok.

– Det satt litt langt inne. Men det ville ikke vært forsvarlig å fortsette, så det føltes likevel som den rette avgjørelsen, sier han.

VÆRFAST: Da VG treffer Dalen er toget fra Ringebu innstilt på grunn av været. Han håper på en buss.

Fraråder

Etter å ha innsett at han måtte avbryte reisen, gikk Dalen de 17 kilometerne ned til Ringebu for å sove under tak.

Han våknet mandag morgen av en melding om at toget hjem til Oslo var kansellert på grunn av ekstremværvarselet. Nå krysser Dalen fingrene for at i det minste bussen kan kjøre som planlagt.

Vandreren sitter inne på det lune Annies Pølsemakeri med en stor tallerken karbonadesmørbrød med speilegg når VG treffer ham. Det smaker godt etter 17 dager med frysetørret proviant.

– Jeg har lært mye. Og tenkt at vi har ufattelig mye våtmarksområdet her til lands! Jeg var våt, våt, våt, hver eneste dag, forteller han.

Tidvis var det en utfordring å følge med på værmeldingen, da dekningen i fjellheimen kunne være dårlig. Da Dalen så hvordan uværet Hans er spådd å ramme turstien han skulle gå, var det ikke lenger en spennende utfordring.

– Akkurat nå vil jeg fraråde å gå. Det er ikke turvær.