DRØMMESTUDIET: Veien til drømmestudiet ble mer utfordrende enn det Embla Imke Vieth hadde tenkt seg.

Skolen rotet til vitnemålet: − Verden falt litt i grus

Embla Imke Vieth (19) mistet plass på drømmestudiet, etter at skolen rotet til vitnemålet hennes.

I utgangspunktet burde Vieth ha kommet inn på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) i år uten problemer, da hun med førstegangsvitnemål førstegangsvitnemålI kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Har du fullført videregående opplæring og er 21 år eller yngre i opptaksåret regnes vitnemålet ditt som førstegangsvitnemål, og du konkurrerer om opptak i kvoten for førstegangsvitnemål. hadde høyere poengsum enn årets poenggrense.

Men slik ble det ikke.

Vitnemålet hennes var ikke registrert som førstegangsvitnemål, og 19-åringen konkurrerte derfor bare om plassene i ordinær kvote. ordinær kvote.I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

– Jeg var helt desperat, og skjønte ikke hva som hadde skjedd, forteller Vieth.

Hun tok straks kontakt med UiO, som ba henne kontakte skolen hun hadde gått på – Edvard Munch videregående skole i Oslo.

Skolen erkjente at de hadde gjort en feil.

I forbindelse med en endring av en karakter på vitnemålet til Vieth, hadde skolen ved en feiltagelse ikke lagt inn kode for førstegangsvitnemål på det nye vitnemålet.

Feilen ble raskt fikset, men da var det allerede for sent.

– Jeg følte jo helt ærlig at verden falt litt i grus, forteller 19-åringen.

– Uheldig

– Dette er en fortvilet sak som vi er ytterst lei oss for, all den tid det får slike konsekvenser for Embla, sier rektor ved Edvard Munch VGS Ellen Lysne, til VG.

Hun forteller at skolen rettet opp feilen umiddelbart da 19-åringen tok kontakt, og overførte nytt vitnemål til Samordna opptak, som styrer opptak til høyere utdanning.

– Men selv om UiO fikk nytt vitnemål, kunne de ikke gjøre om på inntaket, sier Lysne.

Rektoren tok selv kontakt med universitetet, forklarte hva som hadde skjedd og ba om at feilen ikke måtte gå utover Vieth. Likevel kunne ikke UiO gjøre noe med saken.

– Det er uheldig at inntakssystemet er lagt opp slik at det ikke er mulig å rette opp når eleven er uskyldig, sier Lysne, og understreker at hun ikke ønsker å bagatellisere feilen skolen gjorde.

Avdeling for studieadministrasjob ved UiO sier til VG ar de ikke kan kommentere enkeltsaker, men at de har forståelse for at det er en fortvilet situasjon å ikke komme inn på det studiet man ønsker.

De opplyser at rutinene når de som følge av feil fra en tredjepart mottar dokumentasjon etter hovedopptaket, er at de lar søkeren konkurrere fra det tidspunktet dokumentasjonen foreligger.

Løste seg til slutt

Vieth fikk beskjed av UiO om at hovedopptaket var avsluttet, og at de ikke kunne gjøre noe med situasjonen.

Men torsdag før studiestart løste det seg for 19-åringen likevel. Hun kom inn på studiet, etter å ha stått på venteliste.

Hun er lettet for at problemet har løst seg, men er ikke fornøyd med måten universitetet har håndtert saken.

– Det hadde vært veldig mye enklere å akseptere hvis jeg bare ikke var god nok, sier hun.

