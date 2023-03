SKOGBRANN: En mann evakuerer en ku fra flammehavet i Thrakomakedones nord for Athen i august 2021.

FN i ny klimarapport: 1,5 gradersmålet kan ryke i 2030

I en ny rapport understreker FN at valgene som tas dette tiåret vil påvirke jorden i tusenvis av år fremover. Men at det haster mer enn noensinne.

Mandag presenterer FNs klimapanel (IPCC) sin ferskeste rapport om klodens tilstand og fremtid.

Den er skrevet av verdens fremste eksperter på klima, og det understrekes på nytt at det haster med å bremse utviklingen.

– Klimaendringene er en trussel mot menneskeheten og jorden. Vinduet for å sikre en levelig og bærekraftig fremtid lukker seg raskt. Det vi gjør dette tiåret, vil få konsekvenser nå og i tusenvis av år fremover, slår klimaforskerne fast.

SMELTER: Eksperter måler en isbre i Sveits i september i fjor. Alle rekorder for smelting ble satt i fjor.

Allerede 1,1 grader varmere

Klimapanelet slår fast at jorden er allerede blitt 1,1 grader varmere. Og det er ikke levnet noen tvil om at oppvarmingen er menneskeskapt.

Havnivået stiger og vi får mer ekstremvær, som hetebølger, styrtregn, tørke og flom. Mennesker, økosystemer og natur er truet.

Og varmere vil det bli veldig snart, hvis vi ikke gjør noe.

Løsningene finnes her nå, mener klimapanelet. De må bare tas i bruk.

– Denne rapporten understreker hvor mye det haster å ta mer ambisiøse grep, og den viser at hvis vi handler nå, kan vi fortsatt sikre en levedyktig og bærekraftig fremtid for alle, sier klimapanelets leder Chair Hoesung Lee.

Bakgrunn: – Vi trenger å gjøre noe veldig fort

Info Dette slår rapporten fast Årsaken til klimaendringene er hovedsakelig store menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Hvem som bidrar til, og hvem som rammes av, klimaendringene er ikke rettferdig fordelt. Sårbare samfunn som historisk har sluppet ut minst klimagasser, opplever de største negative konsekvensene.

Hvis verden ikke skal bli mer enn 1,5 eller 2 grader varmes, kreves det umiddelbare, omfattende og vedvarende utslippskutt i alle sektorer dette tiåret.

For å holde oss under 1,5 grader må globale CO₂-utslipp halveres innen 2030, og nå netto null tidlig på 2050-tallet. Netto null vil si at utslippene må reduseres så mye at vi har minst like mye CO₂-opptak som utslipp.

Verden vil sannsynligvis passere 1,5 grader før 2040, og funn fra FNs klimapanel tyder på at vil kunne skje allerede mellom 2030 og 2035. Vis mer

– Ikke nok

FNs klimapanel har stor faglig og politisk tyngde. Men det betyr ikke at alt de sier blir etterfulgt.

For tilbake i 2018 advarte klimapanelet mot at vi kommer vil å overstige det historiske målet fra Parisavtalen om å holde den globale oppvarmingen til under 1,5, grader veldig snart.

Siden har klimagassutslippene fortsatt å øke, og situasjonen er blitt verre.

Når jorden blir varmere, utløser det en negativ og farlig spiral, med hyppigere og mer intenst ekstremvær, smelting av havisen, tining av permafrost og fare for oversvømmelse på lavtliggende øystater.

Se ekstremværet i 2022 i bilder:

Dette truer både mennesker, dyr og natur.

Klimapanelet slår nå fast at risikoen er større enn hva de har konkludert med i tidligere rapporter. De negative konsekvensene inntreffer dessuten ved en lavere temperatur enn hva de tidligere trodde, og hele verden er berørt.

Omdømmet slår sprekker: Klimaparadokset Norge

– I alle regioner dør folk av ekstrem varme, slår FNs klimapanel fast.

Nå sier forskerne at verden trolig vil passere 1,5 grader allerede mellom 2030 og 2025.

Den grønne omstillingen har «kommet videre» i alle sektorer og i hele verden, men det holder ikke, mener forskerne.

– Tempoet og omfanget av det som har blitt gjort så langt, og gjeldende planer,

er ikke nok til å takle klimaendringene, skriver klimapanelet.

Info Bakgrunn om FNs klimarapport FNs klimapanel (IPCC) består av verdens fremste eksperter på klima. Klimapanelet ble tildelt Nobels fredspris i 2007.

Siden 1990 har klimapanelet skrevet seks hovedrapporter med den mest oppdaterte kunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker verden.

73 nordmenn har bidratt til å skrive rapportene, ifølge Carbon Brief

Hver hovedrapport består av tre delrapporter og en såkalt synteserapport.

Synteserapporten som kom mandag oppsummerer flere tusen sider med forskning, og sammenstiller hovedfunnene fra tre delrapporter og tre spesialrapporter som ble publisert i 2021 og 2022. Vis mer

Fattige rammes hardest

Selv om hele verden rammes av klimaendringene, er det noen som påvirkes langt mer enn andre. Og det er de som har minst skyld i klimakrisen.

For det er rike industriland som slipper ut mest klimagasser. Og fattige land som påvirkes mest av ekstremvær.

– Nesten halvparten av verdens befolkning bor i regioner som er svært sårbare for klimaendringer. I det siste tiåret var dødsfallene fra flom, tørker og stormer 15 ganger høyere i svært sårbare regioner, sier Aditi Mukherji, en av forfatterne til klimarapporten.

Klimapanelet tar til orde for det de kaller «klimarettferdighet».

Under fjorårets klimatoppmøte i Egypt var dette et hett tema. Der ble FN-landene enige om å opprette et eget fond for klimaerstatning til sårbare land.

Dette kan gjøres

– Noen klimaendringer er unngåelige og irreversible, skriver FNs klimapanel.

Men også disse kan begrenses.

Her er klimagrepene ekspertene peker på, og hvilke fordeler disse vil ha her og nå:

Mer ren energi: Øke tilgangen til ren energi og teknologi. Dette forbedrer helsen, spesielt for kvinner og barn, ifølge klimapanelet.

Mindre bil og mer el: Mer elektrifisering, elbiler, sykler, gange og offentlig transport. Dette forbedrer luftkvaliteten, har en stor helseeffekt, kan gi folk jobb og lik tilgang på transport.

Mer penger til sårbare: Hjelpe ekstremværutsatte områder og fattige land med å gjøre seg robuste.

Mer investering i grønn energi: Få ned barrierer for å satse grønt. Mer offentlig støtte til grønne prosjekter, og mer hjelp fra investorer, sentralbanker og finansverdenen.

Dette er funnene fra tidligere rapporter:

«Det er kode rød for menneskeheten» , ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, slo klimapanelet fast. August 2021, 6. hovedrapport, del 1: sa FNs generalsekretær António Guterres . Klimaendringene kommer raskere og i større omfang. Det erom at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, slo klimapanelet fast.

vinduet minker . Denne delrapporten viste at det er Februar 2022, del 2: Verden har et vindu for å lykkes med å stoppe oppvarmingen, men. Denne delrapporten viste at det er viktig å stoppe nedbygging av natur og bekjempe fattigdom , som en del av kampen mot klimaendringer.

Verden har tre år på å snu og få klimagassutslippene ned. Hvis ikke utslippene begynner å stupe innen 2025, vil ikke målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader være sannsynlig. April 2022, del 3:og få klimagassutslippene ned. Hvis ikke utslippene begynner å stupe innen 2025, vil ikke målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader være sannsynlig.