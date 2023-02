I sin pressemelding skriver FHI følgende:

Gonoré smitter gjennom seksuell kontakt via slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm.

Smitterisikoen ved et ubeskyttet vaginalt samleie med smittet partner er 50–70 prosent for kvinner og 20–30 prosent for menn.

Ubehandlet gonoré kan være smitteførende i flere måneder.

Gonoré kan smitte fra mor til barn under fødsel og gi alvorlig øyeinfeksjon.

Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré, har ingen symptomer.

Tiden fra smitte til symptomer er oftest cirka én uke.

De vanligste symptomer hos kvinner er endret utflod, mellomblødninger og smerter i nedre del av magen. Menn får vanligvis symptomer, og da i form av svie ved vannlating og utflod (ofte, men ikke alltid rikelig; «dryppert») fra urinrøret.

Infeksjonen kan utvikle seg til betennelse i eggledere og bekken hos kvinner og bitestikler hos menn. Det kan gi senvirkninger i form av kroniske smerter og sterilitet.

Gonoréinfeksjon i hals eller endetarm gir oftest ingen symptomer, eller blir mistolket å ha annen årsak.

Infeksjonen behandles med antibiotika. Riktig bruk av antibiotika er svært viktig fordi bakterien lett utvikler resistens.