Ap-nestleder Hadia Tajik er i sin nye bok åpen om sin skjulte sykdom og den lange veien mot å bli gravid.

Hadia Tajik forsvarer Giske-håndtering i ny bok

I sin nye bok sier Ap-nestleder Hadia Tajik at hun hadde en moralsk plikt til å ta tak i varslene mot sin daværende nestlederkollega Trond Giske.

Hadia Tajiks bok «Frihet: En politisk og personlig historie», som utgis på Tiden forlag, skal etter planen lanseres fredag, men flere medier har fått tilgang til boken torsdag kveld.

I boken forsvarer Tajik sin egen handlemåte knyttet til varsler mot hennes tidligere nestleder-kollega Trond Giske, skriver Aftenposten. VG har også lest boken.

Tajik skriver at hun 20. desember 2017 ble informert av en nær kvinnelig medarbeider om at vedkommende hadde levert inn et formelt varsel til sekretariatsledelsen til Ap på Stortinget. Varselet dreide seg om påstått seksuell trakassering og var knyttet til Trond Giske.

– En moralsk plikt

Tajik reagerer i boken på at flere aviser skrev at det var hun som videreformidlet de første varslene om Giske til «rette instans», og sier kvinnen leverte inn varselet før hun fortalte Tajik om det.

«Det som er riktig, er at jeg har sørget for at bekymringer og informasjon om uakseptabel atferd har gått til dem som skal følge det opp. Det skulle bare mangle».

Tajik skriver at den som får informasjon om noe kritikkverdig, har både en lovmessig og en moralsk plikt til å ta tak i det, eller videreformidle det til dem som skal ta tak i det.

Hun forteller at samtidig som hun 20. desember ble informert om varselet, fikk hun se en vurdering av varselet gjennomført av en jurist og en organisasjonspsykolog.

«Jeg hadde ingen grunn til å tvile på det hun fortalte. Det har jeg fortsatt ikke», skriver Tajik.

Trond Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson i Ap 7. januar 2018 etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Partiet konkluderte senere med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin egen oppførsel, men han bestrider påstandene om seksuell trakassering.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere opplysningene i boken knyttet til varsler mot ham, skriver Aftenposten.

Åpen om sykdom

I boken er Tajik (37) også åpen om at hun lider av kvinnesykdommene endometriose og adenomyose som har gjort at hun og ektemannen Kristian Skard (48) har slitt med å få barn.

Endometriose og adenomyose er utbredte kvinnesykdommer som går ut på at livmorslimhinnevevet befinner seg utenfor livmoren, i bukhulen.

Paret venter barn i januar. I boken forteller Tajik at det slettes ikke var en selvfølge å komme dit: Først etter mange forsøk med IVF, som gjerne kalles prøverør, ble hun gravid i april.

– Det var det fineste krysset jeg hadde sett, skriver hun om den positive graviditetstesten.

Den første som fikk vite det da hun bestemte seg for å fortelle at hun var gravid, var Jonas Gahr Støre.

– Men mens det sto på, ville jeg ikke at han skulle vite noe, for ikke å distrahere fra det politiske arbeidet. Jeg ville ikke at han skulle tenke «lurer på om hun har det vondt nå» mens jeg brifer ham om oljeskatten, sier Tajik til VG om dette.

Skriver om oppveksten

Ifølge forlaget er den røde tråden i boken frihet på ulike arenaer i dagens Norge, og Tajik skriver om blant annet ytringsfrihet, religion, skolevalg, frihet i arbeidslivet, sentralisering vs. desentralisering, helse og bioteknologiloven.

Hun forteller også om sin egen oppvekst som datter av pakistanske innvandrere, født inn i norsk arbeiderklasse med en mor som jobbet på butikken og en far i oljeindustrien og om oppveksten i bibelbeltet Bjørheimsbygd i Rogaland.

