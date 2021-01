DROPPET KARANTENE: Flere svenske mediehus unnlot å følge karanteneplikten da de dekket leirulykken i Gjerdrum. Her fra en pressekonferanse nyttårsaften. Foto: Terje Pedersen, NTB

Svenske journalister brøt karanteneplikten i Gjerdrum

Flere svenske journalister brøt karanteneplikten under dekningen av skredet i Gjerdrum. – Det er svært alvorlig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Leirskredet i Gjerdrum har fått internasjonal oppmerksomhet.

En rekke utenlandske medier har dekket katastrofen – og journalister fra flere medier har ringt norske myndigheter og bedt om å få komme inn i Norge for å dekke skredet.

Alle som ankommer Norge fra «røde» land og regioner skal være i ti dagers innreisekarantene.

Det finnes enkelte unntak for innreisekarantenen, men helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter at ingen av unntakene gjelder for journalister som skal dekke hendelser i Norge.

Likevel var journalister fra flere svenske medier på plass i Gjerdrum.

VG har vært i kontakt med svenske TV 4, Expressen og Göteborgs-Posten som bekrefter at de hadde journalister i Gjerdrum.

Ifølge Guldvog er det en betydelig smitterisiko for journalister som beveger seg fra områder med høyt smittetrykk.

– Det er svært alvorlig og uheldig at karantenereglene brytes av journalister som besøker Norge. Jeg synes det er rart at journalister som besøker Norge ikke er kjent med norske karanteneregler, sier Guldvog.

Tok test på grensen

Svenske TV 4 Nyhetene opplyser at de ved grensen til Norge ikke ble opplyst om gjeldende regler. Det betyr at de ikke overholdt karanteneplikten på 10 dager.

– Vi reiste til Norge som en tjenestereise. I passkontrollen får vi komme først i køen siden vi hadde en tjenestebil. Reporteren får ta en test og deretter slippes hun inn, opplyser sjef for TV 4, Frederick Malmberg til VG.

Malmberg sier videre at dersom de hadde blitt informert om karanteneplikten, så ville de aldri reist inn til Norge.

– Det er ingen som opplyser om karanteneplikten. Hadde noen gjort det, så hadde vi snudd og reist tilbake. Jeg vil oppmuntre norske myndigheter til å fortelle oss hva gjeldende karanteneregler er, skriver han i en e-post.

Likevel tar han selvkritikk:

– Med fasiten i hånden burde vi selv funnet ut hvordan regelverket så ut, men vi stolte på at norske myndigheter skulle informere oss på stedet, skriver Malmberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Andrea Gjestvang

Ingen unntak for journalister

Expressen skriver i en mail til VG at de fulgte reglene, både ved innreise og under oppholdet i Norge.

– Vi omfattes ikke av karanteneregelen ettersom vi skulle jobbe journalistisk på plass i Norge. Vi fikk vår informasjon fra den norske regjeringens hjemmeside og politi ved grensen, påstår sjefredaktør Klas Granström.

Han forteller at avisens resonnement bygger på informasjon fra regjeringens nettsider.

– Vår intensjon har vært å følge alle retningslinjer og etter hva vi kan se, har øvrige svenske medier som var på stedet handlet på samme måte som oss, iser Granström.

Guldvog presiserer igjen at det ikke finnes noe karanteneunntak for journalister.

– Jeg vet ikke hva de referer til. I Norge er det karantene for utenlandske journalister som dekker saker, det er ikke laget noe unntak. Det er gjort sjeldne unntak i helt spesielle yrkesgrupper, eksempelvis der det er nødvendig for å ivareta norsk infrastruktur eller når det gjelder liv og helse, sier han.

Kunne ikke avvente

Redaksjonssjef for Göteborgs-Posten, Johan Sköld, skriver i en mail at de i forkant av avreisen til Gjerdrum hadde en dialog med UDI og norsk politi som henviste dem til Justisdepartementet.

– Her fikk vi informasjon om hvordan vi skulle opptre som journalister i Norge. Journalistene som vi sendte tok covid-19 tester før avreise og fikk negativt svar dagen før de reiste.

Ifølge Sköld ble de igjen henvist til en person i Helsedirektoratet som fortalte at journalistene skulle holde seg til karantenereglene på fritiden, og være unntatt karantene i arbeidstiden.

Ettersom jordskredet var av «breaking news-karakter» hadde de ingen mulighet å avvente med rapporteringen, skriver Sköld videre.

– Journalistene reiste i egen bil, bodde på et hotell med coronarutiner, var nøye med å holde avstand og bruke munnskydd, sier han.

Ingen journalister ble fritatt

Andreas Bjørklund er kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han sier at det er hver enkelt sitt ansvar å sette seg inn i gjeldende lover og regler for karantenebestemmelser ved innreise til Norge.

I forbindelse med ulykken i Gjerdrum tok et stort antall utenlandske journalister kontakt med norske myndigheter med spørsmål om karantenebestemmelser, sier han videre.

– I kontakt med justisdepartementet har journalister blitt henvist til informasjon om lover og regler. Ingen journalist har blitt fritatt fra karantenebestemmelser. Tvert imot har departementet kommunisert at det ikke er mulig, sier Bjørklund.

STORT OMRÅDE: Kvikkleireraset i Gjerdrum der flere boliger ble tatt. Syv personer er bekreftet omkommet og ytterligere tre personer er antatt omkommet. Foto: Tore Kristiansen

Guldvog har sett journalister som har stått tett på lokalbefolkningen og redningsmannskaper i Gjerdrum.

– Det er naturligvis en betydelig risiko hvis journalister kommer fra områder med høy smitte og beveger seg inn i områder som driver med krisehåndtering. Jeg er overrasket over at de mener det er greit og mener de bærer et betydelig ansvar selv for å motvirke smittespredning mellom land.

Kan bøtelegges

Guldvog mener at dette illustrerer et større behov for å informere gjeldende regler for innreisende ved ankomst.

– Naturligvis må vi gi god informasjon, men samtidig så har alle borgere som reiser inn i Norge en plikt til å sette seg inn i norske regler, så det fritar dem ikke for pliktene. Nå er systemet under oppbygning slik at fra 2. januar så må alle registrere seg elektronisk når de ankommer Norge.

– Hvilke konsekvenser kan det at utenlandske journalister bryter karanteneplikten medføre?

– Jeg kan ikke svare på det med sikkerhet, de det gjelder har sannsynligvis reist ut av landet igjen. Det er klart at et karantenebrudd i Norge kan ha konsekvenser og bøtelegges, men det må politiet og påtalemyndigheten svare for.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra Øst politidistrikt.