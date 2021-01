SYV DØDE: Søndag kveld ble den syvende omkommende båret ut fra området. Foto: HELGE MIKALSEN

Nok en person funnet omkommet - totalt syv døde

Kl 19 søndag ettermiddag bekreftet politiet funn av nok en omkommet i ruinene etter skredet i Gjerdrum. Totalt er syv personer funnet døde. Tre er fremdeles savnet.

Det skjer bare timer etter at politiet fant den sjette omkomne tidligere på søndag.

– Den siste utviklingen i redningsaksjonen er at vi klokken 17.27 gjorde et funn av en person i rasområdet. Personen ble dessverre bekreftet død på stedet, sier Bjørn Christian Willersrud, innsatsleder for politiet.

– Avdøde ble funnet etter meget godt samarbeid mellom etterretningstjenesten til politiet, politiets hunder og USAR-mannskaper, sier Willersrud.

Han sier politiet fortsatt søker etter overlevende, og at det planlegges for videre søk utover kvelden og natten.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon frem til noe annet blir besluttet.

Alle funnene av personer er så langt gjort av USAR-mannskaper fra Oslo og Romerike Brann og Redningsetat, som gjennom hele søndagen har jobbet på bakken i rasområdet.

Syv personer er dermed til nå funnet omkommet, én på fredag, tre på lørdag og tre på søndag.

Politiet jobber med identifisering og deretter varsling av pårørende. Tre andre er savnet. Ti er i tillegg skadet, en av dem alvorlig.

Det arbeides i alle deler av raset og under ser du dronebilde av hvordan rasstedet ser ut søndag.

Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten/NTB

Har tatt i bruk forsvarets brolegger

Forsvarets brolegger ble i halv ett-tiden natt til søndag kjørt ned mot skredområdet i Gjerdrum, viser direktesendt video fra området.

– Man benytter seg bistand fra forsvaret med broleggingsutstyr nå, for å få sikret innfartsårene man har til rasstedet, bekrefter operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

Sveen forklarer at man har klart å bli ferdig med grunnarbeidet som må til for å bruke det tunge utstyret tidligere enn ventet, og derfor tar den i bruk allerede i natt.

OMKOMMET: Den sjette omkommende ble båret ut fra rasområdet i to-tiden søndag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Hva er siste nytt? Du får siste nytt og hva vi vet om skredet i Du får siste nytt og hva vi vet om skredet i VGs nyhetsstudio

Har noen omkommet? Seks personer er bekreftet omkommet.

Hvor mange er savnet? Det er bekreftet at én av de seks omkomne er blant de ti personene som er savnet. Politiet håper fortsatt å finne folk i live.

UTRYGT: Det er stor sannsynlighet for at flere hus kommer til å rase ut i skredet. Slik så grunnen ut ved disse husene søndag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Ingeniørbataljonen i Forsvaret har stått klare til å bistå med en brolegger til redningsarbeidet, som kan kjøres inn og ta mannskaper sikrere inn til skredområdet.

Broleggeren har ikke blitt tatt i bruk tidligere , fordi den ble regnet som for tung for grunnforholdene i området det ble søkt i.

Den øvre delen av kjøretøyer sklir ut til en 26 meter lang bro. Forsvaret bruker broleggeren blant annet til å krysse elver.

Gangveiene som allerede er etablert, og som redningsmannskapene har brukt for å komme seg inn i området, er laget av isoporplater som er understøttet med treverk og armeringsjern fordi underlaget er ustabilt.

Utvidet søket utover natten

Bakkesøket fortsatte utover natten, og har pågått hele søndag.

– Det har pågått mye lenger i natt enn det som var planlagt opprinnelig, fordi det var mulig å ha en god fremdrift, sa operasjonsleder Terje Marstad til VG ved 07.30-tiden.

En av grunnene til at fremdriften var god, har vært at det ble mulig å bruke forsvarets brolegger, bekrefter han.

– Utvilsomt, sier han og legger til:

– Det er utvilsomt mange mannskaper som er slitne, men de står ufortrødent på videre, sier Marstad.

Skredkantene er fortsatt ustabile. Så langt er ni bygg med 31 boenheter tatt.

