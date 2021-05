To døde etter snøskred i Lyngen

To menn i 20-årene er bekreftet døde etter snøskredet som gikk i ved Sofiatinden i Lyngen i Troms lørdag.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt fortalte tidligere til VG at det var andre turgåere som meldte fra om skredet.

– De hadde sett personer som gikk foran dem, og da skredet gikk antok de at personer ble tatt. Vi har fått bekreftet at en person er gravd opp, sier operasjonslederen.

Politiet bekrefter overfor VG at de to som ble funnet i skredet, er omkommet. De to mennene, som kom fra Tromsø, var i 20-årene.

De pårørende er varslet.

– Aksjonen ved rasstedet er avsluttet. Det er ikke gjort funn som tilsier at flere har vært i skredområdet, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til VG ved 17.10-tiden.

Foto: Torbjørn O. Karlsen / Framtid i Nord

Store redningsstyrker på plass

Thomassen forteller at de har tre helikoptre, fem snøscootere, innsatsleder fra politiet, og fagleder skred enten på vei eller allerede på stedet.

– Tre lavinehunder er på stedet nå, to fra Norske redningshunder og en fra politiet. Det er spesialtrente hunder som driver aktivt søk i skredet nå, forteller beredskapsleder Stig Mebust i Norske redningshunder.

Operasjonslederen i politiet har ikke fått beskrivelse av hvor stort skredet er.

– Det er et populært turområde, og det er fint vær på Lyngen. Det er foreløpig ukjent hvor mange som er tatt, sier Thomassen.

Røde Kors opplyser til VG at de har syv frivillige klare fra Lyngen Røde Kors Hjelpekorps til å bistå i redningen, dersom det blir behov for dette. Disse har spisskompetanse på søk og redning i skredutsatte områder.

Foto: Torbjørn O. Karlsen / Framtid i Nord

Oppjusterer snøskredfaren i området

Snøskredfaren i området har de siste dagene vært regnet som «betydelig», før den lørdag ble nedgradert til «moderat».

Lørdag ettermiddag bekrefter vaktleder Emma Julseth Barfod i snøskredvarslingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at de etter skredet oppgraderer til et varsel om «betydelig» fare.

– Vi mistenker at det er mer ustabilt der ute enn antatt. På grunn av usikkerheten rundt dette, oppgraderer vi igjen varselet, sier Barfod.

Hun forklarer at man mistenker at mengder med snø kan ha lagt seg oppå et mye mer ustabilt lag lenger ned. For å kartlegge dette, kan man grave seg ned i snøen, og undersøke snøkrystallene med lupe.

VARSEL: NVE har lørdag oppgradert snøskredvarselet i Lyngen til betydelig for søndag og mandag. Foto: Skjermdump NVE

– Det som gjør det komplisert er jo at vi nå lurer på om det fins et svakere lag nede i snødekket. Flaket ligger kanskje oppå et lag med såkalt kantkort. Da blir det mer ustabilt, sier Barfod.

Hun legger til:

– Vår tydelige oppfordring er at folk i området, både i Lyngen og resten av Nord-Norge, følger godt med på varslingene i de kommende dagene. Vi prøver å finne ut hvordan forholdene er.

Rekordmye nedbør

VGs samarbeidsavis Framtid i Nord på stedet melder om svært godt vær i området og flotte forhold for å gå tur.

Norges vassdrags- og energidirektorat har satt snøskredvarselet til «moderat» i Lyngen på sine sider lørdag.

– Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, skriver de.

Torsdag og fredag var det satt til «betydelig» snøskredfare.

Det har kommet rekordmye nedbør i april måned i Tromsø, og snødd tett den siste tiden i området.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød opplyser til VG at det har vært lite snø i Tromsø-området tidligere på vinteren, men at mesteparten av snøen har kommet nå siste tiden.

I dag ble det observert ca. 96 centimeter snø i Tromsø. I Lyngen er det registrert 20 centimeter med nysnø, opplyser Granerød.

Klikk for å aktivere kartet

– Et utsatt område

Espen Nordahl (61) er forfatter av boken «Toppturer i Troms». Han er lokalkjent i området, og påpeker at det har blitt et populært turområde den siste tiden.

– Som mange andre fjell i Lyngen er det bratte områder her. Går du på ski, ferdes du i skredterreng i store deler av ruten opp. Sånn sett er det et rimelig krevende terreng hvor du må vurdere snøskredfaren hele veien, forteller Nordahl og legger til:

– Det er et område som krever erfaring og kunnskap om å vurdere snøskredfare.

Han bekrefter at det har snødd og blåst en del i området den siste tiden, og at det derfor er krevende og skredutsatte vinterforhold i fjellene.

– Det er typiske skredforhold hvis man skal ut på tur. Du er i et utsatt område, forteller Nordahl.