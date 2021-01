Nina Nikolaysen (til venstre) er virksomhetsleder på Langhus bo- og servicesenter. Hun samarbeider tett med fagutvikler Anette Bøen Sigtun. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Mutantutbruddet i Nordre Follo: Sykehjemsledelsen holder pusten

LANGHUS (VG) Sent torsdag kveld ble den britiske coronamutasjonen påvist på Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo. Nå holder ledelsen pusten mens de venter på flere tester.

Publisert: Nå nettopp

Nina Nikolaysen står utenfor sykehjemmet da VG møter henne sammen med kommunens fagutvikler, Anette Bøen Sigtun. De har jobbet sammen under alle utbruddene Langhus bo- og servicesenter har hatt av coronasmitte siden mars 2020.

Men denne gangen er det et litt annerledes utbrudd. Sykehjemmet fikk denne uken påvist den smittsomme britiske virusmutasjonen.

Nikolaysen beskriver de siste dagene som krevende.

– Hverdagen har vært hektisk og kaotisk til tider, vil jeg si. Vi har jo gjort veldig mye, og det medfører mye arbeid, sier hun til VG.

Nikolaysen er beredskapsleder ved sykehjemmet, og har ansvaret for den totale driften og alle ledere. Samtidig har hun hatt ansvaret for å opprettholde covid-avdelingen på sykehjemmet og koordinere testsenteret.

Kollegaen hennes, Anette Bøen Sigtun, jobber til vanlig som fagutvikler på et annet sykehjem innad i kommunen. De har hatt et tett samarbeid og synes det er fint at de kan lene seg på hverandre.

– Vi har hatt et godt samarbeid, og mange har strukket seg langt, sier Sigtun.

– De gjør en utrolig viktig jobb, legger hun til.

KREVENDE: Virksomhetsleder Nina Nikolaysen forteller at det alltid er følelser involvert under utbrudd. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

– Kjempekrevende

Begge to forteller at det har vært mange følelser involvert de siste dagene.

– Det er alltid følelser involvert, sier Nikolaysen.

Hun har tett kontakt med pasienter og ansatte, og har fått tette bånd med mange av dem som er berørte i utbruddet. Det er viktig for henne å få frem at hun er veldig stolt av hvordan de ansatte har stått på i en krevende situasjon.

– Det er krevende å jobbe. Det er varmt, mye smittevernutstyr. De vært veldig flinke. Vi har jo helsepersonell fra hele kommunen som jobber hos oss nå. Alle der har stått på, forteller hun.

Mutantutbruddet har gjort at store deler av bemanningen i kommunen har gått ut i karantene. Det har gjort at de har kalt inn mye ekstra personell.

– Vi har vært flinke til å drille kollegaer til å gjøre jobben. Mange av dem har blitt syke, og det er jo selvfølgelig en påkjenning. Det er jo selvfølgelig kjempekrevende, sier Bøen Sigtun.

Begge to synes de mestret oppgavene de har hatt, og forteller at de har hatt kommunen og Folkehelseinstituttet i ryggen hele tiden.

Har byttet munnbindtype

– Hva tenker dere om at smittevernutstyret dere har brukt muligens ikke har fungert på grunn av den mer smittsomme mutanten?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, for det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet er at vi har byttet til åndedrettsvern for sikkerhets skyld, i samråd med FHI etter at mutasjonen ble kjent sier Nina Nikolaysen.

Bøen Sigtun legger til at de har lagt seg på de faglige rådene fra FHI hele veien, men at de er ekstra nøye nå på grunn av mutasjonen.

De anvender nå åndedrettsvern, som er en maske som ligner mer på en støvmaske enn et munnbind.

ELDREHJEM: Den omtalte mutasjonen ble først oppdaget på Langhus bo- og servicesenter torsdag. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Mutanten har fortsatt en ukjent smittevei

Nikolaysen forteller at de har en egen corona-avdeling på sykehjemmet, men at den var tom da utbruddet startet. Det betyr at smitten har kommet fra sykehjemsdelen.

– Hvordan kom det inn dit?

– Det vet vi ikke. Vi hadde mistanke om smitte i desember, og da ble alle testet hver tredje dag. Siste dag alle prøvene var negative var andre juledag. Så frem til da mange prøver ble positive første nyttårsdag har det da oppstått smitte, sier hun.

– Når vi da testet så var det så mange som hadde smitte, så da er det vanskelig å finne veien inn.

– Pasientene som har fått påvist mutasjonen var vel ikke utenfor sykehjemmet – så da må noen ha tatt det med inn?

– Nei det var de ikke. Vi kjenner ikke smitteveien inn, og ønsker derfor ikke å spekulere i hvordan smitten oppsto, sier Nikolaysen.

IKKE REDD: Fagutvikler Anette Bøen Sigtun forteller at de ansatte har gjort en veldig god jobb. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Redde for pasientene

Det jobber mange yngre personer på sykehuset. Bøen Sigtun har hatt mye ansvar for testing, og har testet de ansatte mange ganger. Hun forteller at de ansatte ikke er redde for eget sykdomsforløp.

– De har vært veldig bekymret for pasientene, sier Nikolaysen.

Bøen Sigtun sier at de har testet de ansatte hver tredje dag, og i den forbindelse har det vært mye spenning.

– De er mest redde for å smitte noen av pasientene, ikke så redde for å bli syke selv. Det er det som er mest krevende med å være helsepersonell i dag. Frykten for å smitte andre, sier hun.

Samtidig legger Nikolaysen til at det er flere på sykehjemmet, både ansatte og pasienter, som ikke er smittet.

– Det er flere som ikke er smittet enn som var smittet, sier hun.

– Til tross for et mutert virus har vi klart å stoppe det aller meste. Vi har lagt oss på linjen som FHI anbefaler, og får støtte fra dem på at vi har handlet riktig, sier Bøen Sigtun.

Begge to tror at de ansatte er roligere nå, mye fordi de ikke har hatt noen positive tilfeller på sykehjemmet siden forrige lørdag. Ingen av de ansatte ved sykehjemmet har hatt et alvorlig sykdomsforløp.

Mener FHI handlet raskt

Nina Nikolaysen forteller at det var de i sykehjemsledelsen som først oppdaget at dette smitteutbruddet oppførte seg annerledes enn det de hadde vært vant til fra tidligere. De meldte det inn til FHI raskt.

– Ble dere tatt på alvor når dere meldte inn den bekymringen?

– Absolutt. FHI handlet raskt og hentet ut de prøvene med en gang.

Det tok 13 dager fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene til analysesvaret kom. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI er enig i at de handlet raskt nok.

I en pressemelding roste Vold kommunen for å ha reagert kjapt, og mener det kan ha bidratt til rask avklaring.

– Hva tenker dere om at andre land har brukt kortere tid?

– Det vil jeg ikke spekulere i. FHI var veldig raske til å hente ut prøvene, sier Nikolaysen.

Ser lyst på tiden fremover

Fremover holder de pusten mens de håper på at de ikke har noen flere positive prøver, forteller Bøen Sigtun.

– Etter dette vil det være opp til oss å følge opp ansatte som kan få senreaksjoner, også gleder vi oss til å få kollegaene våre tilbake på jobb, sier hun.

Det er viktig for begge to å fremheve at de synes de ansatte har gjort en utrolig god jobb.

– Vi er veldig stolte av organisasjonen vår. Tiden fremover blir veldig spennende.

De neste ukene vil forhåpentligvis bestå av vaksinering av både ansatte og pasienter ved sykehjemmet, legger de til.

– Vi begynner vaksinering neste uke.