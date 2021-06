FORTSETTER: Raymond Johansen (Ap) fortsetter som byrådsleder i Oslo. Foto: Jil Yngland

Oslo Høyre gir opp planene om å danne byråd – Raymond Johansen fortsetter

Oslo Høyre gir nå opp planene om å danne byråd. Dermed fortsetter Raymond Johansen (Ap) som byrådsleder i Oslo.

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg opplyser i en pressemelding at Oslo Høyre gir opp planene om å danne byråd.

-- Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier Rygg.

Dermed fortsetter Raymond Johansen (Ap) som byrådsleder i hovedstaden.

Rygg skal møte Oslos ordfører Marianne Borgen i 12-tiden i dag for samtaler. Det skjer etter at det rødgrønne Oslo-byrådet gikk av på onsdag etter at det ble flertall for mistillit mot MDGs Lan Marie Berg.

Ordfører Marianne Borgen skal orientere om status etter sonderinger om dannelse av nytt byråd i Oslo mandag klokken 13, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

-- Ordføreren har gjennomført samtaler med gruppelederne i bystyret, og vil orientere om status etter sondringer om dannelse av nytt byråd i Oslo, står det i pressemeldingen.

Onsdag ble det klart at hele byrådet i Oslo går av, etter opposisjonen vedtok et mistillitsforslag mot byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg.

Årsaken er en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner for Oslos nye reservevannkilde – som opposisjonen mener Berg skulle ha informert om tidligere.

Raymond Johansen varslet i bystyremøtet onsdag ettermiddag at han vil stille kabinettsspørsmål, og forslaget fikk flertall.

