Rommet til medsoldatene på Sørreisa Leir fikk seg en jule-strekk. Foto: Privat

Soldatene fikk tidenes overraskelse da de kom tilbake fra perm

Ser du hva vennene hadde gjort mens soldatene var på perm? Snakk om julestemning!

Publisert: Nå nettopp

Flysoldatene i Sørreisa Leir fikk seg en hyggelig overraskelse de sent vil glemme.

– Vi har en tradisjon med «pranks» når vi dimmer, at vi gjør noe gøyalt og overraskende mot dem som skal bli igjen i leiren når vi pakker sammen og drar, sier Live Moe Iversen (20) fra Bergen til VG.

Pakket inn

Sammen med Tobias Borge (20) fra Andebu, bestemte hun seg for å pakke inn hele rommet til medsoldatene i julepapir. Duoen kan avsløre at det gikk med betydelige mengder.

Live Moe Iversen og Tobias Borgen utførte «dimmepranken». Foto: Privat

– Vi kjøpte 300 meter med julepapir. Vi måtte faktisk tilbake til butikken og kjøpe mer, sier Moe Iversen.

Totalt brukte de en drøy uke på å forberede alt.

– Ble målløse

– Hvordan reagerte medsoldatene?

– Da de åpnet døren ble de helt målløse. Også ble de veldig glade sier de to.

Det var Forsvarets Forum som omtalte overraskelsen først. Til bladet sier Forsvaret at befalet i leiren godtok overraskelsen, mot at papiret ble fjernet før inspeksjon. Det er strenge regler i Forsvaret for hvordan rommene skal være.

Forsvarets Forum skriver at en «dimmeprank» er en spøk som den eldste kontigenten gjør på den yngre kontingenten rett før de dimitterer.