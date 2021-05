Politiet stanset tog på rundt 150 personer på vei mot slottet

Rundt 150 personer samlet seg i Oslo sentrum for å gå i 17. mai-tog. På vei mot slottet ble de stanset av politiet.

– Det hadde en størrelse på 150 stykker pluss minus. De beveget seg rundt i sentrum, og på ett tidspunkt gikk de oppover Karl Johan mot slottet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Arrangementet ble kalt et «alternativt 17. mai-tog», ifølge Gulbrandsen.

– På slottet var det et annet arrangement som pågikk. Derfor valgte politiet å stoppe dette alternative toget før det kom til slottsplassen, sier operasjonslederen til VG.

Deltagerne protesterte mot coronarestriksjonene. Blant dem som hadde møtt opp var Svein Østvik, også kjent som Charter-Svein.

BLE STANSET AV POLITIET: Her stanser politiet toget på vei mot slottet. Foto: NTB

Kongefamilien var på slottsbalkongen og garden var på slottsplassen da toget var på vei i retning slottet.

Toget snudde og gikk tilbake mot Egertorget på Karl Johan.

– Det har gått rolig for seg, men politiet måtte være tydelige i kommunikasjonen opp mot arrangørene for å forhindre de fra å forstyrre det andre arrangementet.

Politiet ropte i megafoner at «dette er et ulovlig arrangement».

Ifølge Gulbrandsen er toget nå på Egertorget og er atskillig færre enn de var.

-- Har politiet kommet med andre reaksjoner enn å be toget om å snu?

– Politiet har vært i nærheten for å sørge for at de ikke forstyrrer andre arrangementer, og har dokumentert grundig atferden som var der. Vi må i ettertid se på om det blir sterkere reaksjoner, men det er for tidlig å si per nå, sier operasjonslederen til VG.

«Charter-Svein»

I toget møtte VGs reporter på TV-personligheten Svein Østvik, mer kjent som «Charter-Svein».

– Er det ikke lov? Ja vel, nei det følger ikke jeg med på noe særlig, sier han til VG.

Hvorfor går du i toget?

–For å feire friheten. Og fordi det er det som er naturlig å gjøre på 17. mai. Alt annet er tullete.

– Tenker du ikke at det kan være en risiko på å samle mange folk, vi har flere eksempler på det?

–Hvis man har søkelys på eksempler, vil man alltid finne eksempler. det er fokuset som er helt feil. da må vi som mener dette er bare tull, få leve som vanlige mennesker. det er ikke noen smittesituasjon som er i nærheten av det tiltakene tilsier.