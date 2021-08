Nakstad om smitteøkningen: − Ikke noe poeng å stramme inn veldig

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at økningen i antall innlagte er bekymringsfull, og at effekten av vaksineringen vil være avgjørende for videre gjenåpning.

– Vi får se hva som kommer på pressekonferansen når det gjelder detaljer, men for veldig mange i Norge nå som er fullvaksinerte, så er det ikke noe poeng å stramme inn veldig. Det som er et poeng er å følge de rådene som allerede gjelder, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VGTV fredag morgen.

Regjeringen skal holde en pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 12.

Nakstad mener at fokuset bør være å finne ut hva man kan gjøre i kommunene som nå har mye smitte, og i aldersgruppene som driver pandemien videre.

– Og grunnen til at det er viktig, er hvis smitten i disse aldersgruppene fortsette å vokse, så vil det også hoppe over på uvaksinerte personer som er eldre. Det er inntil ti prosent av de over 18 år som sannsynligvis vil stå igjen etter denne vaksinasjonsrunden uten vaksine av ulike grunner, og de vil være utsatt nå i denne smittebølgen, sier han.

Ny smitterekord

Det er siste døgn registrert en ny smitterekord i Norge med 1415 nye smittetilfeller, ifølge VGs oversikt.

– Vil Helsedirektoratet anbefale å fortsette gjenåpningen i trinn fire i starten av september hvis smittetrykket fortsetter på dette nivået?

– Det som er usikkert er effekten av all den vaksineringen som nå skjer. Om fem-seks uker vil de aller fleste i Norge ned til 16 år ha blitt vaksinert, og alle over 18 år vi ha fått to vaksinedoser. I dag er det bare halvparten av befolkningen som er fullvaksinert, så det vil skje mye fremover, og effekten av det vil være avgjørende for hvilken grad man skal gjenåpne i tiden fremover, sier han.

Siden forrige fredag har antallet corona-innlagte på Norske sykehus økt fra 37 til 65, hvorav 15 får intensivbehandling og åtte er på respirator.

– Bekymrer denne økningen deg?

– Det er bekymringsfullt at vi nå ser en økning av innleggelser, og vi ser at gjennomsnittsalderen på de som legges inn er i 30-årene i hele landet. Det betyr at det fortsatt er en god del som ikke er fullvaksinert, som risikerer å få alvorlig sykdom hvis smittebølgen blir veldig stor.

Nakstad sier at nivået vi ligger på nå, med 65 innlagte på sykehus, ikke er dramatisk høyt og at det er halvparten av det nivået vi hadde i den andre bølgen i fjor høst.

– Men vi ønsker ikke å komme i den situasjonen, for da må sykehusene legge om driften, og da vil det gå ut over andre pasienter som trenger helsetjenester. Så det er viktig at vi unngår det nå også.

– Hvor mange innlagte må det være før dere vurderer å anbefale nye tiltak?

– Det er ikke en helt klar grense på det. Dette er et kortsiktig perspektiv, for om fem-seks uker er alle voksne ferdige med vaksinasjonsprogrammet, og vaksinedekningen vil antagelig være veldig god, sier Nakstad.

– Det er en glidende overgang, og derfor er det slik at hvis vi får kontroll på smitten nå, og samtidig får vaksinert flere, vil dette gå veldig bra. Men får vi ikke kontroll og dette vokser rett til himmels, så kan vi faktisk få veldig mange innleggelser, og det ønsker vi å unngå.