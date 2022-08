HOLDER IGJEN: Coop bestemte torsdag at de ikke vil sette opp prisene på 200 viktige hverdagsprodukter. Grepet gjøres umiddelbart og varer i første omgang ut 2022.

Coop setter pristak på 200 dagligvarer ut året

Coop har torsdag bestemt at de ikke kommer til å øke prisene på 200 av sine mest populære dagligvarer fra nå og ut året.

Dette gjør de for å hjelpe kundene som sliter med å holde tritt med skyhøy inflasjon, økende renter og rekordhøye strømpriser.

– Nå tar vi de 200 mest solgte og populære varene. Vi kommer ikke til å øke prisene og holder dagens prisnivå eller lavere ut året. Det gjør vi for å bidra til å opprettholde nordmenns kjøpekraft, sier Bjørn Takle Friis, informasjonsdirektør i Coop, til VG.

Prisgrepet skjer umiddelbart og gjelder i Coop Prix, Coop Mega, Obs, Extra, Coop Marked og Matkroken.

– De sperrer prisene for økning i dette øyeblikk, sier Friis.

– Folk sliter

Han forteller at de bruker kundeanalyser for å ta ut de 200 viktigste varene sett med forbrukernes øyne. Blant disse varene er blant annet Norvegia 1 kilo, Tine Melk, Fjordland kjøttkaker, Gilde kjøttpølser, Coop kjøttdeig, Frokost-egg, Coop toalettpapir og tannkrem.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi gjør det fordi vi ser utviklingen. Vi skjønner at folk sliter og har det tøft og vi er eid av kundene så da er det helt naturlig at vi må ta et tak vi også. Vi har diskutert det en god stund, men det hjalp at VG ringte. Da fikk vi fortgang i det, sier Friis.

VG ringte i går kveld for å høre med den norske dagligvarebransjen om den vurderer å fryse prisene slik blant annet franske Carrefour har gjort som et tiltak for å dempe inflasjonen.

ØKER IKKE: Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, forteller at de blant annet ikke vil øke prisene på en del varer innen frukt og grønt.

– Har dere vært inspirert av Carrefour og andre utenlandske kjeder?

– Ja, vi har fulgt med på diskusjonen i forhold til makspriser på strøm og alt som foregår. Vi har diskutert dette en stund, men vært usikre på hvor stor økningene fra leverandørene ville bli. De har vært store, men vi har ikke tatt ut alle prisøkningene der heller. Det koster jo. Men vi føler vi må gjøre dette, sier Friis.

– Knalltøff konkurranse

I Norge ligger den årlige konsumprisveksten nå på 6,8 prosent. Sammenlignet med juli i fjor er norske matpriser nå 10,4 prosent høyere.

– Taper dere på dette?

– Ja, vi har som sagt ikke tatt ut alle prisøkningene fra leverandørene, sier Friis og viser til at de største prisøkningene på dagligvarer i Norge normalt skjer 1. februar og 1. juli.

– Da kan man velge om man vil kjøre de prisene rett ut til kundene, men det gjør vi ikke. Da ville kundene få prissjokk. Dermed settes prisene opp litt etter litt og så er det kampanjer underveis, og den vanlige priskrigen som gjør de holdes nede. Men nå stopper vi all prisøkning på disse varene, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Tror du de andre norske kjedene følger etter?

– Det er vanskelig å si, men det er knalltøft konkurranse.

Da VG ringte med Kiwi onsdag kveld, sa Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi:

– Av konkurransehensyn kan vi ikke si noe om fremtidige priser, men vi skal sørge for at vi er billigst.

Og dette er svaret fikk vi fra Rema 1000:

– Vi kan ikke kommentere på fremtidig prising, men Rema 1000 skal alltid være billigst på dagligvarer i Norge, skrev kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i en sms formidlet via informasjonsavdelingen.