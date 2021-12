8. desember: Dette skjedde i natt

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er fornøyd med at regjeringens coronatiltak skjermer barn og unge. Utdanningsforbundet er kritisk til at de ansatte ikke skjermes i lik grad. – Jeg er bekymret for om disse nye tiltakene er tilstrekkelig for å gjøre noe med de høye sykdomstallene vi har i mange skoler og barnehager nå, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til VG