Da russerne kom til bygda

Da russerne kom til bygda En milliard kroner, to russere, tre mystiske containere og tallrike rykter om spionasje. Hva var det egentlig som skjedde da russerne kom til Alvdal?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var nesten ikke til å fatte da nyheten slapp ut på en pressekonferanse, fem dager før julaften 2017.

To pengesterke russere ville bygge datasenter i Alvdal og Tynset. De skulle investere mer enn én milliard kroner de neste to årene. Det kunne bli 65 nye arbeidsplasser i de to kommunene med til sammen 8000 innbyggere, lengst nord i Østerdalen.

«Tidenes julegave», skrev lokalavisene.

«Enorme muligheter», het det på lederplass.

Tallene var svimlende. Alt var svimlende.

Dette er historien om hva som skjedde da to bygder i Innlandet ble lovet gull og grønne skoger. Den involverer russiske rikfolk i skatteparadiser, norske forretningsmenn, en politirazzia i Oslo, og én milliard kroner som aldri dukket opp. Samt hvordan nesten ingen ønsker å snakke om dette i dag.

New Mining Company, russernes selskap, presenterte seg som eksperter på høyytelses datasentre. Allerede i første kvartal 2018, bare tre måneder etter pressekonferansen, skulle første byggetrinn være klart. Datasenteret skulle bestå av spesialbygde stålcontainere, sendt fra Russland.

Et enda større senter skulle bygges i Tylldalen i nabokommunen Tynset, viet til kunstig intelligens og vitenskapelig forskning.

30 millioner euro skulle investeres i Alvdal. 75 millioner i Tynset. Eurokursen var nesten 10 kroner. Investeringsrammen var godt over milliarden. For både politikere, næringsliv og lokalbefolkning var det ufattelig.

Ordfører Johnny Hagen (Ap) i Alvdal fastslo at julaften kom tidlig dette året.

Henvendelsen fra russerne var kommet bare få uker tidligere.

– It wasn’t a very long road, just two trips to Norway, fortalte direktør Denis Slabakov på presse­konferansen.

Ikke minst var milliardetableringen en triumf for det regionale næringslivsselskapet Nordavind.

Selskapet eies av ti kommuner, strømleverandør, netteier og bredbåndselskap. Dette var den første, og hittil eneste, avtalen selskapet har landet.

Men hva skulle egentlig foregå i det avanserte datasenteret?

Jo, de skulle utvinne kryptovalutaen bitcoin, forklarte Arild Løvik, strategisk næringssjef i regionrådet for Fjellregionen. Det var han som ledet pressekonferansen.

Fra venstre: Denis Slabakov og Armen Petergov fra New Mining Company, samt ordførerne Merete Myhre Moen (Tynset) og Johnny Hagen (Alvdal).

– Det er det her som skjer nå, og vi kan velge å bli med på det, eller vi kan stå utenfor, oppsummerte Løvik.

Det var ingen tvil om valget. Fremtiden hadde kommet til Nord-Østerdalen.

KAMP MOT KLOKKEN

Det hastet for russerne å komme i gang på nyåret 2018.

Alvdal kommune kjøpte opp et 20 dekar stort område like utenfor sentrum.

Skogen ble kappet ned, lokale entreprenører planerte tomten og skaffet vann og kloakk. Nord-Østerdal kraftlag la kraftledninger og satte opp fire svære strømtransformatorer.

En stor brakkerigg med kontorer kom på plass. Konsulentselskapet Norconsult planla byggearbeidene. Lokale rørleggere og elektrikere fikk nok å henge fingrene i.

Russerne hadde strenge sikkerhetskrav for serverparken.

Tegningene viste 24 avanserte containere med datautstyr. Sikkerhetsgjerder, piggtråd og overvåkningsutstyr måtte settes opp, vaktselskap engasjeres.

De første plantegningene hadde kyrriliske bokstaver. Alvdal kommune ba om at teksten måtte endres fra russisk til norsk.

For å kunne operere økonomisk i Norge måtte russerne ha et norsk selskap som representerte dem. Selskapet Dataroom ble opprettet, med adresse i Oslo.

Det var en hektisk periode vinteren 2018.

Men i Alvdal hadde mange begynt å bekymre seg.

MISTANKENE

– Det var en del skepsis. Folk tenkte at det kunne være spionasjevirksomhet i en eller annen form, sier Torbjørn Løkken, lokal sjef for Heimevernet i 23 år og styremedlem i Nord-Østerdal Forsvarsforening.

For hva skulle finne sted i distriktet bare et halvt år senere?

Jo, den militære storøvelsen Trident Juncture, den største Nato-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen. 50.000 soldater, 10.000 militære kjøretøyer, 250 luftfartøyer fra 31 nasjoner. Hoveddelen av øvelsen for landstyrkene var lagt nettopp til Nord-Østerdal.

– Jeg hadde tre tidligere HV-sjefer innom kontoret mitt. De varslet om spionmistanker, forteller tidligere Alvdal-ordfører Johnny Hagen.

Flere enkeltpersoner tok kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Jeg varslet både politiet og Forsvaret, sier Jon Roger Neslund. Han har bakgrunn fra Forsvaret og er tidligere HV-sjef.

Ivar Thoresen, gründeren bak de to superlokale nettavisene Alvdal midt i væla og Tynsetingen, merket et stort leserengasjement da Nato-øvelsen nærmet seg høsten 2018.

– Det ble sagt at russerne kom til Alvdal på grunn av det kalde klimaet. Det hørtes logisk ut – helt til du begynte å tenke på at i Russland og Sibir er det da vel kaldt nok fra før, sier Thoresen.

PST kommenterer ikke hva som skjedde i 2018 utover å bekrefte at de var orientert om serverparken, og at det var lite aktivitet på plassen i dette tidsrommet.

– Det er riktig at vi hadde et møte med Nordavind om russerne som ville etablere et datasenter i Alvdal, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

I juli 2018 uttalte prosjektleder Denis Slabakov at han ikke engang hadde vært klar over Nato-øvelsen før han leste om den i avisene.

– Det gikk faktisk så langt at den russiske ambassaden i Norge ringte meg for å spørre om jeg trengte hjelp til å avkrefte dette, sa Slabakov til Østlendingen.

Kraftig forsinket, i midten av august 2018, kom endelig tre 40 fots containere på lastebil fra Russland. Containerne var tomme, datamaskinene skulle sendes separat.

På samme tid begynte Natos krigsmaskineri å rulle oppover Østerdalen.

Hoveddelen av øvelsen var lagt til månedsskiftet oktober/november, men troppeforflytningene varte fra august til desember.

Titusener av soldater og enorme mengder militært materiell fylte veiene i Innlandet. Noe var hentet ut fra hemmelige norske fjellagre. Annet kom sjøveien fra USA. 31 nasjoner brakte med seg eget krigsutstyr.

I Alvdal sentrum var det like mange soldater som innbyggere.

En italiensk tropp fallskjermjegere satte opp en svær teltleir ved riksveien gjennom Alvdal sentrum, to kilometer i luftlinje fra russernes serverpark.

En fransk tropp slo leir bare 300 meter fra de hvite containerne.

Alvdal og Tynset var slagmark for en tenkt invasjon fra en fiendtlig makt.

Den amerikanske admiralen som ledet øvelsen, James Foggo, kom for å følge kampene med egne øyne. Det gjorde også statsminister Erna Solberg. Kong Harald og kronprins Haakon, begge firestjerners generaler, like så.

Ansatte på bensinstasjoner og i kiosker jobbet på høygir med å steke hamburgere til sultne soldater.

Den berømte Østerdals-kulden holdt seg vekk. I mildværet gikk jorder og utmark i oppløsning under den enorme vekten av pansrede kjøretøyer. Mer enn 1000 skader ble rapportert inn. En soldat omkom.

Krigen var over. Natostyrkene brukte november og desember på å pakke seg ut.

Så ble det stille.

Helt stille.

Ikke bare på slagmarken. Også i den russiske serverparken.

MILLIARDEN SOM FORDUFTET

Ennå var ikke bitcoinfabrikken kommet i gang. Regjeringen hadde besluttet å fjerne fritak for elavgiften ved utvinning av kryptovaluta fra 2019. Flere internasjonale aktører mistet interessen for Norge.

– Anlegget kunne startes opp, men bitcoinkursen var så lav at det ikke var drift. Strømbryteren var ikke slått på da Nato-øvelsen fant sted, sier Jonny Andersen i enmannsfirmaet Fjell IT.

Han var hyret inn som stedlig representant for russerne i starten.

Men nå plaget en annen ting alvdølene:

Russerne betalte ikke for seg.

Opparbeidelsen av serverparken hadde kostet rundt fem millioner kroner. En rekke lokale firmaer hadde utestående oppgjør.

Tronfjell Maskin hadde gjort grunnarbeidene på industritomten for russerne. Daglig leder Jan Inge Gjermundshaug var frustrert:

– For oss var det et viktig oppdrag i en stille tid på vinteren. Til slutt kjørte jeg gravemaskinen over vanninntaket deres og nektet å flytte den inntil vi fikk betalt.

Jonny Andersen trakk seg ut en periode fordi han ikke fikk betalt.

Heller ikke Alvdal kommune fikk betalt for leien av industriområdet.

– Det var vanskelig å få inn penger en periode. Vi sendte purring, og vi sendte inkasso. Først da kom det penger. Det var såpass vanskelig en periode at vi vurderte å terminere avtalen, sier kommunedirektør Per Arne Aaen.

Det var han som hadde forhandlet frem den månedlige husleien på 7500 kroner med russernes norske selskap Dataroom.

Fra å skulle investere over én milliard kroner klarte russerne plutselig ikke å dekke en husleie på nivå med det en student betaler for en hybel i Oslo.

«DERE MÅ SKJERPE DERE»

Regnskaper innlevert til Brønnøysund viser at Dataroom, russernes norske selskap, hadde store underskudd både i 2018, 2019 og 2020. I 2018 var det ikke én krone i inntekt.

Finn Arne Berntsen fra Jessheim var styreleder og daglig leder i Dataroom fra starten. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer om selskapet.

I 2019 ble han etterfulgt av sin bekjente og kollega Trond Kaarem. Kaarem var en kjent skikkelse i Oslos utelivsbransje på 80- og 90-tallet og har flere konkurser bak seg.

– Vi fikk masse sinte telefoner fra folk som ikke fikk pengene sine. Jeg sa til russerne at «dere må skjerpe dere», forteller Kaarem.

I løpet av 2020 merket kreditorene at regningene igjen ble betalt.

Betalingsproblemene og mangelen på aktivitet i serverparken førte ikke til mindre folkesnakk i Alvdal.

Men snart skulle det bli enda verre for det norsk–russiske forretningssamarbeidet.

Om morgenen tirsdag 25. februar 2020 slo politiet og skattemyndig­hetene til med en gigantisk razzia mot flere regnskaps­kontorer i Oslo.

Mer enn 100 etterforskere og ansatte i skatteetaten deltok.

Hovedmålet for razziaen var en elegant murbygning i Bygdøy allé.

Her holdt Trond Kaarems selskap Regnskapsavdeling 1 til, men også en lang rekke andre, mindre selskaper. Felles for dem var at de hverken hadde egne lokaler eller ansatte, men derimot adresse hos Kaarems regnskapsfirma.

Et av selskapene på denne adressen var Dataroom – russernes selskap i Alvdal.

Under razziaen sikret politiet mye dokumentasjon.

To personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet:

Trond Kaarem og Finn Arne Berntsen, de to som hadde vært styreleder og daglig leder i Dataroom AS.

Totalt er åtte personer siktet, i tillegg til selskapet Regnskapsavdeling 1 Oslo.

Aktiviteten i Dataroom er ikke en del av siktelsen.

– Dette er storm i et vannglass, jeg skjønner ikke grunnlaget for siktelsen. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg forventer at 75 prosent av siktelsen blir frafalt, sier Trond Kaarem til VG.

Berntsen ønsker ikke å kommentere siktelsen mot ham.

Også en annen forretningspartner av Kaarem representerte Dataroom overfor kreditorene vinteren 2019/20. Mannen er tre ganger dømt til fengsel for grov økonomisk kriminalitet, siste gang for underslag av mer enn 20 millioner kroner fra to arbeidsgivere.

Etter pågripelsen av Kaarem i 2020 fikk Dataroom ny styreleder og daglig leder: Egon Bjune. Han har tidligere vært sjef i et parkeringsselskap i Tønsberg og har arbeidet mange år i skatteetaten.

Bjune, som selv har bodd i Russland, ønsker ikke å kommentere hvordan han kom i kontakt med lederne i New Mining Company, eller svare på noen andre spørsmål om Dataroom.

Ved siden av Bjune er det i dag en polsk–russisk kvinne, bosatt i Oslo, som representerer Dataroom overfor norske kontakter.

– Hun er vår kontaktperson i Dataroom nå, sier kommunedirektør Per Arne Aaen i Alvdal.

Alvdal, februar 2021: Det blå­aktige lyset i skumringstimen er trolsk. Hvert eneste skritt i snøen knirker. Det er 25 minus­grader.

Jonny Andersen i Fjell IT har slått av alarmen og overvåkningskameraene og låst opp den piggtrådbehengte porten inn til containerområdet.

Denis Slabakov, direktøren i New Mining Company, har gitt ham lov til å vise VG en av containerne fra innsiden.

Inne i containeren er støyen øredøvende.

På rekke og rad står de små, svarte minerne, datamaskiner som jobber dag og natt med å løse avanserte regnestykker. Det er det som kalles å mine – eller grave etter – bitcoin. Det krever enorme mengder strøm og datakraft.

Støyen kommer både fra datamaskinene og fra de svære kjøleviftene som blåser overskuddsvarmen ut i den kalde alvdalsnatten. Det er bokstavelig talt å fyre for kråka.

I hyllene er det svære tomrom. Kapasiteten er på langt nær utnyttet, ifølge Jonny Andersen.

Et stykke fra containerne ligger brakkeriggen. Den er fullt innredet med kjøkken, dusjer, garderober og kontorplasser til en rekke medarbeidere.

Her kom aldri noen ansatte. New Mining Company lokket med 65 ansatte – planene om datasenter i nabokommunen Tynset er nå for lengst droppet.

Jonny Andersen kan imidlertid ikke klage. De russiske eierne har gitt ham serviceansvar i containerparken.

Kontorene og garderobene i brakkeriggen er fylt til taket av pappesker.

– Minerne går lett i stykker, og da må de skiftes raskt. Står de ubenyttet, kan bedriften tape penger, forklarer Andersen.

Maskinene er produsert i Kina. Denis Slabakov er også russisk direktør i den internasjonale IT-distributøren Europarts, som selger de kinesiske minerne.

Med jevne mellomrom fløy New Mining Company inn en servicemann ens ærend fra Moskva til Alvdal for å hjelpe til i containerne, gjerne fulgt av en tolk.

De første datamaskinene som ble installert i containerne, ble skiftet ut allerede før de var tatt i bruk, ifølge Andersen.

Utstyret ble demontert og sendt ut av Norge, før det ble erstattet av nye maskiner.

– De ble sendt bort, men hvor de endte opp, vet jeg ikke, sier Andersen.

TOMT FOR PENGER

Eierforholdene bak serverparken på Alvdal er særdeles innfløkte.

Selskapet New Mining Company eies med like deler av det russiske selskapet RHK og av den russiske kvinnen Irina Tkacheva.

Bak RHK står den russiske forretningsmannen Aleksander Ryazanov, tidligere nestleder i energiselskapet Gazprom, et av verdens største selskap.

Ryazanov har vært medlem av den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen og satt også sammen med Vladimir Putin i bystyret i St. Petersburg før Putin ble president.

Men det russiske selskapet New Mining Company har i virkeligheten aldri vært eier av anlegget på Alvdal.

Ikke bare det, i dag kan VG avsløre at det russiske selskapet er i ferd med å bli nedlagt.

Dokumenter fra en domstol i Moskva viser at New Mining Company allerede i mars 2021 ble funnet insolvent, som i praksis betyr at selskapet er tomt for penger. Konkursbehandlingen skal fortsette i oktober, for å se om selskapet likevel kan reddes.

– Vi gir ingen kommentarer til mediene. Jeg beklager, det er en intern beslutning, sa Denis Slabakov da VG i slutten av mai ba om en kommentar til forholdene rundt selskapet.

Under pressekonferansen i 2017 ble Armen Petergov presentert som hovedinvestor for det kommende dataeventyret. Han var direktør i det russiske investeringsselskapet Simargl.

Også dette selskapet, som hadde kontorer i Moskva, Dubai og London, er besluttet nedlagt, og internettsiden deres er fjernet.

Direktør Petergov har ikke besvart VGs henvendelser.

Russerne trengte et norsk selskap til å representere seg i Norge. Derfor ble Dataroom opprettet.

Men New Mining Company var aldri eier av Dataroom.

I stedet for de russiske investorene, var det styreleder Finn Arne Berntsen som var eier av Dataroom helt frem til slutten av mai 2019, gjennom et av sine selskaper.

Først i slutten av mai 2019 ble Dataroom overført til utenlandske eiere, men heller ikke denne gangen til New Mining Company. I stedet gikk to holdingselskaper inn som eiere: Ariadne Consulting Ltd i Hongkong, og Akrin Holding GmbH i Østerrike.

Akrin Holding eies 99 prosent av tidligere nevnte Aleksander Ryazanov. Det Hongkong-baserte Ariadne representeres av en russer ved navn Igor Motorin som oppgir sin adresse til å være i Dubai. Motorin er tidligere kollega av Armen Petergov, en av de to russere som deltok på pressekonferansen i Alvdal.

Hvorfor valgte russerne å bruke de to – nå siktede – nordmennene til å representere seg i Norge? Og hvorfor gikk de ikke selv inn som eiere?

Det ønsker ikke direktør Slabakov å uttale seg om.

INGEN AKTIVITET

Det russiske selskapet som presenterte de vidløftige planene for Alvdal og Tynset i desember 2017, hadde ingen lang historie bak seg.

Tvert om, New Mining Companys historie var svært kort.

Russiske dokumenter VG har funnet, viser at selskapet ble registrert 26. juli 2017, mindre enn fem måneder før lanseringen på Alvdal.

Internettsiden deres ble registrert et halvt år i forveien, mens selskapets presentasjon på YouTube ble publisert bare tre uker før pressekonferansen.

New Mining Companys kontoer på de sosiale mediene Facebook og Telegram viser hyppig aktivitet i en kort periode fra høsten 2017 frem til våren 2018, akkurat rundt etableringen på Alvdal, men ingen aktivitet før og liten aktivitet senere.



«VI FØRER BRURA TIL ALTERS»



Hvordan gikk Nordavind frem for å sjekke seriøsiteten til de russiske investorene?

– Du har sikkert hørt om Internett? spør Stein Solbu, Nordavinds direktør.

– Var det slik dere gjorde det? Et Google-søk?

– Ja. Vi har ikke noen annen mulighet for å gjøre det, svarer Solbu.

Men hvorfor havnet russerne akkurat i Alvdal?

Ifølge direktør Solbu er forklaringen enkel:

– De fant hjemmesiden vår. Alle selskaper som kontakter oss, ser hjemmesiden vår og suger tak i oss. Og så ser de en tomt, ikke sant.

– Så de bare googlet, også?

– Ja, det er det de gjør.

Selv om det hverken ble en milliardinvestering eller 65 arbeidsplasser, føler ikke Solbu og Løvik i Nordavind noe ansvar for det. Ledelsen i selskapet ser det som at deres oppgave tok slutt etter at de hadde funnet en leietager til Alvdal kommune.

– Vi bare fører brura til alters. Brudgommen er kommunen, og forloveren er nettselskapet, sier Solbu.

– Dere kjenner ikke på et snev av skuffelse over at det ikke ble mer enn de tre containerne som står der nå?

– Nei. Alle steder er det slik at du kan enten gå på snørra, eller du kan gjøre det bra. Du må også tåle at ting kan gå i dass.

Kommunedirektør Per Arne Aaen oppsummerer Alvdals holdning slik:

– Skulle det gå galt, har Alvdal kommune uansett ikke tapt. Vi har fått opparbeidet en fin industritomt med både vann og masse strøm.

– FOREGIKK MUNTLIG

Til tross for at det handlet om en gigantisk investering i en liten fjellbygd, er det vanskelig å finne skriftlig dokumentasjon på kontakten mellom de russiske investorene og de involverte på norsk side.

– Det meste foregikk muntlig, sier kommunedirektør Per Arne Aaen i Alvdal.

Heller ikke næringsselskapet Nordavind kan vise frem dokumenter, utover Power Point-presentasjonen fra pressekonferansen.

Arild Løvik i Nordavind forklarer at han har byttet PC, og derfor ikke har noen skriftlig dokumentasjon på russernes planer.

– Det handlet om én milliard kroner, tenkte dere ikke at det var lurt å ha det på papiret?

– Jeg tror ikke vi tenkte på å ta vare på noe mer. Det var ikke så mye. Kanskje noen notater, sier Løvik.

VIL IKKE SVARE

Sensommerkvelden i Alvdal er mild og fager. I skumringen høres summingen på lang avstand. Det lyder som en gigantisk hårføner, men kommer fra de russiske containerne.

Naboene har sett seg lei på den konstante støyen. En rekke av dem har klaget til kommunen, de frykter at støyen kan forringe både bo- og livskvalitet. En av klagerne er Johnny Hagen, den tidligere ordføreren som ønsket russerne velkommen til bygda.

Det verste med støyen er at den er konstant, døgnet rundt, sommer som vinter, mener Hagen.

– Det er som om det er åtte–ti høytørker som står og går hele døgnet. Det må nesten oppleves.

En ny, gråmalt container er plassert utenfor det inngjerdede området, men ikke tatt i bruk. I april 2021 ble Alvdal kommune varslet om at russerne akter å fylle industriområdet med enda flere containere, til sammen 24 stykker.

Men på det tidspunktet hadde New Mining Company i Moskva allerede startet prosessen med å legge ned sitt eget selskap, uten at Alvdal kommune var kjent med det.

Denis Slabakov og Armen Petergov vil ikke svare på VGs spørsmål om driften i Alvdal.

– Vi gir ingen kommentarer til mediene om prosjektet, det er en intern beslutning, sier Slabakov til VG på telefon fra Moskva.

Daglig leder Egon Bjune i Dataroom vil ikke uttale seg til VG.

– Jeg har ikke plikt til å ha noen kommunikasjon med deg, sier Bjune og legger på røret.

Bjune har ikke ønsket å besvare VGs spørsmål om hva som er Datarooms planer for videre drift i Alvdal, eller hvilken betydning det får for serverparken hvis New Mining Company oppløses.

Jonny Andersen, servicemannen i Fjell IT, har stor tro på fremtidig vekst og synes det er beklagelig når norske medier omtaler serverparken negativt.

– For lokalmiljøet er dette bare vinn-vinn, mener Andersen.

– LETT Å VÆRE ETTERPÅKLOK

Datarooms årsregnskap for 2020 viser et resultat før skatt på minus 1,6 millioner kroner, og 12 millioner kroner i gjeld. Snart fire år etter presentasjonen i 2017, har selskapet ennå ikke begynt å tjene penger.

Det til tross for en eventyrlig utvikling i bitcoinprisen.

Til sammenligning har det jevngamle norske datasenterselskapet Kryptovault, med lokaler på Hønefoss og Dale i Rogaland, opplevd en voldsom økonomisk vekst i nøyaktig samme periode.

Begge selskapene baserer seg på utleie til bitcoinutvinning, og begge etablerte seg vinteren 2017/18.

Ferske regnskapstall viser at Kryptovault i 2020 tjente 51 millioner kroner før skatt, av en omsetning på 173 millioner kroner.

Inntil videre må tidligere ordfører Johnny Hagen fremdeles lytte til støyen fra de russiske kjøleviftene gjennom det åpne soveromsvinduet sitt.

Om sommeren sitter han og kona ikke lenger på den gamle uteplassen som vender mot serverparken, men har flyttet seg til andre siden av huset.

Dataeventyret i Alvdal ble ikke som forventet.

– Det er lett å være etterpåklok. Men vi skulle gjerne vært dette foruten. Lovnadene har ikke stått i stil med den reelle verden. Så det er bare å advare andre kommuner, sier Hagen.