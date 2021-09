OVERRASKET: Forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Overraskende lav valgdeltakelse: − Veldig skuffende

Bare ved fire stortingsvalg siden andre verdenskrig har valgdeltakelsen vært lavere enn ved årets valg. Det overrasker og skuffer valgforskere.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Årets valgdeltakelse er 1,7 prosentpoeng under valgene i 2013 og 2017, da 78,2 prosent møtte opp i valglokalene, men omtrent på nivå med valget i 2009.

– Det var litt overraskende at ikke flere stemte når tilretteleggingen var så god. Mange benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme, men vi har sett før at høy deltakelse der ikke nødvendigvis betyr at det blir høy valgdeltakelse generelt.

Det sier forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til NTB.

Fakta om valgdeltakelse i Norge Valgdeltakelsen angir hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk velger å bruke stemmeretten sin.

Valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2021 er 76,5 prosent, som er relativt lavt.

I åtte av de elleve valgene fra 1945 til 1989 var valgdeltakelsen over 80 prosent i Norge. Siden da har den ligget mellom 75,5 og 78,3 prosent.

Synkende valgdeltakelse er trenden i mange vesteuropeiske land.

Tradisjonelt pleier bare halvparten av førstegangsvelgerne å bruke stemmeretten sin.

Det er en tendens til at de med høy utdanning og høy inntekt har en større valgdeltakelse enn de med mindre utdanning og lavere inntekt.

Også norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har lav valgdeltakelse.

Noen lar være å stemme fordi de er uinteressert i politikk, føler at sakene som dominerer debatter, ikke angår dem eller syns det er vanskelig å velge, fordi regjeringsalternativene er uklare eller de mangler tillit til politikerne. Kilder: Statistisk sentralbyrå , Min stemme og Valgdirektoratet Vis mer

Han leder Stortingsvalgundersøkelsen 2019–2021. ISF har siden 1957 ledet Det norske valgforskningsprogrammet, som blant annet ser på politisk representasjon og deltakelse, velgeratferd og valgordninger, alt for å forstå den politiske utviklingen i Norge.

– Vi hadde nok forventet en ungdomsmobilisering på grunn av klima- og miljøsaken, fortsetter Bergh.

Bergh ble også litt overrasket over at oppslutningen om partiene med miljøprofil ikke var større.

– For to år siden så vi at miljøpartiene gjorde det spesielt bra blant unge. Den typen mobilisering ser ut til å ha uteblitt i år, sier Bergh.

Valgforsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, sier at de for noen måneder siden var veldig bekymret for at coronapandemien skulle redusere valgdeltakelsen. Men da så mange stemte på forhånd, snudde forventningene seg.

Han roser kommunene for god tilrettelegging.

Også han trodde på høyere deltakelse på grunn av at klima- og miljøsaken ville tiltrekke flere unge.

– Man kan nok ikke si at lav valgdeltakelse skyldes situasjonen med corona. Kommunene fortjener tvert imot honnør for tilretteleggingen, sier Aardal.

SKUFFET: Valgforsker Bernt Aardal, professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han er likevel ikke fornøyd med hvor mange som stemte i år.

– Det kom også meningsmålinger som pekte i retning av høy deltakelse, så på mange måter er dette veldig skuffende, sier Aardal.

Han understreker at slike meningsmålinger kan bomme, fordi de kanskje ikke fanger opp enkelte grupper og disse kan være grupper med lav valgdeltakelse.

Det er uansett for tidlig å si akkurat hva som har trukket valgdeltakelsen ned.

– Vi trenger mer detaljerte data for å se på om dette skyldes at ungdommen ikke har brukt stemmeretten sin, eller om det er andre grupper som har spesielt lav deltakelse. Vi må for eksempel se på om det er geografiske variasjoner, ulikheter mellom by og land, sier Aardal.