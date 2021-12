NYE INNLEGGELSER?: Haukeland sykehus er forberedt på å ta imot pasienter med omikron-varianten av viruset. Dette er fra VGs besøk på intensivavdelingen sist måned.

Helse Bergen: − Vi forbereder oss på nye innleggelser

Mikrobiologer ved Helse Bergen analyserer coronaprøver fra Øygarden etter at det er fastslått at to personer er smittet med omikron-varianten av viruset.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

- Vi jobber hardt for å skaffe oss kunnskap. De to følges opp av det lokale helsevesenet. Vi forbereder oss på at det kan komme flere bekreftede prøver og etterhvert innleggelser av pasienter med omikron-smitte, sier administrerende direktør Eivind Hansen ved Helse Bergen.

NY TRØKK: Helse Bergen og administrerende direktør i Eivind Hansen, forbereder seg på nye covid-innleggelser.

Foreløpig er det ikke lagt inn covidpasienter på sykehuset med bekreftet smitte fra omikron-mutasjonen.

– Vi vet at denne mutasjonen er mer smittsom, og det gir økt fare for flere innleggelser. Vi har et estimat på 40 innlagte, basert på erfaringer med tidligere mutasjoner. Jeg håper at uvaksinerte innbyggerne nå vaksinerer seg, og at de som er vaksinerte, tar den tredje dosen så fort det er mulig. Det er sykehusets klare oppfordring, sier Hansen.

De to omikron-smittede i Øygarden er ikke alvorlig syke. Det er kommunehelsetjenesten som har ansvaret for å følge dem opp.

– De følger den nasjonale forskriften ved bekreftet omikron-smitte og jeg legger til grunn at de følger den pålagte karantenetiden, sier Hansen.

Krevende for ansatte

Den nye omdreiningen i pandemien rammer en stab som har stått lenge i en krevende situasjon,

– Mannskapssituasjon på sykehuset er krevende. Vi har utsatt noe planlagt kirurgi og er på jakt etter det personalet vi kan få tak i. Heldigvis er utbruddet av RS-virus på vei ned hos oss. Det har vært en stort utbrudd og en skikkelig trøkk for sykehuset. Vi har omdisponert areal og personale for å håndtere mange syke, små barn. Nå er tallene på vei ned, sier Hansen.

RS er et virus som rammer små barn og årets utbrudd har vært uvanlig krevende over hele landet. Svært mange små barn har blitt lungesyke og sykehus over hele landet har lagt om drift for å håndtere de syke barna.

Helse Bergens direktør sier at den nye coronamutasjonen kan føre til sykdom som krever noe av den samme kompetansen av helsepersonellet som RS-barna har krevd.

– Dette handler også om lungeinfeksjoner. Det vil føre til stort trøkk på flere fagmiljøer, særlig infeksjon, mottak, intensiv/overvåkning- og laboratoriemiljøet. Jeg så ikke dette komme. Men vi har vist oss omstillingsdyktige før og vi har kompetansen og innsikten til å jobbe oss gjennom dette også, sier Hansen.

Kan gi mange syke i julen

Det er onsdag ettermiddag bekreftet tilfeller av omikron-varianten av coronaviruset i Ullensaker kommune, og Oslo frykter et større utbrudd med varianten i Frogner bydel.

Ved Oslo universitetssykehus sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken at ansatte vaksineres med en tredje dose, for å være klare til å håndtere alvorlig syke omikron-smittede.

På sykehusene er det foreløpig lite kunnskap om den nye corona-mutasjonen og alvorlig sykdom som krever innleggelser. Skraastad regner med at flere kan havne på sykehus i julen.

– Vi aner ikke hva dette gir av innleggelser og samler all mulig informasjon for å avklare situasjonen. Vi regner 2–3 ukers forsinkelse fra økning i smitte til noen av de smittede blir så syke at de må legges inn på intensiv. Da er man oppunder jul, sier Skraastad.

Lederen på Akuttklinikken sier at han hadde vært mer bekymret hvis denne svært smittsomme utgaven av coronaviruset hadde oppstått for ett år siden.

– Da var ikke befolkningen vaksinert. Det er mange vaksinerte den nå og det gjør forhåpentligvis en stor forskjell, sier Skraastad.

TRAVELT: Det har vært fullt på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus i høst. Rolf Andre Oxholm midt i bildet, er tillitsvalgt på heltid, tar ekstravaktfor å hjelpe. T.h. klinikksjef Øyvind Skraastad og overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus. Foto: Mattis Sandblad/VG

– Folk flest blir smittet

Oslo universitetssykehus vaksinerer nå ansatte med en oppfriskningsdose.

– Vi gjør vårt beste for å forberede oss, sier Skraastad. Det mest utfordrende er hvis vi får en rask økning i belastningen. Vi får denne virusvarianten nå i desember når folk samles. Det betyr at folk flest blir smittet. Vi vil få syke ansatte som må isoleres og ansatte med karantene. Det betyr at vi risikerer et ytterligere nedtrekk i virksomheten vår, sier Skraastad.

Nedtrekk betyr at planlagte behandlinger må utsettes. Gjennom denne høsten har sykehusene «tatt ned» virksomhet for å frigjøre intensivpersonell som kan jobbe med alvorlig syke covidpasienter og RS-barn. Ved sykdom blant ansatte vil ikke nedtrekk frigjøre personale til intensivkrevende pasienter.

– En smittebølge er i seg selv krevende. Det gir flere pasienter i sykehuset og fravær av ansatte. Det er ingen god kombinasjon for sykehuset i desember, sier Skraastad.