KUTTER PÅSLAG: NVE og Regjeringen foreslår å pålegge nettselskaper å redusere påslaget de tar på strøm levert til kunder uten strømavtale

Vil ha nettselskapene til å ta lavere pris for pliktstrømmen

I dag betaler de fattigste strømkundene mest for strømmen. Nå foreslår NVE å pålegge nettselskapene et makspåslag for pliktkundene - også utover de seks ukene som er gjeldende i dag.

VG skrev tidligere i år at de med dårligst råd betaler mest for strømmen.

– En forbruker med betalingsproblemer kan oppleve å betale fem ganger mer i påslag per kilowatt time (kWh) enn gjennomsnittet i markedet, sa direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket til VG.

Nå kan det bli en midlertidig løsning for strømkundene med aller dårligst råd.

For nå foreslår NVE å tvinge nettselskaper til å redusere prisen på pliktstrøm. Konkret foreslår de å pålegge nettselskaper å redusere påslaget de tar på strøm levert til kunder uten strømavtale.

Det kommer frem i et høringsforslag sendt ut av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE på vegne av Olje- og energidepartementet fredag.

Vil gjelde i under ett år

Ifølge forslaget skal ikke nettselskapene kunne legge på mer enn 5 øre i påslag per kWt, pluss mva. for kunder med pliktstrøm.

– Dette gir forbrukerne med pliktstrøm i realiteten en godt priset spotprisavtale. Det var på tide og jeg vil berømme NVE for dette grepet. Det har for lenge vært slik at de med dårligst råd har betalt mest for strømmen, sier Blyverket.

Forslaget gjelder imidlertid kun frem til 1. juli 2023. Makspålegget på pliktstrøm er allerede regulert av NVE til å være 6,25 øre inkludert moms de første seks ukene.

Det betyr at makspåslaget vil vare i maks ni måneder dersom man mottar pliktstrøm fra i dag til den foreslåtte fristen går ut.

Ifølge NVEs egen statistikk sto drøye 54.000 husholdningskunder på leveringspliktig strøm ved utgangen av 2021.

Info Pliktstrøm Forbrukere som ikke kan betale kraftleverandør og ikke inngår avtale om utsettelse eller nedbetaling av faktura, vil etter purring og betalingspåminnelser få sagt opp kundeforholdet. Når kraftleverandøren avslutter abonnementet, vil nettselskapet automatisk levere strøm til forbrukeren, ettersom alle nettselskap er pålagt leveringsplikt etter energiloven. Prisen på leveringspliktig strøm er regulert av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE. Vis mer

Forbrukere som ikke selv har valgt en strømleverandør eller som blir sagt opp på grunn av manglende betaling, får levert strøm av nettselskapet siden alle nettselskap er pålagt leveringsplikt. Disse kundene får en spotprisavtale i bunn.

– Hvordan fungerer påslaget og strømprisen for pliktstrømkundene?

– Det varierer fra selskap til selskap, avhengig av hvor du bor. Enkelte pliktstrømkunder betaler så mye som 25 øre i påslag per kWt. Dette har gjort pliktstrøm til en svært dyr løsning sammenlignet med vanlige spotavtaler, sier Fredrik Färber, avdelingsdirektør i Forbrukerrådet til VG.

– Har ikke tallene

Nettselskapet Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde og forsyner strøm til nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo.

Selskapet er blant dem som omfattes av forslaget om å sette et tak på påslaget til sine pliktkunder. Kommunikasjonssjef Morten Schau var ikke kjent med NVEs forslag før VG ringte fredag.

– Hva betyr dette for dere?

– Jeg har ikke tallene i hodet og kan ikke si hva dette betyr for oss i kroner og øre, sier han.

Schau forklarer at de, som er et nettselskap, egentlig ikke har systemer for strømsalg. Påslaget de tar for sine leveringspliktstrømkunder skal dekke ekstrakostnaden de har ved å drive med strømsalg.

Han trekker også frem at de første seks ukene med leveringspliktig strøm allerede er regulert.

– Det er et tak på påslaget de første seks ukene, så er det opp til det enkelte nettselskap hva påslaget skal være, dersom kundene ikke har funnet seg en ny kraftleverandør.

Ifølge Forbrukerrådets beregning så vil et makspåslag på 5 øre spare forbrukerne med henholdsvis 2 000 kr og 2 500 kr, gitt et standardforbruk på 16.000 kWt (leilighet) og 20.000 (enebolig).

Ond sirkel

Blyverket i Forbrukerrådet forteller at de har jobbet lenge for å få redusert dette påslaget som rammer de kundene som ender opp med ofte svært dyre pliktstrøm-avtaler.

Färber forteller at dagens pliktstrømsystem er en ond sirkel det er vanskelig å komme seg ut av.

– Har du dårlig råd og står utenfor det vanlige strømmarkedet, blir du straffet med en svært dyr strømavtale. Som du ikke kommer deg ut av før du får bedre råd, og det b lir ikke lettere når man har en svært dyr strømavtale, sier han.

Forbrukerrådet ber nå regjeringen gjennomgå satsene for pliktstrøm også etter 1. juli 2023.

Dette forslaget er sent på høring av NVE/RME på vegne av OED med frist 30. sep. Etter fristen og vurdering av innspillene blir forslaget sendt til OED for endelig vedtak.