TRAFIKKTRØBBEL: Køene ved grenseovergangen over Svinesund har til tider vært flere kilometer lange i sommer. Bildet er tatt en ettermiddag i juni. Foto: Torstein Bøe

Forbereder seg på kaos ved svenskegrensen: − Folk må vente kø, både på Ørje og på Svinesund

Øst politidistrikt setter inn ekstra styrker ved grenseovergangene i helgen, etter at regjeringen kunngjorde nye reiseregler fredag.

Av Henrik Røyne

Fra og med mandag blir flere av de grønne områdene i Sverige enten oransje eller gule på reisekartet. Det betyr at det innføres karantenekrav for dem som reiser over grensen til Norge fra blant annet Värmland og Västra Götaland.

Endringen skjer knapt én uke etter at Värmland gikk tilbake til grønt. Årsaken er at smittetrykket har økt flere steder.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Karianne Knudsen, opplyser at de forbereder seg på økt trafikk fra nordmenn som har det travelt med å komme seg hjem i helgen.

– Folk må vente kø, både på Ørje og på Svinesund. Vi har oppbemannet langs grensen i dag, sier hun.

Operasjonslederen forteller også at de oppfordrer reisende til å bruke døgnet godt, og til å ha dokumentene klare før kontrollen.

Her kan du se endringene på reisekartet:

Dette betyr fargene: Merk at det er unntak fra enkelte regler for vaksinerte. Hva som gjelder når du har én dose, to doser eller har hatt corona, finner du på helsenorge.no. Grønn Det er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Rød Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerød Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Folk med én dose kan ta karantenen hjemme.

Lilla Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

– Køer hver bidige dag

Mette Brunæs, trafikkoperatør i veitrafikksentral øst, opplyser til VG rundt kl. 10 lørdag formiddag at bilene allerede har begynt å hope seg opp ved Svinesund.

– Sånn erfaringsmessig så tipper jeg at det minst er en time kø der akkurat nå, og det blir ofte verre jo lengre utpå dagen du kommer. Normalt sett går det helt ned til Nordby shoppingsenter, sier hun.

I tillegg begynner det å oppstå mindre køer ved Ørje grenseovergang, ifølge trafikkoperatøren.

KØ: Sist mandag ble det innført karantenekrav fra Skåne og Hallands Län i Sverige, noe som førte til køer på flere kilometer langs grensen. Foto: Marianne Løvland

Brunæs trekker frem at kø langs svenskegrensen likevel ikke er noe nytt i sommer:

– Frem til nå har det vært køer hver bidige dag, sier hun.

Trafikkoperatøren sier at det er pandemiens skyld at trafikken har vært hektisk de siste månedene, til tross for at mange er fullvaksinerte og slipper å teste seg ved overgangen.

– Under normale tider så har det også vært kø, men da har det hovedsakelig vært kø ved tollen, og ikke på grunn av den innreisesjekken de har nå, sier Brunæs.