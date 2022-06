STORT OPPMØTE: Den offisielle Pride-paraden ble avlyst, men likevel samlet tusenvis seg i tog i Oslo sentrum.

Ti i Pride-tog: Derfor er det viktig og riktig å markere nå

Etter det rystende angrepet valgte mange å samle seg til spontant Pride-tog i Oslo sentrum.

Det offisielle Pride-toget i Oslo ble avlyst etter terrorangrepet natt til lørdag hvor to personer mistet livet.

Likevel møtte tusenvis av personer i Oslo sentrum like ved åstedet, og samlet seg til et spontant Pride-tog. Toget gikk blant annet forbi barene London Pub og Per på hjørnet, og kveilet seg gjennom Oslo sentrum.

Lørdag ettermiddag opplyste PST at de vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Politiet vet ikke noe om selve motivet bak hendelsen eller om det kan kobles opp mot det skeive miljøet i Oslo.

HOLDT FLAGGET HEVET: Oslo sentrum var lørdag ettermiddag fylt av regnbuefarger.

Utenfor de berørte utestedene vokser det frem et rosehav, hvor folk møter opp for å vise støtte og omtanke, og stå i solidaritet med LGBTQ+ miljøet.

Sterke følelser er i sving når VG snakker med de noen av de fremmøtte, og spør dem om hvorfor de syns det er viktig å markere med Pride-tog – og hva det betyr å være til stede.

Niklas Staven Leirvik (26)

Niklas Staven Leirvik (26)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Jeg har feiret Pride i mange år, men det er ekstra viktig i år for å vise at kjærlighet overgår hat. Jeg har en klump i magen etter i natt, men jeg vil vise at samfunnet står sterkere enn gjerningsmannen.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr kjempemasse. Jeg er homofil og vet at mange har hatt det helt jævlig. Jeg har egentlig tenkt at Norge har blitt bedre, men i natt følte jeg vi rykket 50 år tilbake i tid. Nå er det viktigere enn noen gang å gå med flagget på brystet.

Thomas Blegeberg (25)

Thomas Blegeberg (25)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Pride startet opprinnelig som et opprør, så det er viktig å ikke bukke under for terror nå. Jeg synes det er dårlig at paraden ble avlyst, for det er viktig å vise kjærlighet nå.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det har jo ikke vært noe ordentlig feiring siden 2019, så det var ekstra viktig nå å vise frem Pride.

Marita Olsen (57)

Marita Olsen (57)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Det er viktig å vise solidaritet og støtte, og at ytringsfriheten trumfer all hat. Det er så mange homofile som skammer seg, og jeg er her for å vise at de ikke skal gjøre det.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr mye å ta på seg regnbuen i dag. I tillegg synes jeg det er så ufattelig trist om denne hendelsen skal trigge islamofobi. Gjerningsmannen kunne vært hvem som helst, like så godt en etnisk norsk mann.

Erik Krog (38)

Erik Krog (38)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Dette er den viktigste paraden jeg har deltatt i noensinne. Mange er redde nå, og det er lov, men jeg går i Pride for å være en forkjemper for at vi ikke skal være redde.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr alt, vi er familie og vi må stå sammen.

Christiane Stormo Tonheim (20)

Christiane Stormo Tonheim (20)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Det er viktig at man står sammen, og når ting er vanskelig er det ekstra viktig, særlig når mange er redde.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det er litt rar stemning, for det er ment som en folkefest med glitter, sang og glede. Noen her gråter, noen er stille, mens andre roper viktige utsagn. Uansett er det godt å føle på fellesskapet.

Bjørn-Magne Aspdal (21)

Bjørn-Magne Aspdal (21)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Hvis det er null markering, har jo terroren vunnet.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Jeg var på reise til Frankrike med en heterofil venn, og da endte vi opp på dragshow. Da fortalte hen at hen ville dra fordi vedkommende var redd. Jeg reagerte sånn på det, for vi skeive er jo redde hver dag, og slike plasser er jo de eneste hvor vi skal slippe å være redde.

Nigisti Kuflu (20)

Nigisti Kuflu (20)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Det handler om at jeg bryr meg om de jeg er glad i, og at mange av de er en del av LGBTQ+ miljøet. Mange får ikke vært seg selv, og er tvunget til å leve et liv de ikke ønsker.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr alt, egentlig. Det handler om at alle må stå sammen uansett hva som er grunnen. Én person ødela hele paraden, og det er forkastelig.

Jo-Arne B. Nymoen (32)

Jo-Arne B. Nymoen (32)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Det var viktig å sjekke at flokken min var i godt behold. Dette er jo mine folk!

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr å ta byen tilbake. Det fikk jeg ikke gjort for 11 år siden, så nå er det viktig for meg å vise at vi holder ikke kjeft. I tillegg går jeg i Pride med budskapet om at det ikke kun er for hvite, skeive menn. Pride er for alle.

Mario-Martin Pettersson (54)

Mario-Martin Pettersson (54)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Jeg markerer Pride på den måten at hjertet mitt er fullt av sorg. Jeg føler tilhørighet til det norske folk som også har det vanskelig. Sånne terrorhandlinger skal ikke finnes i Oslo, og sånne tilfeller skal knuses.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr mye. Jeg er i sjokk, og jeg ser mange andre som også prøver å komme seg igjennom sorgen.

Charlotte Calpito (20)

Charlotte Calpito (20)

– Hvorfor markerer du i dag selv om det offisielle toget ble avlyst?

– Jeg markerer fordi jeg ser viktigheten i det med tanke på hendelsen i går. Atter en gang utføres det vold mot folk helt uten grunn, og da er det ekstra viktig å vise hele Norge og verden at kjærlighet overgår alt. Vi må stå sammen imot hatet.

– Hva betyr det for deg å være her?

– Det betyr mye. For alle å se at det er så mange, og at vi viser at vi ikke er redde. Frykt skal ikke overvinne oss, og det er godt å se at folket står sammen i solidaritet.