ETTERTRAKTET: Facebook har som mål å tiltrekke seg unge forbrukere som denne kvinnen i Mexico City, blant annet gjennom Instagram.

New York Times: Instagram er redd for å miste unge brukere

I interne dokumenter skal Facebook uttrykke bekymring for at deres nøkkelprodukt for å nå ut til unge forbrukere – Instagram – er i ferd med å miste grepet.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

The New York Times avslører at Instagram internt har gitt uttrykk for bekymring helt siden 2018, fordi den populære bildeappen mistet unge forbrukere til andre sosiale plattformer.

I en intern presentasjon ble dette omtalt som en «eksistensiell trussel». Frykten har bare økt siden den gang, skriver avisen.

«Hvis vi mister taket på tenåringene i USA, mister vi vår forsyningslinje», heter det i et strategidokument fra oktober i fjor.

Nummer tre blant tenåringene

Instagram skal derfor ha brukt nesten hele sitt markedsføringsbudsjett siden 2018 til å henvende seg til unge brukere. Budsjettet for 2021 er på 390 millioner dollar.

En fersk undersøkelse utført av Piper Sandler viser at bare 22 prosent av amerikanske tenåringer har Instagram som sin favorittapp når det gjelder sosiale plattformer. Instagram ligger her bak både Snapchat (35) og TikTok (30).

Instagram er fremdeles den største appen blant unge, med 1,3 milliarder brukere. TikTok har imidlertid tatt kraftig innpå og har nå én milliard brukere.

– I alle industrier er det vanlig at det nyeste og kuleste slår best an blant unge generasjoner, sier mediaprofessor Brooke Duffy ved Cornell University til The New York Times.

TØFF KONKURRANSE: Selv om tenåringene i USA bruker Instagram mest, er det ikke favorittappen til mer enn 22 prosent av dem.

Facebook er på sin side kun favoritten til to prosent av tenåringene i USA. Dette illustrerer hvor viktig Instagram kan være som forsyningslinje for Facebook, som kjøpte opp bildeappselskapet for én milliard dollar i 2012.

Skader tenåringsjenter

Mens denne utviklingen pågår, har Facebook og Instagram støtt på andre alvorlige utfordringer. Varsleren Frances Haugen vitnet nylig Kongressen og fortalte at Facebook en god stund har visst at tenåringsjenter får dårligere selvbilde av å bruke Instagram.

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa Haugen.

Haugens vitnemål kom noen dager etter at The Wall Street Journal avslørte at Facebook siden 2019 har vært klar over Instagrams effekt på tenåringsjenter.

«Vi gjør kroppsbildet verre for én av tre tenåringsjenter», konstaterer en intern Facebook-rapport fra 2019 om Instagram ifølge økonomiavisen.

På tross av dette sa Facebooks eier Mark Zuckerberg i et vitnemål i Kongressen i mars at plattformene mest sannsynlig har en positiv effekt.

Facebook avviser fremdeles disse anklagene.

Det hvite hus har etter Haugens vitnemål uttalt at det er behov for reformer.