TINDERSVINDLERENS BOSTED: I denne store, kostbare leiligheten i Amsterdam leide Simon Leviev seg inn i tre måneder i fjor. På bildet er utleieren avbildet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Leide ut til Tindersvindleren: – Ble svindlet og truet

AMSTERDAM (VG) Et gravid par leide ut sin eksklusive Air Bnb-leilighet til Tindersvindleren Simon Leviev i flere måneder. De har anmeldt ham for å ha svindlet dem for over 200.000 kroner, og truet dem på livet.

– Denne mannen eier ingen nåde. Han må stoppes. Jeg forstår ikke hvordan han kan leve slik, sier utleieren i Amsterdam til VG. Sammen med sin høygravide kone leide han ut en leilighet til Simon Leviev i flere måneder i fjor.

Nå har de anmeldt Leviev for trusler og svindel. Paret ønsker å være anonyme, fordi frykter Leviev.

Men de forteller sin historie om Tindersvindleren, og tar VG med på innsiden av leiligheten Leviev skal ha leid og tidvis bodd ifra 10. februar til 7. mai 2018.

Han møter kvinnene på datingappen Tinder. Deretter sjarmerer han dem med reiser i privatfly, luksushoteller og dyre middager. De tror de dater en velstående forretnings­mann, men andre kvinner han har lurt, betaler for luksusen.

6000 kroner natten

På et gatehjørne i et dyrt område i Amsterdam, en kort gåtur fra museumskvartalet, ligger den 180 kvadratmeter store leiligheten.

Fiskebeinsparkett, marmorkjøkken og peis. En av de dyreste Air Bnb-leilighetene i byen, ifølge utleieren.

I høysesongen har boligen en prislapp på nesten 6000 kroner natten.

Da paret først fikk en privat forespørsel om å leie ut leiligheten til Leviev, skal de ha fått beskjed om at «pris betyr ingenting».

– De fleste som leier av oss spør først og fremst om hvor håndklær og dopapir er. Det første Simon sa da han kom inn, var: «Kan jeg få nummeret til eieren? Jeg skal kjøpe denne leiligheten», sier utleieren.

I denne bygården leide Simon Leviev leiligheten i Amsterdam. Foto: Tore Kristiansen, VG

På en italiensk restaurant under leiligheten, forteller de ansatte at de husker at Leviev kjørte rundt i Rolls-Royce og Ferrari.

– Ordet som beskriver ham best er «flashy». Folk la merke til Simon, det er ikke vanlig her å bruke tusenvis av dollar på nattklubb og kjøre rundt i luksusbiler, sier utleieren. Hun husker at hun bestandig så Leviev med nye, unge kvinner.

Da Leviev leide leiligheten virket først alt normalt. De to første ukene ble oppholdet betalt som avtalt. Siden han var en god kunde, inviterte utleier-paret ham ut på middag. De forteller at Simon spiste, betalte regningen og dro tidlig.

Stuen i Air Bnb-leiligheten er en av flere i den store boligen. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg tenkte tanken: Hvis han er fra en så rik familie, hvorfor skryter han av alle klokkene sine til fremmede? Hvis du har vokst opp slik, vil du ikke være midtpunktet, men holde deg i bakgrunnen, mener utleieren.

– Falsk sjekk

Leviev utvidet leieavtalen, men denne gangen kom ingen penger inn på konto, forteller paret som leide ut. Det var alltid en unnskyldning for hvorfor betalingen ikke hadde nådd frem.

– Jeg trodde på ham. Han visste hvordan han skulle manipulere meg, og det var overbevisende. Simon kjørte jo i en Rolls-Royce og hadde gullklokke på armen – så jeg var ikke tvil om at han skulle betale, sier utleieren.

Betalingen uteble, og Leviev fortsatte tidvis å bo i leiligheten. Utleierne fikk en sjekk, men den viste seg å være falsk, sier de.

Simon Leviev forsøkte å betale med denne sjekken. Den viste seg å være falsk, ifølge utleieren. Foto: Tore Kristiansen, VG

Leviev skulle ha betalt 33.000 euro for oppholdet, eller 321 761 norske kroner, med dagens kurs. Han skylder fremdeles, ett år senere, rundt 21.000 euro (204 000 norske kroner).

Utleierne har gitt VG tilgang til det Leviev hevdet til dem at var et skjermbilde av en pengeoverføring. Denne overføringen er sendt fra en bank som ikke ser ut til å eksistere.

Dette er soverommet i leiligheten Simon Leviev leide, men ikke betalte. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Jeg ble redd

4. mai låste utleieren seg inn i leiligheten Leviev fremdeles bodde i. Der fant han hauger med Levievs gullklokker, belter og briller.

– Jeg var villig til å ta en klokke som depositum til jeg fikk betalt, men jeg fant raskt ut at klokkene var falske, sier utleieren, som selv samler på klokker.

Mens utleieren var inne i leiligheten, kom Leviev med samarbeidspartneren inn. De satt ved kjøkkenbordet da utleieren skal ha konfrontert Leviev.

– Simon satt helt stille, og sa ingenting. Han sank sammen som en liten gutt, sier utleieren.

Disse klokkene fant utleieren i leiligheten da Simon Leviev tidvis bodde der. Utleieren hevder at klokkene er falske. Foto: Privat

Han forteller at de ble enige om å møtes på et hotell i Amsterdam noen dager senere, slik at Leviev kunne levere nøklene og gjøre opp for seg.

I en lounge avsides hotellresepsjonen skal utleier ha blitt truet av teamet til Leviev, og bedt om å la ham være i fred.

– Det gjorde inntrykk, og jeg ble redd. Siden vi fikk babyen, har vi bare forsøkt å legge dette bak oss. Men da vi så VGs artikkel om Simon Leviev nå, reiste nakkehårene seg, og alle følelsene blusset opp igjen, sier utleieren.

Paret har anmeldt Leviev til politiet, men de vet ikke om de har etterforsket saken.