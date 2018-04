FORSVARSTOPPER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (til venstre) mottok denne uken Forsvarets årsrapport fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Forsvaret varsler milliard-investering i våpen og utstyr

Publisert: 06.04.18 12:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-04-06T10:02:41Z

Forsvaret vil de neste årene bruke drøyt fire milliarder kroner på innkjøp av nye kjøretøy og våpen, som erstatning for gammelt utstyr.

Den omfattende investeringsplanen ble lagt frem i statsråd fredag:

Rundt to milliarder kroner til innkjøp av nye lastebiler til Forsvaret.

1,45 milliarder kroner til nye støttekjøretøy til Hæren som blant annet kan legge bruer og rydde vei gjennom hindringer.

600 millioner kroner til innkjøp av nye hånd- og avdelingsvåpen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen understreker overfor VG at behovet for oppgradering av gammelt utstyr er stort.

– Mye av dette utstyret er fra før jeg ble født. Forsvaret må ha våpen som er tilpasset dagens og morgendagens krav til stridsevne. Vi har gjennomført en rekke fornyelser allerede, men ser at det er behov for å bytte ut en del gamle våpen, sier Bakke-Jensen.

I investeringsplanen som ble fremmet i statsråd fredag trekker regjeringen blant annet frem behov for å bytte ut mitraljøser, middelstunge maskingevær og øvingssystemer for rekylfrie kanoner.

Forsvarsministeren understreker imidlertid at det ikke er aktuelt å anskaffe nye typer våpen.

– Dette er våpen som har tjent oss godt, og som vi kjenner. Tester har også vist at dagens sammensetning av våpen er god. Vi har derfor ikke funnet grunn til å endre på dette, sier Bakke-Jensen.

Samtidig legger regjeringen frem forslag om å kjøpe inn rundt 290 nye lastebiler til forsvaret. Lastebilene skal blant annet brukes til transport av personell, styrkeoppbygging og i operasjoner. Lastebilene forsvaret benytter i dag ble levert mellom 1987 og 1996. Mange er slitte og mangler reservedeler, påpeker regjeringen i proposisjonen.

De første nye kjøretøyene skal etter planen leveres i løpet av 2021.

– Det er en stor fordel for kapasiteten at vi evner å langtidsplanlegge investeringer, men det er viktig at dette kommer på plass nå, sier Bakke-Jensen.

Denne artikkelen handler om Forsvaret

Våpen

Frank Bakke-Jensen