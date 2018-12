Julebord-drapet: Siktede dømt for knivtrusler i fjor

NYHETER 2018-12-15T16:20:02Z

Mannen som er siktet for drapet på et julebord i Holmenkollen i natt, ble dømt for knivtrusler i september i fjor.

Publisert: 15.12.18 17:20 Oppdatert: 15.12.18 19:18

Den siktede er en latvisk statsborger i 30-årene, bosatt på Hamar. Han blir fremstilt for varetektsfengsling på mandag.

Knivdrapet skjedde natt til lørdag i en av Skiforeningens trelavvoer i nærheten av Besserudtjernet i Holmenkollen.

Politiet fikk første melding om hendelsen klokken 02.29.

– Det kom veldig overraskende på dem som var i nærheten

Styrelederen i firmaet som arrangerte julebordet bekrefter overfor VG at både offeret og den siktede var ansatt hos dem.

Styrelederen beskriver stemningen blant de ansatte, og spesielt de som var til stede på julebordet, som svært trykket lørdag kveld .

– Alle er i sjokk over det som er skjedd og er nærmest litt lammet, sier han.

Han forteller at han selv har snakket med noen av dem som var i nærheten da knivdrapet skjedde.

– Det var et fåtall til stede da. De er dypt berørte og sier det kom veldig overraskede på dem, sier styrelederen.

Bedriften har en stor grad av europeiske medarbeidere, bekrefter han.

Både styre og ledelse samlet seg klokken 12 lørdag formiddag for å gå gjennom hele saken og organisere håndteringen av situasjonen.

– Vi hadde en samling med de ansatte i ettiden, også med enkelte av dem som var til stede da det skjedde. Vi jobber nå frem en plan for informasjon til de ansatte og ivaretar de ansatte. Når politiet har gjort sitt, vil vi også ivareta de pårørende, sier styrelederen.

Han forteller at de skal legge en plan for å sette i stand et åpent hus for de ansatte søndag.

Siktede er tidligere dømt for knivtrusler

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet i natt og politiet fikk kontroll på det antatte drapsvåpenet, som er en kniv. Vitner ble tatt med til Holmenkollen Park for vitneavhør.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med hverken alder eller kjønn på den drepte, fordi de pårørende ikke er varslet.

Mannen som nå er siktet for drap, ble dømt til 21 dager fengsel for knivtrusler i fjor.

I dommen fra Oslo tingrett, kommer det frem hvordan mannen i august i fjor skal ha løftet en kniv mot et ungt par som befant seg i nærheten av leiligheten hans. Han skal ha hatt blikket festet på mannen, som var den fornærmede, mens kona forsøkte å beskytte ham.



Han ble da dømt for overtredelse på straffelovens paragraf 189, annet ledd: Å ha båret kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted som var egnet til å påføre noen kroppskrenkelse.

Mannen var ikke straffedømt i Norge tidligere, ifølge dommen. I rettsboken fra da han ble begjært varetektsfengslet i fjor, kom det fram at han var etterlyst internasjonalt av latviske myndigheter for alvorlig narkotikakriminalitet begått i 2012.

Ifølge forsvarer John Christian Elden ble begjæringen frafalt og mannen løslatt.