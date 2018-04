BRUNBIER: Den brune bien er en underart av honningbier i Norge og Europa nord for Alpene. Foto: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

EU forbyr sprøytemiddel som truer biene

Publisert: 27.04.18 17:54 Oppdatert: 27.04.18 18:11

EU vil stoppe den såkalte «biedøden». Nå innføres et totalforbud mot en type sprøytemiddel.

EU går inn for et forbud mot bruk av neonikotinoider, en av verdens mest brukte sprøytemidler. Forbudet innføres etter at en vitenskapelig gjennomgang bekrefter at slike stoffer er skadelig for bier når de brukes utendørs.

De nye reglene skal i utgangspunktet også gjelde i Norge, skriver NTB.

Påvirker evnen til å navigere

Forbudet kom fredag og trer i kraft i slutten av 2018. Det inkluderer tre stoffene imidakloprid, klotianidin og tiamethoxam. Førstnevnte selges det omtrent 500 kilo av i året her til lands.

Sprøytemiddelet neonikotinoider skal være skadelig for biene i den forstand at de blant annet påvirker bienes evne til å navigere og finne hjem til kuben.

Bie-forfatter positiv

Forfatter Maja Lunde har skrevet romanen «Bienes historie» som er en fortelling som om forbindelser mellom mennesker og biedøden.

– Dette er veldig positivt, sier Lunde til VG og legger til:

– Det er mye forskning som tyder på at det er en sammenheng som tyder på utfordringene insekter har i dag og disse midlene.

Hun mener det er bra at EU endelig tar grep.

– Nå har det vært en del dårlige tall i Europa på nedgang i insekter – spesielt i Tyskland, så det er bra at EU endelig tar tak, sier Lunde.

Fakta Søte fakta ■ Det er cirka 4000 birøktere i Norge, med til sammen rundt 80 000 kuber. ■ Mens ville honningbier lever i trestammer, holder birøkterne sine bier i kuber. ■ Den årlige produksjonen av honning i Norge varierer svært, avhengig av blant annet blomstringsforhold, temperatur og nedbør. Kilde: Store norske leksikon

Bra for flere insekter

– Dette er positivt for bevaring av biebestanden. Det er ikke bare honningbiene, men også ville bier, inkludert humler og andre pollinerende insekter som nyter godt av dette, sier seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning.

Ødegaard håper at forbudet ikke blir en sovepute. Forskeren påpeker at det er mange faktorer som også truer biene, som for eksempel at det er blitt færre blomsterenger. I tillegg kommer klimaendringer.

Tyskland hardt rammet

Forskning viser at omtrent 75 prosent av flygende insekter har forsvunnet i Tyskland , skriver The Guardian.

Bier – og andre insekter – er avgjørende for den globale matproduksjonen. Men biers helse er i kritisk tilstand.

I fjor skrev VG om at det er en sykdom som herjer blant brunbiene i Norge, som fører til at de er utrydningstruet . En bieart vi blant annet er avhengig av for å spre pollen blant norske planter og blomster.

I årene etter 2010 opplevde Norge flere utbrudd av den svært smittsomme sykdommen «Åpen Yngelråte». På bakgrunn av utbruddet forlangte Mattilsynet at de smittede bikubene måtte brennes.

