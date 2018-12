MYE STØY: Svenske Arjeplog er i utgangspunktet et stille sted med sine 2.821 innbyggere. Det hjelper lite når det er et yndet sted for norske scooterentusiaster. På bildet: Jarl, Agnar, Gussar og Snofrid Blomgren på toppen av Vuordnatj - 652 meter over havet. Foto: NAINA HEL N W. J MA

Svensk kommune er lei av norske scooter-turister: – De svenske fjellene har blitt en lekestue

Den er Sveriges tynnest befolkede kommune, og har flere sjøer, øyer og fjell enn mennesker. Problemet med Arjeplog er alle nordmennene som invaderer stedet.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 25.12.18 18:19

Svenske Arjeplog er et paradis for naturelskere. Med sine 2.821 innbyggere i et område nesten like stort som hele Värmland, tilsvarer det 0,2 innbyggere per kvadratmeter.

Og med reindrift som hovedgeskjeft for mange i området, er det nordmenn som i lang tid har irritert innbyggerne mest. Nordmenn på snøscootere.

– Det er ganske omfattende for vår virksomhet, ja. Det handler både om lyd og om fysisk forstyrrelse. Det er lydstøy over hele fjellveggen, og reinen har scootere rundt seg overalt. Ofte hører man støyen fra flere kilometers avstand, forteller reindriftbonde i Arjeplog og leder av Semisjaur-Njarg sameby, Anders-Erling Fjällås til VG.

Arjeplog er også kjent for sin biltestindustri, som også skaper støy, men som skaper mange arbeidsplasser på stedet. Men det er norske snøscooterførere som vekker sterkest reaksjoner, skriver svenske Aftonbladet , som omtalte saken først.

– Scooterkjøring er frihet under ansvar, som kan overutnyttes. Vi ser spor fra snøscootere på topper vi har besteget. Det er snakk om veldig mye, sier Anna Blomgren, som bor i kommunen, til avisen.

Til VG forteller Anders-Erling Fjällås at problemet er spesielt stort på tidlig høst, og at de flest nordmenn kommer fra Mo i Rana, Bodø og andre steder i Nordland. Reisetiden er drøye tre og en halv time fra Mo i Rana til Arjeplog i bil.

– Bare se på antallet registrerte snøscootere i Norge, så skjønner man at dette er omfattende. Vi snakker 10.000-vis. Det er på tide å regulere nordmenns scootertrafikk her, og jeg har store forhåpninger om at situasjonen vil bedres i framtiden, sier han.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det ved utgangen av 2016 registrert i underkant av 86.000 snøscootere her til lands. Men det er ikke bare nordmenn som farter inn til den lille, svenske kommunen.

– De svenske fjellene har blitt en lekestue for Nordens snøscooterbefolkning. Både finske og norske scooterførere kommer fra sine hardt regulerte land, der scooterkjøring i prinsippet ikke er tillatt. I Sverige er det jo nesten fritt frem, uttaler den samme reindriftsbonden til Aftonbladet.

Kommunen skal de siste årene ha tidvis stengt visse områder på grunn av det økende problemet.

– Kommer de på tider der de forstyrrer reindriften, har vi ingen problemer med å forsøke å stoppe dem, forteller Britta Flinkfeldt i kommunerådet til avisen.