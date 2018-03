Full forvirring før ACER-avstemning

Ap-grunnfjellets krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland utsettes blir ikke innfridd, bekrefter olje- og energiministeren.

Tidlig torsdag ettermiddag behandler Stortinget Norges tilslutning til EUs energipakke 3.

Det omstridte forslaget får flertall med Aps hjelp, etter en opprivende strid internt i partiet. Denne har i stor grad stått om én ting: Den undersjøiske kraftkabelen NorthConnect.

Motstanden mot denne er begrunnet i frykt for høyere strømpriser i Norge dersom man får muligheten til å eksportere strøm gjennom kabelen.

Fakta Fakta om energipakken og Acer Faktisk.no har oppsummert EUs tredje energimarkedspakke og Acer i elleve punkter: 1. EUs tredje energimarkedspakke inneholder felles regler for strøm og gass, og skal skape et samlet marked for dette i Europa. 2. ACER er EUs energibyrå, som blant annet skal sørge for at reglene i pakken praktiseres likt og overholdes av alle parter. 3. ACER kan ikke tvinge Norge til å bygge nye kraftkabler til utlandet. 4. Blir Norge med i ACER og energimarkedspakken, innebærer det en suverenitetsavståelse. Derfor mener jusprofessorene Eivind Smith og Hans Petter Graver ved UiO at et flertall på tre firedeler i Stortinget kreves for å vedta pakken. Justisdepartementets lovavdeling har imidlertid konkludert med at simpelt flertall er nok. 5. ACERs viktigste rolle er å tolke regelverket og lage retningslinjer. Oppstår det uenighet mellom ulike land, kan ACER fatte vedtak, som en slags domstol. Vedtaksmyndigheten er avgrenset til spørsmål om teknisk art. 6. LO og store deler av fagbevegelsen er mot energimarkedspakken og ACER. 7. Enkelte frykter at ACER vil føre til høyere strømpriser. NVE-direktør Per Sanderud avviser dette som «snodig». Det er andre faktorer som styrer strømprisen, sier han. 8. Regjeringspartiene og MDG er for ACER. KrF, Sp, SV og Rødt er mot. 9. Arbeiderpartiet har sagt ja til ACER, med forbehold om enkelte krav til regjeringen. Jusprofessor Eivind Smith mener regjeringen uansett ikke kan garantere for alle kravene. 10. Norsk Industri, som representerer flere arbeidsgivere innen kraftkrevende industri, er for ACER og energimarkedspakken. 11. Store deler av miljøbevegelsen er positiv til ACER og energimarkedspakken. Et viktig argument er at et mer effektivt kraftsamarbeid muliggjør større satsing på fornybar energi. Les hele Faktisk.nos faktasjekk her.

Aps landsstyre sendte ledelsen inn i forhandlingene med et ufravikelig krav: At ingen ny kabel - heller ikke NorthConnect - skal vurderes før det er høstet erfaringer med to kabler som alt er under bygging. Dette ble tolket til å bety at en tredje utenlandskabel tidligst kunne vurderes på 2020-tallet.

Vekket bekymring

Onsdag sa imidlertid både statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i Stortinget at konsesjonssøknaden til NorthConnect skulle behandles etter dagens regelverk, uten hensyn til kravene Ap stilte i avtalen med regjeringspartiene.

At formuleringen i avtaleteksten var endret fra den Aps landsstyre hadde formulert, vekket også bekymring for at Aps partiledelse hadde gitt etter for dette kravet i forhandlinger med regjeringspartiene.

Dette til tross for at Ap-ledelsen skrøt av fullt gjennomslag for sine krav.

Onsdag kveld sa imidlertid partiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide at omformuleringen ikke betydde noe for innholdet, og at regjeringspartiene var enige i dette.

Da statsministeren senere på kvelden skrev en Facebook-post hvor hun skrev at noen hadde feiltolket svarene hennes , ble flere beroliget.

Frode Alfheim, leder i det LO-tilknyttede fagforbundet Industri Energi, forsto innlegget som at NorthConnect ville utsettes, og tolket det som en seier.

Søviknes: Ingen utsettelse

Timer før den viktige avstemningen i Stortinget kaster imidlertid olje- og energiminster Søviknes kaldt vann i blodet på Alfheim, og gjentar at det ikke blir noen utsettelse av NorthConnect som følge av avtalen med Ap.

– Ja, konsesjonssøknaden vil bli behandlet etter gjeldende regelverk. Samtidig presiserte jeg i Stortinget i går at vi også vil hensynta føringene gitt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av 3. energimarkedspakke. I konsesjonsbehandlingen av NorthConnect vil det bli lagt vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, naturhensyn og driften av kraftsystemet, skriver han i en epost til VG.

Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter henviser til Søviknes for regjeringens syn på denne saken, men vil ikke utdype hva det er Alfheim har misforstått ved statsministerens uttalelse. Han ønsker heller ikke å si hvem eller hva Solbergs oppklaring var myntet på.

– Dette er en sak som diskuteres heftig i alle sosiale medium. Så hun er feiltolket i alle mulige retninger av ulike debattanter, skriver han i en sms.

Alfheim står likevel på sitt.

– Det finnes ingen annen rimelig måte å tolke det statsministeren skrev på, enn som et løfte om at NorthConnect, og nye kabler generelt, skulle utsettes. Det løftet forventer jeg at hun holder og det må Søviknes føye seg etter. Vi skal høste erfaringer fra de to kablene som nå er underveis, og ikke bare fra byggingen. Vi må se dem i drift, og det blir ikke noen ny vurdering før utpå 2020-tallet, sier forbundlederen til VG torsdag.

Vedum: Grovt misvisende

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke like optimistisk.

– Både statsministeren og Ap-ledelsen har opptrådt grovt misvisende i denne saken. Da sier heldigvis Søviknes det som det er: Ærlig og rett fram. Nå må Ap innrømme hva de har blitt enige med regjeringen om og tørre å stå for det. De kan ikke gjemme seg bak statsministerens forsøk på å snakke det ned på Facebook, sier han til VG.

Han mener det er uansvarlig å stemme over forslaget i Stortinget, når det fortsatt hersker forvirring om hva det er som skal avgjøres. Det får han støtte i fra Berit Tønnesen, sentralstyremedlem og leder i Kristiansund Arbeiderparti:

– Etter min oppfatning var landsstyrets vedtak helt klart. Vi skulle hente erfaring fra de to kablene som nå bygges, slik at NorthConnect ikke kan påbegynnes før disse er ferdige. Sånn jeg ser det har partiledelsen gått bort fra landsstyrets vedtak. Behandlingen av denne saken må utsettes.

Tønnesen er en av de som kjempet mot at Ap skulle gi regjeringen flertall for tilslutning til EUs energipakke 3, og synes ikke noe om at det hun oppfatter som et helt vesentlig moment er borte.

– Jeg er bekymret for framtiden når vi har en ledelse som ikke bare ser bort fra landsstyret, men også store deler av grunnfjellet, sier hun.

Barth Eide svarer følgende i en SMS til VG:

– Uttalelsen til statsministeren i går oppsummerer dette bra:

1. Statnett skal ha monopol på utenlandsforbindelser (ingen unntak). Sitat fra statsministeren: «Avtalen innebærer også at regjeringen skal legge frem en sak som sikrer at det bare er Statnett som skal eie og drifte nye utenlandsforbindelser.

2. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet kreves,

3. og før vi tar beslutningen, skal vi høste erfaringer og gjøre grundige analyser av de kablene som allerede eksisterer eller er under utbygging».

– Alle tre skal oppfylles før nye kabler legges. Dette er hundre prosent i tråd med Landsstyrets krav. Avtalepartene er helt enige om den tolkningen, skriver Barth Eide.

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide har blitt forelagt kritikken i denne saken, men sier til VG at han ikke har mulighet til å svare før etter debatten i Stortinget.