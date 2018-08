MEST POPULÆRT: Hyttene rundt Oslofjorden er populære blant tyvene. Høy tetthet av lett tilgjengelige hytter Foto: Marthe S. Lien / VG

Disse kommunene er på hyttetyveri-toppen

Publisert: 07.08.18 22:52

De største hyttekommunene i landet finner vi på innlandet, men det er hytteeierne rundt Oslofjorden som oftest får innbrudd.

– Fra tyvens ståsted så er disse hyttene nær kysten ganske enkle å komme seg til, og de ligger relativt tett. De kan ta med seg en god del hytter i en sveip hvis det er mobile vinningskriminelle, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i IF Forsikring.

En oversikt over innmeldte tyverier til selskapet, viser at det slettes ikke er de største hyttekommunene som har flest innbrudd.

For mens de største hyttekommunene i landet, Ringsaker, Trysil og Hol, ikke når topp 10-listen over flest hytteinnbrudd – dominerer Oslofjord-kommunene den tvilsomme topplisten for de siste syv årene.

Innbrudd hos Stordalen

Fredag ble det gjort innbrudd i jakthytta til Petter Stordalen i Telemark. Ifølge Telemarksavisa har det vært flere lignende innbrudd- og innbruddsforsøk, i fem andre hytter i området.

Hyttene som har hatt besøk av tyvene ligger alle i passelig dagsmarsj fra hverandre, og også på de andre hyttene er det stjålet mat og alkohol.

Innbruddet hos Stordalen har mest sannsynlig skjedd natt til fredag, og da det ikke er bilvei inn til hytta er det er liten tvil om at innbruddstyvene har ferdes til fots.

Oppsynsmann i Tinn kommune, Svein Moen opplyser til TV 2 at alle hyttene ligger langs gamle merkede stier og at han mene han vet hvor innbruddstyvene er på vei.

– Enten går de mot Hjartdal, Tuddal eller i retning Åmotsdal. Kanskje også over til Seljord, sier Moen til TV 2.

Ingen innbrudd hos landets versting

Aller flest innbrudd har hytteeierne i Larvik . Men i år har det ikke vært et eneste innbrudd.

– Søket jeg har gjort viser at vi ikke har hatt et eneste grovt innbrudd i hytter. Vi har fått melding om innbrudd i noen boder på knyttet til hytter, samt noen eneboliger, sier Knut Vidar Vittersø, politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Trenden er i tråd med erfaringer fra resten av landet. Tradisjonell vinningskriminalitet er på vikende front, til fordel for blant annet svindel over nett. Men årsaken er sammensatt.

– Grunnene til at færre gjør innbrudd mener vi har med politiets fokus på gjenganger, samt at Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for narkomane gjør at de ikke trenger å stjele for å få dekket rusbehovet sitt. I tillegg er det en del kriminelle som nå begår andre type kriminalitet, sier Vittersø.

Tyvenes topp ti

Norske kommuner med flest innbrudd i hytter og fritidshus meldt til forsikringsselskapet If (2010-2017). I disse ti kommunene ble det til IF alene meldt inn 470 hytteinnbrudd i perioden.

1. Larvik

2. Kragerø

3. Fredrikstad

4. Bamble

5. Tjøme

6. Hurum

7. Sandnes

8. Kristiansand

9. Oslo

10. Sandefjord

Kilde: Forsikringsselskapet If

DNA-merking

Han oppfordrer folk til å ta i bruk skjult merking av verdigjenstander, såkalt syntetisk DNA-merking eller mikromerking. Det er en avansert versjon av usynlig blekk, som unger har lekt med siden 80-tallet.

Enkelt fortalt så er det en væske som smøres på verdisakene. Væsken har en unik kode som registrer på nettet, og ved hjelp av UV-lys kan politiet finne merkingen – og deretter eieren.

– Da er det atskillig enklere for politiet å få levert tilbake gjenstandene. Det er ikke alltid like lett å knytte tyvegods til spesifikke innbrudd, sier Clementz.

Sandefjord-politiet var de første i landet som tok i bruk syntetisk DNA, og de har god erfaringer med den relativt nye teknologien.

– Det er absolutt et tiltak vi har sett har god effekt. Det fine er at verdisakene blir sporbar, slik at vi også kan finne eieren som har mistet ting som vi får levert inn eller finner, sier Brian Jacobsen, politistasjonssjef i Sandefjord.

Norges ti største hyttekommuner

Ringsaker – 6 981 Trysil – 6 530 Hol – 5 445 Vinje – 4 981 Sigdal – 4 736 Nord-Aurdal – 4 438 Fredrikstad – 4 361 Hvaler – 4 310 Larvik – 4 233 Nore og Uvdal – 3 822

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bruker hytta som toalett

IF Forsikring opplever at det er en større bredde i hva som stjeles fra hytter, enn hva som stjeles fra eneboliger. Finnes det kontanter og små verdifulle ting som nettbrett og lignende – er det alltid favoritter.

– Det stjeles alt fra filleryer til en av favn med ved. I motsetning til eneboligene forsvinner det også mye store ting som TV-er og stereoanlegg, sier Sigmund Clementz.

Noe av årsaken tror han skyldes at tyvene i mange tilfeller velger å bli boende i hytta over kort tid.

– Det som ofte kan være spesielt med hyttetyveriene er at det ofte er en god del hærverk. De som bor for en natt eller lengre etterlater seg ofte en svinesti etter innbruddet, sier Clementz.

En av grunnene er at en del hyttetyver har det Clementz kaller dårlig boevne:

– Det er av og til hytter hvor de bruker en del av hytta til toalett også videre.

Men hyttetyvene stjeler det samme som de finner i et bolighus.

– Det som er lite og verdifullt blir alltid tatt, men det er en større bredde i hva de tar, sier Clementz.