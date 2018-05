BEKYMRET: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Her fra et krisemøte utenfor statsministerboligen i mars. Foto: Cicilie S. Andersen

Sanner bevilger nye mobbe-millioner

Publisert: 13.05.18 19:47

Skolen har forsømt seg i tre av fire mobbesaker som er behandlet av myndighetene, viser tall etter at den nye mobbemelde-ordningen trådte i kraft sist høst.

Siden ordningen hvor elever og foresatte kunne melde mobbesaker til fylkesmennene trådte i kraft i august, har 560 saker blitt meldt inn, viser ferske tall VG har fått fra Kunnskapsdepartementet .

Antall innmeldte mobbesaker, er langt flere enn kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) forventet.

– Omfanget av mobbing er for stort. Jeg ønsker at skolen skal være et sted der elevene lærer. Men med mobbing så dras grunnlaget for læring bort, sier Sanner til VG.

Av sakene som er ferdigbehandlet, har fylkesmannen avdekket feil behandling fra skolen i 78 prosent av sakene, altså at den såkalte aktivitetsplikten har blitt brutt.

Skolene er nå pålagt tiltak for å ordne opp i mobbesakene.

Fortsatt står over 200 saker i kø for å bli behandlet hos regjeringens forlengede arm i fylkene, fylkesmennene.

Sanner innrømmer at det ble satt av for lite penger til å håndtere mobbemeldingene, da ordningen startet opp i fjor.

– Det viste seg at vi hadde satt av for liten penger til denne ordningen. Jeg er redd for at sakene skal hope seg opp. Det var vanskelig å forutsi hvor mange som kom til å bruke meldeordningen, men dette viser at det er en lov som blir brukt, sier Sanner.

Kunnskapsdepartementet bevilger nå 17 millioner kroner ekstra til mobbesatsingen, gjennom revidert budsjett som legges frem til uken.

– Vi bevilger disse pengene for å øke kompetansen hos fylkesmennene og gjøre at sakene blir behandlet raskere, sier Sanner.

Mobbemelde-ordningen innebærer at elever og foresatte som mener skolen har gjort for lite i en mobbesak, kan melde saken til fylkesmannen en uke etter at den ble meldt til rektor ved skolen.

Fylkesmennene kan i de groveste bruddene fra skolene pålegge dagbøter. Men ingen skoler har foreløpig fått dette, opplyser Kunnskapsdepartementet.