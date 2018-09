HÅP: – Nå har saken fremdeles en sjanse, sier Anne Marie van Veen etter at en av dommerne valgte å trekke seg fra behandlingen av ankesaken. Foto: ESPEN RASMUSSEN, VG

Ny kamp om sigaretthullene: Tobakk-dommer måtte trekke seg

NYHETER 2018-09-26T20:47:34Z

Onsdag startet ankesaken mot tobakksbransjen i Nederland, uten hoveddommeren, som måtte trekke seg etter beskyldninger om at han var partisk. – Jeg er lettet, sier den dødssyke firebarnsmoren Anne Marie van Veen.

Publisert: 26.09.18 22:47

Den nederlandske tobakksbransjen risikerer å måtte stille i en rettssak som kan bli historisk. Saksøkerne anklager bransjen for drapsforsøk og uaktsomt drap og/eller forsøk på overlagt grov kroppsskade og/eller forsøk på overlagt skade på helse.

Ventilasjonshullene i sigarettfiltrene, som VG skrev om i sigarettavsløringen , er en sentral del av saken.

Tidligere i år ble saken avvist av påtalemyndigheten. Men saken ble anket. I dag startet behandlingen av anken i ankedomstolen i Haag, som skal avgjøre om saken skal føres for nederlandsk rett.

Hvis det skjer, vil saken være den første i sitt slag i Europa.

Firebarnsmor Anne Marie van Veen (44), som er en av de fornærmede i saken, er lettet over at anken nå skal behandles.

– Jeg er spent. Nå håper jeg dommerne viser mot og at Nederland er en pioner og si ja til denne saken, sier hun.

Fritt valg?

De siste dagene har vært preget av dramatikk. To dager før retten skulle starte behandlingen av saken, trakk hoveddommer Jan Wolter Wabeke seg.

Årsaken er uttalelser han skal ha kommet med i et privat middagsselskap. Her skal dommeren ha sagt at røyking er et fritt valg og at hver og en må ta ansvar for sine personlige valg, ifølge den nederlandske avisen Algemeen Dagblad.

Dette førte til at advokat Bénédicte Ficq skrev et brev til dommer Jan Wolter Wabeke og ba ham om å trekke seg.

– Jeg kunne ikke tro mine egne ører da jeg ble fortalt hva dommeren hadde uttalt. Dette går rett i kjernen av hva saken handler om. Denne dommeren er ikke upartisk og kan derfor ikke lede denne saken, sa advokat Bénédicte Ficq til kringkastingsselskapet NOS .

– Livet mitt er over

Dommer Jan Wolter Wabeke svarte på kritikken med å si at medieomtalen av «plaget» og «irriterte» ham. Han fryktet at han ikke lenger ville vurdere på saken med et åpent sinn – og derfor trakk han seg fra saken, ifølge kringkastingsselskapet NOS.

– Jeg er lettet over at han valgte å trekke seg. Nå har saken fremdeles en sjanse, sier firebarnsmor Anne Marie van Heen (44) til VG.

Det var hun som tok initiativet til søksmålet mot tobakksbransjen. Anne Marie van Veen skal dø av lungekreft. Hun vet ikke om hun har én måned igjen å leve eller ett år. Men de siste ukene er hun blitt markant dårligere.

– Livet er over for meg. Håpet mitt nå er å redde andre fra å bli avhengige og oppleve den samme sykdommen som jeg har nå.

Ankehandlingen ventes å ta fire til seks måneder. Den nederlandske tobakksforeningen avviser påstandene bak søksmålet som «totalt grunnløse» .

– Alle anklagene er feil. Det er nå fastslått av den offentlige påtalemyndigheten. Det er bare én grunn til disse anklagene. Og det er publisitet, sier Jan Hein Sträter til VG.

Vurderer forbud

I Norge følger Kreftforeningen nøye med på saken i Nederland og vurderer om det kan bli aktuelt med en lignende anmeldelse av tobakksprodusentene i Norge. Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel har tidligere uttalt at sigaretter med ventilasjonshull må trekkes fra det norske markedet fordi de manipulerer de offisielle målingene.

– Hvordan denne rettssaken utvikler seg og utfallet av den vil gi oss viktig innsikt i hvordan vi bør agere i Norge, sier Ryel.

Også folkehelseminister Åse Michaelsen har sagt at hun vil vurdere å gjøre ventilasjonshullene forbudt i Norge.

Tobakksbransjen avviser alle anklagene og mener at de handler etter loven.

«Sjokkert»

I Nederland krever fremtredende politikere endring. Før sommeren kontrollerte det nederlandske Folkehelseinstituttet innholdet i sigaretter fra 100 ulike merker – med ventilasjonshullene tettet for og to trekk i minuttet. I stedet for den EU-godkjente ISO-metoden, som har ett drag i minuttet og alle ventilasjonshullene åpne.

Testene viste at nivåene av tjære, nikotin eller karbonmonoksid i beste fall var dobbelt så høye, i verste fall tyve ganger så høye som tobakksbransjen selv oppgir.

Trakk seg i protest

Det nederlandske folkehelseinstituttet har nå trukket seg fra den nederlandske ISO-tobakkomiteen med umiddelbar virkning.

– Hovedårsaken er sterke dominansen fra tobakksindustrien, sier forsker ved det nederlandske folkehelseinstituttet, Reinskje Talhout til VG.

Talhout håper nå at EU vil bytte ut ISO-metoden med en metode som kalles Canada Intense.

– I motsetning til ISO-metoden sier Canada Intense noe om hva mennesker faktisk får i seg når de røyker. Og sist, men ikke minst, det er en metode som ikke er laget av bransjen selv, men av forskere verden over.