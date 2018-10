DØDE SØNDAG: Programleder og barnas venn, Vera Micaelsen (43) døde søndag 28. oktober Foto: Marte Garmann Johnsen

Vera Micaelsen (43) er død

NYHETER 2018-10-28T10:39:43Z

Programleder, forfatter og barnas venn Vera Micaelsen er død, 43 år gammel. Trebarnsmoren har vært kreftsyk i over fire år, og sovnet inn søndag morgen.

Publisert: 28.10.18 11:39 Oppdatert: 28.10.18 12:01

Micaelsen er mest kjent for sitt engasjement for barn og ungdom, gjennom sine mange bøker og som spaltist i Aftenposten Junior.

Hun jobbet også tolv år i NRK, og var programleder for fredags- og lørdagsunderholdning, dokumentarer og en rekke barne- og ungdomsprogram i radio og fjernsyn.

Blant de mest kjente programmene var Jubalong, Holger Nielsens Metode, VeraVera og Go’ elg, i tillegg til Reiseradioen og Spellemannprisen.

Den siste jobben hun hadde var som seniorrådgiver i Den kulturelle skolesekken.

Siste melding til vennene

Hennes mann, regissør Atle Knudsen, sier dette til VG:

– Det fineste, sterkeste og det mest rause menneske vi vet om finnes ikke lenger. Det gikk så mye raskere enn vi hadde håpet. Men vi vet at hun var takknemlig for få slippe å leve lenger med de grusomme smertene. Som Vera selv sa: «Idiotkreften som valgte å sette seg på nervene, i stedet for å sette seg på vitale organer, som annen anstendig kreft ville ha gjort.»

For kort tid siden sendte Vera Micaelsen ut en siste melding til en lukket gruppe med venner på Facebook, som VG har fått tillatelse til å gjengi en liten del av:

«Jeg håper at dere i egne liv velger å være rause og tålmodige med hverandre. At dere danser og synger og fyrer i peisen mer enn dere egentlig tør. At dere velger kjærligheten, og elsker hverandre med alle krefter. For livet er kort, men kjærligheten er stor hvis dere lar den ta plass. Tusen takk for alt!»

Micaelsen er født og oppvokst på Torshov i Oslo, men har i mange år bodd på Leirsund i Skedsmo kommune med mannen og de tre barna, Selma (20), Ylva (19) og Milla (16).

Hun fikk påvist livmorhalskreft med spredning i februar 2014. Etter gjennomført behandling regnet både hun og familien med at hun var frisk. Dessverre fikk hun alvorlige og svært smertefulle senskader etter strålebehandlingen. I tillegg kom kreften tilbake høsten 2017.

Den siste tiden var hun mest opptatt av familien, de mange vennene, skriving og strikking. Aller helst ville hun være hjemme, med tilbragte store deler av de to siste årene på sykehuset.

Etter en stor privat innsamlingsaksjon ble behandling med immunterapi forsøkt, men dessverre fungerte ikke dette for henne, og kreften fortsatte å vokse i kroppens nervesystem.

Fredag 5. oktober arrangerte vennene hennes en stor avskjedsfest på Riksscenen i Oslo, med tittelen «Nå skal du danse”». Her ble 130 venner blant annet instruert av Vera i å danse zorba, mens hun lå i sykesengen på scenen.

Atle Knudsen forteller at hun skrev mye selv om hun var syk, som innlegg til Aftenposten Junior og et nesten ferdig filmmanus.

Han sier at livet med Vera har vært en fest full av kjærlighet, latter og varme.

– Vi må få takke alle de gode vennene våre, familien og kollegaene som har støttet oss hele den lange veien. En stor takk til alle på AHUS og Radiumhospitalet som har holdt i Vera og i oss. Vi vil alltid elske henne og savner henne allerede enormt. Hvil i fred.

En fest å jobbe med

Sverre Henmo er forlagssjef for barn og unge i Aschehoug, der Micaelsen ga ut sine bøker. Han jobbet med henne og ble også en venn.

– Vera ble venn med alle hun møtte, og hun var en fest å jobbe med. Hun løftet oss rundt seg med humøret og gledesnivået sitt, sier Henmo.

Han mener det er viktig å få frem at hun tok alle barn på alvor på en ektefølt og god måte.

– Da vi arrangerte bokbad for barn, fikk hun alle til å føle seg som kjempestjerner. Hun møtte barna der de er og i deres øyehøyde, sier han.

Henmo legger til at det er veldig trist at forfatterskapet hennes tok slutt altfor tidlig.