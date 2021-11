VARSLET NYE TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl holder pressekonferanse om coronasituasjonen fredag klokken 12.

Regjeringen holder pressekonferanse om coronasituasjonen i dag

For andre gang denne uken er det registrert flere enn 2000 smittetilfeller på ett døgn. På fredagens pressekonferanse er det varslet nye tiltak for å bremse smittespredningen.

Smittetrenden fortsetter å stige etter en bratt økning i antall innlagte coronapasienter de siste ukene.

Torsdag ble det registrert 2006 nye smittetilfeller. Dette er 500 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 1506.

Det er også det nest høyeste smittetallet som er registrert på ett døgn i Norge siden pandemien startet. Tirsdag ble det satt ny smitterekord med 2126 tilfeller.

130 av landets kommuner har stigende smittetrend nå, ifølge VGs beregning.

Regjeringens pressekonferanse starter fredag klokken 12.00, med statsminister Jonas Gahr Støre, helseminister Ingvild Kjerkol og justisminister Emilie Enger Mehl. VG sender pressekonferansen direkte.

Press på akuttmottak

– Nå ser vi at kurvene er på vei full fart oppover og det vil i løpet av kort tid påvirke den planlagte aktiviteten i sykehusene, og gå utover mange andre pasienter, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK tidligere denne uken.

Mandag forrige uke slo ansatte ved akuttmottaket på Ahus alarm om stor pasientpågang og fulle sengeposter. Også på Sykehuset Østfold Kalnes ligger pasientene på rad og rekke i en korridor fordi akuttmottaket er fullt.

Torsdag var det 184 personer med coronavirus innlagt på sykehus, som er fire færre enn på onsdag. 50 av disse er innlagt på intensivavdeling, og 26 er på respirator.

Varslet nye tiltak

Torsdag kveld skrev VG at landets kommuner nå skal legge planer for innføring av coronapass, mer testing av uvaksinerte og å sette en tredje vaksinedose på alle over 18 år.

Det skal ha kommet frem på et møte mellom Helsedepartementet, FHI, Helsedirektoratet og landets kommuner torsdag ettermiddag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har allerede varslet at Helsedirektoratet vil anbefale å forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt.

ANBEFALER TILTAK: Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere uttalt at direktoratet vil anbefale å forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt.

– Vi vil forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt, og hindre at helsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten blir for presset. Vi må opprettholde et godt tilbud til pasientene våre, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG onsdag.

Det vil til dels handle om å forsterke de anbefalingene som allerede er gitt nasjonalt, men også forsterkede nasjonale tiltak:

– Både når det gjelder testing og karantene, og kanskje når det gjelder bruk av coronasertifikat og tiltak som er rettet mot de som passerer grensene våre, særlig uvaksinerte, sa han.

Guldvog opplyste at Helsedirektoratet har fått et oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å se på tiltak både nasjonalt innenlands og ved innreise, som kan bidra til at vi slipper mer inngripende tiltak. Det er regjeringen som tar de endelige beslutningene om hvilke tiltak som skal innføres.

Flere land i Europa strammer nå inn med krav om coronapass som følge av økt smittepress og antall innleggelser:

Fra klokken 06.00 fredag morgen gjeninnfører Danmark krav om vaksine eller test for å gå på nattklubb eller restaurant. I Østerrike må du nå være vaksinert for å gå til frisøren.

Frankrike har hatt krav om coronapass for å gå på slike ting lenge, men fra 15. desember må alle over 65 år ha fått en tredje dose for å få grønt pass og slippe inn.

Her kan du lese mer om innstrammingene i Europa.