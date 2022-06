Enighet i tolvte time: Tyrkia slipper Sverige og Finland inn i Nato

MADRID (VG) Tyrkia, Sverige og Finland er kommet til enighet om et dokument som ble signert tirsdag kveld, før Nato-toppmøtet i Madrid. Dermed kan de to landene endelig få behandlet sine søknader allerede onsdag morgen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er glad for å kunne si at vi nå har en avtale som baner veien for at Sverige og Finland kan opptas som medlemmer i Nato, sier generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag kveld.

De tre landenes ledere - Recep Tayyip Erdoğan, Suli Niinistö og Magdalena Andersson - har sittet sammen i rundt fire timer under ledelse av Jens Stoltenberg, før de kom til en seremoni hvor dokumentet ble undertegnet av de tre landenes utenriksministere.

Landenes søknader kan dermed komme opp til behandling på toppmøtet som starter onsdag morgen.

Samarbeide mot terror

Dokumentet forplikter Sverige og Finland til å jobbe med Tyrkia i spørsmål som angår terror og terrorgrupper.

Mulige utleveringer av terror-mistenkte fra Sverige og Finland, på begjæring fra Tyrkia, omfattes også av avtalen, ifølge Stoltenberg.

– Finland og Sverige er klare til å arbeide med Tyrkia om utleveringsbegjæringer av personer mistenkt for terror. Utleveringer vil skje innenfor rammen av europeiske regler og de to landenes lover, sa generalsekretæren.

Han presiserte at Tyrkia er det Nato-landet som har vært mest rammet av terror de siste årene.

Sverige og Finland forplikter seg blant annet til å avstå fra kontakt med kurdiske YPG.

Blir invitert inn

Landenes søknader om medlemskap kan nå komme opp til behandling på toppmøtet som starter onsdag morgen, etter at Tyrkia har blokkert behandling av søknadene siden 13.mai.

– I morgen vil Nato-lederne ta avgjørelsen om å invitere Sverige og Finland, Etter dette vil landene bli invitert inn, sier Stoltenberg.

Men det er uklart om president Sauli Niinistö og statsminister Magdalena Andersson kan delta på hele Nato-toppmøtet. Alle landenes regjeringer må bekrefte og undertegne et formelt dokument med en invitasjon før dørene åpnes for de to landene.

Men Stoltenberg presiserte at den politiske avklaringen nå er på plass.

– Vi møttes, vi ble enige, og har en avtale, sier Stoltenberg, på spørsmål om hva som skjedde under det lange møtet tirsdag ettermiddag og kveld.

Støre: Norge blir tryggere

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge blir tryggere med Sverige og Finland i Nato.

– Dette er en historisk dag, sier Støre etter at Sverige og Finland tirsdag inngikk en enighet med Tyrkia som baner vei for at de to kan bli med i Nato.

– Med Sverige og Finland i Nato får vi en enda sterkere forsvarsallianse i Europa, det har aldri vært viktigere. For oss i Norge betyr dette et tryggere og sterkere forsvarssamarbeid med våre naboland i nord, sier Støre i en uttalelse ifølge NTB. .